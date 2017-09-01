当前位置：进入日本-> 科技-> 智能机器-> 机器人专利全球之最，留日专业新选择！

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机器人专利全球之最，留日专业新选择！

时间:2017-09-01 22:14来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文机器人王国-日本国家展团聚焦天津 发那科、川崎、松下、OTC重装亮相介绍：众所周知，日本有机器人王国的美誉，是世界上最大的生产大国和出口大国，同时在2014年之前也是世界最大的应用国和消费国（目前被中国取代）。机器人技术源于美国，却在日本得到了产业化规模发展，当前日本制造的工业机器人无论在技术上还是应用上,都处于世界领先地位。这主要得益于当时日本经济高速发展，劳动力紧缺。。。

　　

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后文全球仅1000台！日本感情呆板人大拆解进入日本导读：全球仅1000台！日本情感机器人大拆解 2015-07-05 22:01:57 上月中旬，阿里巴巴和富士康大手笔投资了一个日本人性机器人Pepper，据称是有感情的，可以与人交流，识别人的情绪，并在与人相处的过程中不断学习人的习惯和喜好，但有关这款产品的很多还是个未解之谜。 从媒体得到的消息来看，。。。
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