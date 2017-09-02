当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 总务省-> 日本政府罕见上调经济形势评估 疲软迹象仍明显

日本政府罕见上调经济形势评估 疲软迹象仍明显

时间: 2017-09-02 03:39 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：日本人口去年减少逾30万 人口老龄化少子女化的问题十分严峻 字号： T T 来源：新浪新闻 编辑：王菲菲 2017-07-06 09:16:07 导读：原标题：日本人口去年减少逾30万 人口老龄化少子女化的问题十分严峻，7月5日电日本总务省5日发布的基于居民登记的人口动态调查结果显示，截至今年1月。。。

中新网6月23日电 据日媒报道，日本政府本月22日发布6月份月度经济报告，半年来首次上调经济形势评估，认为“持续温和复苏基调”。 copyright 进入日本

资料图：日元

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报告指出，除了至今为止良好的出口及企业收益之外，还确认了此前复苏迟缓的个人消费及设备投资也有所好转。删除了到上月为止一并写入的“局部可见改善迟缓”的表述。

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据报道，报告内容与率先在4月将经济形势评估上调为“逐步转为温和扩张”的央行保持了一致步调。 copyright 进入日本

然而日本总务省家庭消费状况调查显示，到最近的4月为止，，消费支出连续14个月同比下滑，5月全国超市销售额也低于上年同期，百货店稍有下降等，疲软迹象依然十分明显。或将有人认为日本政府的判断过于乐观。

据悉，该月度经济报告由日本经济再生担当相石原伸晃在相关阁僚会议上提出。关于经济前景，报告认为“将继续温和复苏”，认为海外经济及金融资本市场的变化是风险因素，维持了至上月的评估。

关于经济现状，报告上调了个人消费、设备投资、住宅建设、公共投资这4个项目的评估。认为个人消费中汽车销售及旅行等持续增长，由至上月的“总体来看持续好转迹象”上修为“温和好转”。内阁府说明称：“就业及收入环境非常好，消费有进一步走强的可能”。

报告认为，设备投资中智能手机及汽车用半导体装置等订单增加，由“可见好转迹象”上修为“正在好转”。住宅建设和公共投资也分别上调为“近来维持平稳”和“进一步企稳”。

报告对于由亚洲需求支撑的出口及生产均维持了“正在好转”的评估。

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