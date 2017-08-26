当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 总务省-> 日本人口去年减少逾30万 人口老龄化少子女化的问题十分严峻

日本人口去年减少逾30万 人口老龄化少子女化的问题十分严峻

时间: 2017-08-26 04:13 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：一季度日本FTTH用户2932万 年增5.2% ( 2017/7/5 15:29 ) 日本总务省2017年6月底公布的数据显示，截至2017年3月底，日本FTTH契约数达到2932万，环比增长1.0%(32万)，同比增长5.2%(145万)。 FTTH服务供应商方面，NTT的份额环比下滑0.3%至。。。

日本人口去年减少逾30万 人口老龄化少子女化的问题十分严峻

字号：TT

进入日本，www.wokou.net.cn

进入日本，www.wokou.net.cn

来源：新浪新闻

编辑：王菲菲

2017-07-06 09:16:07

进入日本网（www.wokou.net.cn）

导读：原标题：日本人口去年减少逾30万 人口老龄化少子女化的问题十分严峻，7月5日电日本总务省5日发布的基于居民登记的人口动态调查结果显示，截至今年1月1日，日本国内的日本人人口总数约为1.2558亿人，上年度人口减少了308084人，保持了近8年以来持续下降的态势，减幅创1968年以来新高。...

进入日本网（www.wokou.net.cn）

土耳其通过海运向卡塔尔运送3000吨食物 因多国与

美国臀围最大者 真是个奇女子就算健康受到威胁也

女子在垃圾桶寻食 目的就是为省钱真是让人不敢相

美国臀围最大者 心态真是特别的好对于网友说其胖

进入日本网（www.wokou.net.cn）

内容来自进入日本

进入日本网（www.wokou.net.cn）

免责声明来源为楚秀网作品，，均为版权作品，未经书面授权禁止任何媒体转载，否则视为侵权！

日本最新动态-www.wokou.net.cn

【原标题】日本人口去年减少逾30万 人口老龄化少子女化的问题十分严峻—来源:新浪新闻—编辑:王菲菲 copyright 进入日本

本文来自进入日本网

进入日本，www.wokou.net.cn

日本人口去年减少逾30万 人口老龄化少子女化的问题十分严峻

进入日本，www.wokou.net.cn

7月5日电日本总务省5日发布的基于居民登记的人口动态调查结果显示，截至今年1月1日，日本国内的日本人人口总数约为1.2558亿人，上年度人口减少了308084人，保持了近8年以来持续下降的态势，减幅创1968年以来新高。

本文来自进入日本网

内容来自进入日本

本文来自进入日本网

日本人口去年减少逾30万 人口老龄化少子女化的问题十分严峻

日本最新动态-www.wokou.net.cn

图为日本横滨街头除此之外，65岁以上人口占比达到历史最高，为27.17%；14岁以下人口占比继续呈下滑趋势，为12.69%。去年的出生人数为981202人，死亡人数为历史最多的1309515人，自然减少328313人。

copyright 进入日本

copyright 进入日本

沙特等四国外长开罗会晤 卡塔尔态度坚定保护国

责任编辑：李伟

进入日本网（www.wokou.net.cn）

内容来自进入日本

精选图文RECOMMEND

日本最新动态-www.wokou.net.cn

copyright 进入日本

今日热点 进入日本，www.wokou.net.cn

土耳其通过海运向卡塔尔运送3000吨食物 因多国与其断

本文来自进入日本网

日本最新动态-www.wokou.net.cn

据卡塔尔国家通讯社，“绿色危地马拉”号货船从土耳其伊斯密尔港口出发经过10几天的航行5日抵达卡塔尔哈马德港口，该货船装载着3000吨冷冻食物。这是首艘从土耳其抵达哈马德港口的货...[查看详细] 进入日本，www.wokou.net.cn

日本最新动态-www.wokou.net.cn

copyright 进入日本

美国臀围最大者 真是个奇女子就算健康受到威胁也还要

copyright 进入日本

进入日本，www.wokou.net.cn

很多追求娇俏身材的女性都希望拥有丰满的翘臀，然而，美国有一位肥胖女子，不仅追求肥臀，还想要冒着生命危险打破世界纪录。重达490斤的波比-乔·维斯特里(Bobbi-Jo Westley)目前臀围...[查看详细]

本文来自进入日本网

进入日本网（www.wokou.net.cn）

本文来自进入日本网

进入日本，www.wokou.net.cn

内容来自进入日本

日本最新动态-www.wokou.net.cn

王思聪豆得儿分手 国民老公这心变的也太快了可怜的豆

近日，有网友爆出路遇王思聪疑似牵手格子衫女孩的照片，然而这个牵手的女孩并不是豆得儿。与此同时，网友又发现豆得儿最近的ins跟微博也都成了关闭状态，网友对此纷纷评论：“难道这... 本文来自进入日本网

内容来自进入日本

揭秘网红工厂造星 能得到所谓的天价收入还真不轻松

涂完唇釉轻抿嘴唇，修容棒轻轻拭过鼻梁，望着摄像头里姣好的妆容，二萱觉得今天的直播可以开始了。二萱是一个出生于1999年的山东姑娘，但在某直播平台，她是拥有1万名粉丝的主播。从...

进入日本，www.wokou.net.cn

进入日本，www.wokou.net.cn

女教师割肝救父 这就是亲情间的爱一直都很坚持要救父

“我当时就想我一定要上，没有任何犹豫，我必须要救我爸一命。”7月3日，虽然刚手术完还有点虚弱，但牛肖的眼神里透露出一股坚毅。6月27日，海南省首例亲体肝移植手术在解放军总医院... 本文来自进入日本网

进入日本，www.wokou.net.cn

朝鲜今日再度发声：洲际导弹可携带大型核弹头 让人想

据央视新闻客户端7月5日报道，继昨天朝鲜媒体报道了洲际弹道导弹成功发射的消息以及相关数据之后，今天（5日），朝中社又发表了新的报道。报道中详细介绍了此次发射的目的，... 日本最新动态-www.wokou.net.cn

日本最新动态-www.wokou.net.cn

女网选手张帅怒斥美联航:网球包被抢 态度十分恶劣

6月8日，此前闯入法网女单32强的中国女网领军人物张帅在微博表示，自己乘坐美联航飞机遭抢夺网球包，还被强行抢走了护照，登机牌也被撕破。张帅微博。以下为张帅@追风的少年是牛仔微...

日本最新动态-www.wokou.net.cn

copyright 进入日本

美国臀围最大者 真是个奇女子就算健康受到威胁也还要

很多追求娇俏身材的女性都希望拥有丰满的翘臀，然而，美国有一位肥胖女子，不仅追求肥臀，还想要冒着生命危险打破世界纪录。重达490斤的波比-乔·维斯特里(Bobbi-Jo Westley)目前臀围... 内容来自进入日本

进入日本，www.wokou.net.cn

本文来自进入日本网

进入日本网（www.wokou.net.cn）

女子在垃圾桶寻食 目的就是为省钱真是让人不敢相信朋

copyright 进入日本

日本最新动态-www.wokou.net.cn

一个来自美国俄勒冈州波特兰的女子 Amanda 在网上分享了她勤俭持家的秘诀。她在八个月里为了省钱，无所不用其极，总共省下了 3 万美元(20.4 万元人民币)。为了省钱，Amanda 不仅削减...[查看详细] copyright 进入日本

日本最新动态-www.wokou.net.cn

内容来自进入日本

美国臀围最大者 心态真是特别的好对于网友说其胖表示

内容来自进入日本

copyright 进入日本

近日，一名体重为542磅(约合245公斤)的女子称，她毫不在意医生对她发出的超重健康警告，她想要成为世界上臀围最大的人。Bobbi-Jo Westley来自宾夕法尼亚州，目前的臀围是95英寸(241厘...[查看详细] 进入日本网（www.wokou.net.cn）

进入日本网（www.wokou.net.cn）

copyright 进入日本

进入日本网（www.wokou.net.cn）

进入日本，www.wokou.net.cn

相关资讯 进入日本，www.wokou.net.cn

本文来自进入日本网

文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。