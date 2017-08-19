当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 总务省-> 外媒：日本总人口连减8年 去年人口减少逾30万

外媒：日本总人口连减8年 去年人口减少逾30万

时间: 2017-08-19 13:17 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：【日本数据】整体一片向好！ CPI上升、失业率降低 2017-07-28 08:17:24 来源：fx168 作者：Sarah 正文 手机网看财经 点击领取大咖微信 查看专家喊单 直播中 黄金网微博 微信黄金眼 加关注 点击领取大咖微信 查看专家喊单 直播中 FX168财经报社(香港)讯 周五(7。。。

参考消息网7月7日报道 外媒称，日本总务省7月5日发布的人口动态调查结果显示，截至今年1月1日，日本国内的日本人人口总数约为1.2558亿人，上年度人口减少了逾30万人，保持了近八年来持续下降的态势，减幅创1968年以来新高。

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据新加坡《联合早报》网站7月6日报道，调查结果显示，日本65岁以上人口占比达到历史最高，为27.17%。14岁以下人口占比继续呈下滑趋势，为12.69%。去年的出生人数为981202人，死亡人数为历史最多的1309515人，自然减少328313人。

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具体到各地，北海道人口减少了33593人，居各地之首，新潟、静冈次之。降幅最大的是秋田，为1.34%。 copyright 进入日本

由此可以看出，日本社会的老龄化、少子化和人口过于集中等问题日益加重。与此同时，日本政府也很早为此制定了一系列规划和措施，但效果并不明显。 进入日本，www.wokou.net.cn

另据《日本经济新闻》网站7月6日报道，日本的出生人数首次低于100万人，少子化的加剧非常突出，同时东京圈的人口集中也日趋明显。 copyright 进入日本

报道称，人口增加的地区以东京圈（东京、千叶、埼玉、神奈川等4个都县）为中心，4个都县的人口均有所增加。为了工作机会而向东京圈集中的倾向仍在持续。包括关西圈（京都、大阪、兵库、奈良等4个府县）和名古屋圈（爱知、岐阜、三重3县）在内，三大城市圈的人口同比增加0.06％，达到6453.258万人，，占日本总人口的比例超过50％。

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但是，关西圈和名古屋圈的人口均有所减少。在名古屋圈，虽然爱知县的人口出现增加，但周边两县的人口减幅更大。从各都道府县的人口增长率来看，东京都（0.60％）居首，人口突破1300万大关。向“东京一极”集中的趋势正在加剧。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

日本农林中金综合研究所主席研究员南武志指出，“东京生产效率高、工作机会多，推动了人口的集中”。在此基础上，他分析认为，“在总人口减少的情况下人口向一极集中，地方城市会相对变弱”。 内容来自进入日本

日本共有47个都道府县。人口增加的地区只有东京圈的4个都县以及爱知、冲绳两县，共6个都县。其他41个道府县人口减少。从人口减少率来看，秋田县居第一，高达1.34％。在减少率最高的10个地区中，东北地区除宫城县之外其他5个县都在其中。

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