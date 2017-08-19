当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 总务省-> 日本走向超单身社会男女原因大不同

日本走向超单身社会男女原因大不同

时间: 2017-08-19 14:22 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：参考消息网7月7日报道 外媒称，日本总务省7月5日发布的人口动态调查结果显示，截至今年1月1日，日本国内的日本人人口总数约为1.2558亿人，上年度人口减少了逾30万人，保持了近八年来持续下降的态势，减幅创1968年以来新高。 据新加坡《联合早报》网站7月6日报道，调查结果显示，日本65岁以上人口。。。

原标题：日本走向"超单身社会" 男女原因大不同

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调查显示，目前约四分之一的日本男性50岁之前从未结过婚，约七分之一的女性也是如此。

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预计这种“终生未婚率”将持续攀升，未来日本将进入“超单身社会”，成为“单身大国”。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

有专家认为，日本人口减少将不可避免。

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【到2035年约一半日本人单身】 日本最新动态-www.wokou.net.cn

日本国立社会保障与人口问题研究所4月公布关于“终生未婚率”的调查数据，显示2015年50岁之前从未结过婚的日本男性比例约为23.4%，女性比例约为14.1%，同比2010年均增加了3个百分点，创下历史新高。

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日本著名广告与调查公司博报堂最近就此展开解读。这家机构调查显示，日本人的“终生未婚率”还将持续攀升，到2035年日本男性的“终生未婚率”将接近30%，女性将接近20%。“超单身社会”和“单身大国”正在成为日本的新“标签”。 copyright 进入日本

日本总务省的国势调查等数据显示，到2035年日本总人口将约有1.12亿，其中15岁以上人口约有1亿。博报堂调查显示，到2035年日本15岁以上人口中约有4805万是单身者，有配偶者约为5279万，即约有一半日本人会过单身生活。 内容来自进入日本

2015年日本单身户比例接近35%。博报堂调查后推测，到2035年这一比例将达到37.2%。丁克家庭和单亲家庭的比例也将加大。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

【收入下降 男性结婚难】 进入日本，www.wokou.net.cn

就日本持续攀升的“终生未婚率”，博报堂负责调查单身问题的项目负责人荒川和久说，从统计数据可以看出，在1986年《男女雇佣机会均等法》实施前，日本男性“终生未婚率”低于女性，且都低于5%。此后男性“终生未婚率”开始高于女性。

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随着上世纪90年代初日本泡沫经济破灭，日本人的平均收入开始掉头下行，男女的“终生未婚率”都开始急速升高。2014年，日本仅有64万对结婚登记，为战后最低纪录。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

荒川和久认为，经济环境恶化、收入下滑是导致很多人不想和不能结婚的重要原因，尤其是男性的收入下降导致很多男人无力结婚。

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他说，在日本300万日元（约合人民币18万元）的年收入被认为是结婚的一道门坎。没有较高收入的男性没有自信结婚养家，而女性也不太看得上那些低收入的男性。 copyright 进入日本

单身女性多认为结婚的好处是“获得经济上的宽裕”；而单身男性多认为单身的好处是“金钱上比较宽裕”。

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荒川和久总结说：“女性为了金钱选择结婚，而男人因为金钱选择不婚。” 本文来自进入日本网

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(责编：张丽娅、张靖)

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