当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 总务省-> 日本近年来为啥死亡率这么高？就因为他们停止了做这件事

日本近年来为啥死亡率这么高？就因为他们停止了做这件事

时间: 2017-08-12 11:00 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：摘要 饭田和福山已经共事超过45年，团队里并不是只有这两个高龄成员，她们几乎所有的同事都在65岁以上，甚至，她们还有一个超过90岁的同事。 在一家化妆品专柜里 85岁的饭田小姐对80岁的福山小姐说： 你这个月的销售目标已经完成了。 日本正步入永不退休时代 饭田和福山已经共事超过45年，团队里并不是。。。

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人口是保障国家发展的一个重要因素，想想中国实行了几十年的独生子政策，如今也在去年开放了二胎政策，提倡中国夫妻多生二胎，由此可以看出人口的重要性。如今很多国家都进入了老龄化，老年人的比例在不断增加，但新生儿的出生却远没有人们所想的那样庞大，如今的人们对于生育问题已经不是以前那样保守了，很多家庭都是只要一个孩子，在巨大的经济压力下，想多生一个都困难。 本文来自进入日本网

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全球经济研究机构HighFrequencyEconomics首席经济学家卡尔 温伯格表示，人口迅速萎缩是日本处于经济萧条期的主要原因。面对严峻的人口形势，日本的移民政策成为人们关注的焦点。

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复旦大学日本研究中心副主任徐静波告诉时代财经，与欧美相比，日本更加保守和谨慎，在发布大的移民政策之前会反复地评估和讨论，未来大幅度调整人才引进政策的可能性不大。 copyright 进入日本

人口萎缩严重

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日本总务省发布的调查显示，2016年日本人口减少了30余万人，出生人数首次跌破100万人，死亡人数却是历史最多的130余万人。 本文来自进入日本网

这是自1968年以来日本人口的最大跌幅，也是日本人口连续第8年减少。 本文来自进入日本网

更严重的是，未来日本人口还会进一步萎缩。日本国立社会保障与人口问题研究所今年发布的一份报告估算，到2053年，日本人口将会跌破1亿大关；到2065年，日本人口将会仅有8808万。

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与此同时，到2065年，日本15-64岁劳动力占比将会从60.8%降至51.4%。

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移民门槛甚高 进入日本网（www.wokou.net.cn）

时代财经观察到，移民数量较少是日本人口萎缩的主要原因之一。

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拿美国为例，2005年至今，美国一共接收了约100万移民，在移民人口的推动下，美国人口从2005年至今实现持续增长，并于2010年突破3亿大关，，而日本从2005年至今只接受了7万余人。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

长期以来，日本的移民政策显得异常谨慎。尽管劳动力紧缺，但日本各项政策的制定都很少考虑移民问题，而是更倾向于接收过渡性质的“外籍工人”。

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徐静波向时代财经指出，日本利用研修生制度，以访学的名义吸引外国劳动力，只给予较低的薪水，让他们从事低端工作。或者是通过中介劳务公司，从东南亚等第三世界获得劳工，工作周期都很短，1-2年就会换一批，不给予移民的机会。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

“即使是在护理、建筑等基础性劳动力短缺的行业，日本虽然向印度尼西亚等东南亚国家开放以补充劳动力，但是要求外国工作者必须通过日本的专业技能考试、掌握相关日语术语才可获得工作，进而才会有移民的机会，以此来限制外来人口进入。” copyright 进入日本

与此同时，在很多西方国家吃香的投资移民，在日本也很难实现。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

“所谓投资移民其实日本是不接受的，他们没有这方面的相关法律规定。”中国社科院日本研究所所长助理张季风告诉时代财经，日本本身不缺资金，很多日本企业资金充足，更多的是找不到合适的投资项目，因此通过投资的方式移民日本可能性非常小。 进入日本，www.wokou.net.cn

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为什么日本如此排外？

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这与日本自身的独特国情是分不开的。 内容来自进入日本

首先，日本居住面积狭小。日本总务省2015年的一份报告显示，日本国土面积75%为山地丘陵地带，适宜居住面积仅占国土面积的32%左右。而其人口又特别拥挤，人口密度达到337人/㎡，排在世界第2位。 copyright 进入日本

其次，日本的文化相当排外。张季风向时代财经指出，日本独特的地理条件，使大和民族形成了强烈的岛国意识，民族和语言的单一性，更是提高了移民融入日本社会的难度。

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徐静波也表达了同样的观点：“在岛屿上形成的独特的大和文化，也使日本人普遍担心放开移民会影响日本文化的整齐性和纯洁性。” 内容来自进入日本

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除此之外，日本也很关心社会稳定问题。张季风指出，早在上世纪六七十年代，德国就已经开始大规模接收移民，但是随之引发了大量社会治安问题。现在，日本吸取欧洲的教训，使大规模开放移民很难实现。 copyright 进入日本

徐静波告诉时代财经，与欧美相比，日本更加保守和谨慎，在发布大的移民政策之前会反复地评估和讨论，未来大幅度调整人才引进政策的可能性不大。

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据国际货币基金组织（IMF）预测，尽管日本政府很早就实施了鼓励生育等对内政策，但收效甚微，未来几年日本人口的下滑趋势将加快。

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换句话说，在人口萎缩的巨大惯性面前，2016年创下的最大降幅纪录，很可能并不会保持太久。 进入日本，www.wokou.net.cn

老龄化的日趋严重，让国家对人口出生率高度重视，很多国家都通过各种优惠政策鼓励夫妻生育，可以说，很多国家的新生儿从怀上开始就享受优惠政策，以保证孕妇在怀孕无法工作的情况下依然有薪资可以拿，这一点中国目前还是做不到的。

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(责任编辑：杨雪)

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