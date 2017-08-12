当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 总务省-> 【日本数据】整体一片向好！ CPI上升、失业率降低

【日本数据】整体一片向好！ CPI上升、失业率降低

时间: 2017-08-12 12:15 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：周五(7月28日)日本公布系列经济数据，其中包括6月CPI、失业率、零售销售以及家庭支出等，数据整体一片向好，对日元构成利好。 日内日本政府公布的数据显示，6月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.4%，外媒调查的分析师预估中值也为上升0.4%。 数据显示，日本6月剔除能源和生鲜食品的。。。

【日本数据】整体一片向好！ CPI上升、失业率降低

2017-07-28 08:17:24 来源：fx168 作者：Sarah copyright 进入日本

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FX168财经报社(香港)讯 周五(7月28日)日本公布系列经济数据，其中包括6月CPI、失业率、零售销售以及家庭支出等，数据整体一片向好，对日元构成利好。



日内日本政府公布的数据显示，6月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.4%，外媒调查的分析师预估中值也为上升0.4%。



数据显示，日本6月剔除能源和生鲜食品的CPI较上年同期持平。与此同时，东京地区7月核心CPI较上年同期上升0.2%，外媒调查的分析师预测为上升0.1%。



日本核心CPI包含各类油品价格，但排除波动剧烈的生鲜食品价格。



与此同时，日内日本总务省公布的数据显示，日本6月失业率下降，求才求职比连续第4个月上升，至1974年2月以来最高水平。 本文来自进入日本网



数据并显示，6月经季节调整失业率自5月的3.1%降至2.8%。外媒调查中分析师的预期中值为3.0%。



且日本6月求才求职比自5月的1.49升至1.51，为1974年2月以来最高。分析师的预期中值为1.50。



日内日本经济产业省公布的数据显示，6月零售销售较上年同期上升2.1%。市场预估中值为上升2.3%。



此外，日内日本政府公布的数据显示，日本6月经物价调整的家庭支出较上年同期上升2.3%，远高于预期水平。外媒调查的分析师预估为上升0.6%。



日本6月所有家庭支出较前月上升1.5%。外媒调查预估为下降0.1%。

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