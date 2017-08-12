进入日本

搜索

热门标签

返回首页

当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 总务省-> 【日本数据】整体一片向好！ CPI上升、失业率降低

【日本数据】整体一片向好！ CPI上升、失业率降低

时间:2017-08-12 12:15来源:进入日本网整理 作者:进入日本

相关TAG：

前文日本数据整体一片向好！CPI上升、赋闲率低落进入日本介绍：周五(7月28日)日本公布系列经济数据，其中包括6月CPI、失业率、零售销售以及家庭支出等，数据整体一片向好，对日元构成利好。 日内日本政府公布的数据显示，6月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.4%，外媒调查的分析师预估中值也为上升0.4%。 数据显示，日本6月剔除能源和生鲜食品的。。。

　　

日本数据整体一片向好！ CPI上升失业率降低

2017-07-28 08:17:24 来源：fx168 作者：Sarah copyright 进入日本

本文来自进入日本网

正文 手机网看财经

点击领取大咖微信 查看专家喊单 直播中

内容来自进入日本

copyright 进入日本

黄金网      微博

微信黄金眼加关注

本文来自进入日本网

本文来自进入日本网

点击领取大咖微信 查看专家喊单 直播中

　 　　FX168财经报社(香港)讯 周五(7月28日)日本公布系列经济数据，其中包括6月CPI、失业率、零售销售以及家庭支出等，数据整体一片向好，对日元构成利好。

　　日内日本政府公布的数据显示，6月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.4%，外媒调查的分析师预估中值也为上升0.4%。

　　数据显示，日本6月剔除能源和生鲜食品的CPI较上年同期持平。与此同时，东京地区7月核心CPI较上年同期上升0.2%，外媒调查的分析师预测为上升0.1%。

　　日本核心CPI包含各类油品价格，但排除波动剧烈的生鲜食品价格。

　　与此同时，日内日本总务省公布的数据显示，日本6月失业率下降，求才求职比连续第4个月上升，至1974年2月以来最高水平。 本文来自进入日本网

　　数据并显示，6月经季节调整失业率自5月的3.1%降至2.8%。外媒调查中分析师的预期中值为3.0%。

　　且日本6月求才求职比自5月的1.49升至1.51，为1974年2月以来最高。分析师的预期中值为1.50。

　　日内日本经济产业省公布的数据显示，6月零售销售较上年同期上升2.1%。市场预估中值为上升2.3%。

　　此外，日内日本政府公布的数据显示，日本6月经物价调整的家庭支出较上年同期上升2.3%，远高于预期水平。外媒调查的分析师预估为上升0.6%。

　　日本6月所有家庭支出较前月上升1.5%。外媒调查预估为下降0.1%。
责任编辑：gold
日本最新动态-www.wokou.net.cn

名博
推荐 最新的黄金资讯一网打尽
想知道黄金后市怎么走？

微信黄金眼 本文来自进入日本网

        最实用的黄金投资指南，分享精品投资理财诀窍，带你走上财富增值之路！股市暴跌人人都亏了，黄金投资我却赚钱了！支持贵金属1秒查行情，菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲，你关注金价波动吗？你想抄底黄金吗？ 本文来自进入日本网

日本最新动态-www.wokou.net.cn

手机订阅专家指导

黄金网声明：黄金网转载上述内容，不表明证实其描述，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

进入日本网（www.wokou.net.cn）

内容来自进入日本

文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。

------分隔线----------------------------
后文外媒：日本总人口连减8年 去年人口减少逾30万导读：参考消息网7月7日报道 外媒称，日本总务省7月5日发布的人口动态调查结果显示，截至今年1月1日，日本国内的日本人人口总数约为1.2558亿人，上年度人口减少了逾30万人，保持了近八年来持续下降的态势，减幅创1968年以来新高。 据新加坡《联合早报》网站7月6日报道，调查结果显示，日本65岁以上人口。。。
相关文章
推荐内容
  • 日本超市靠老人维持运转 部分店招聘

    参考消息网11月30日报道外媒称，日本超市增加聘用老年员工的动向日益明显。店面集中在首都圈的超市SUMMIT自12月中旬将资深员工年龄上限由70岁上调至75岁。...

  • 日本核心消费价格指数时隔13个月上

    关注新华网 微信 微博 Qzone 评论 图集 新华社东京３月３日电（记者许缘）日本总务省３日公布的数据显示，受国际油价上涨提振，在剔除波动性较大的生鲜食品价格...

  • 日本核心CPI连续两个月上涨

    日本核心CPI连续两个月上涨 核心提示：日本总务省31日公布的数字显示，受国际油价回升以及日元贬值推高进口商品价格等因素影响，在剔除波动较大的生鲜食品价格后，2...

  • 日本的支付体系3: 现金社会

    本文首发于本人微信公众号：Tonny说（tonnyxu_jp）。Tonny是旅居日本的创业者，为你带来有深度的日本创业圈的故事 这是关于日本的支付体系的系列的第...

  • 口号空实效少“安倍经济学”致大批日

    原标题：口号空实效少 “安倍经济学”致大批日本人失业 中新网12月28日电 日本新华侨报网日前撰文称，今年9月24日，日本首相安倍晋三推出了“新三箭”：强劲经济...

  • 日本政府制定人工智能发展路线图分三

    日本政府制定人工智能发展路线图分三阶段推进产业化 2017-03-24 来源： 作者：王宗     本报讯  为了实现人工智能（AI）的产业化，日本政府制定了路...

﻿

网站简介 - 广告服务 - 网站地图 - 帮助信息 - 联系我们

Copyright © 2002-2008 Wokou.Net.cn. 进入日本网 版权所有