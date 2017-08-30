当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 文部科学省-> 阴暗的还魂危险的复活 日本中学开"拼刺刀"课

阴暗的还魂危险的复活 日本中学开"拼刺刀"课

时间: 2017-08-30 10:06 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：中国江苏网新闻中心时政国际新闻正文 东京奥运会吉祥物或将由日本小学生投票决定 来源：人民网 2017-04-26 16:26:20 东京奥运会吉祥物或将由日本小学生投票决定据日本《每日新闻》4月25日报道，东京奥组委计划由日本全国的小学生投票选出2020年东京奥运会的吉祥物。具体办法为，公布进入最。。。

进入日本网（www.wokou.net.cn）

日本最新动态-www.wokou.net.cn

新华网北京4月4日电 右翼化青少年教育，日本政府又出恶招！ 日本最新动态-www.wokou.net.cn

日本文部科学省3月底公布，日本中学新版“学习指导要领”在体育课程中，新加入了“枪剑道”。 copyright 进入日本

听着感觉很陌生？“枪剑道”就是日本流行的“剑道”再加把枪么？图样！

内容来自进入日本

先来看看这家伙究竟长啥样吧。↓↓↓

日本最新动态-www.wokou.net.cn

内容来自进入日本

进入日本，www.wokou.net.cn

这副模样有没有勾起国人记忆里的血海深仇？这玩意儿不跟抗战时期鬼子用的三八大盖一样么？↓↓↓

copyright 进入日本

copyright 进入日本

copyright 进入日本

你记得没错，所谓“枪剑”，就是枪械的刺刀，“枪剑道”也就是俗称的“拼刺刀”，而“拼刺刀”确实是日本军国主义时期日军作战训练的重要课目。↓↓↓ 内容来自进入日本

日本最新动态-www.wokou.net.cn

copyright 进入日本

当然，那会儿练“拼刺刀”的不仅仅是军人。军国主义教育下，日本学生也必须接受“拼刺刀”训练。↓↓↓

进入日本网（www.wokou.net.cn）

日本最新动态-www.wokou.net.cn

日本最新动态-www.wokou.net.cn

时至今日，日本陆上自卫队和航空自卫队官兵也多有习练“拼刺刀”。↓↓↓

copyright 进入日本

本文来自进入日本网

本文来自进入日本网

虽然相互“厮杀”时使用的木质枪没有杀伤力，但自卫队官兵列队时还是真家伙上阵的。↓↓↓ 本文来自进入日本网

日本最新动态-www.wokou.net.cn

进入日本，www.wokou.net.cn

日本还有主要由现役或退役自卫队员组成的“全日本枪剑道联盟”，平时练的就是民间版的“拼刺刀”。一些民间俱乐部也招揽青少年练“拼刺刀”，那招生海报做得“萌翻天”。↓↓↓ 进入日本，www.wokou.net.cn

copyright 进入日本

进入日本，www.wokou.net.cn

此次新版“学习指导要领”将“拼刺刀”划入中学生体育课程，是安倍政府在教育领域倒行逆施的又一恶毒招数。

本文来自进入日本网

颇为蹊跷的是，文部科学省今年2月公示的新版“学习指导要领”草案中，一开始并未列入“枪剑道”。据日媒报道，公示期间，日本国会议员、“全日本枪剑道联盟”等势力通过各种渠道提出意见书，要求将这一科目加入课程中。 内容来自进入日本

目前，日本全国只有一所公立中学开设“枪剑道”。日本学校新学期始于每年4月1日，人们担心，在日本官方鼓励和军政要人的极力推动下，今后会有更多学校开始向孩子们传授如何“拼刺刀”。

本文来自进入日本网

进入日本，www.wokou.net.cn

内容来自进入日本

民间俱乐部里，学习“拼刺刀”的日本少年。试想新版“学习指导要领”实行后，这将会是越来越多日本中学体育课的画风。

copyright 进入日本

说起日本青少年教育的右翼化，设置“拼刺刀”课程只是安倍政府在教育领域持续开历史倒车、甚至还魂军国主义教育的最新一笔。不久前曝出的“地价门”丑闻中，大阪府的森友学园因其在幼儿园和小学试图复活军国主义教育，一度得到安倍夫妇的大力赞美。

内容来自进入日本

日本最新动态-www.wokou.net.cn

进入日本网（www.wokou.net.cn）

森友学园筹划建立的右翼小学曾邀请安倍昭惠出任名誉校长。

进入日本，www.wokou.net.cn

更有甚者，同在3月底，安倍内阁通过一份答辩书，宣称不排除在学校教材中采用日本战前的《教育勅语》。而在之前的国会听证中，极右色彩浓重的日本防卫大臣稻田朋美公然对《教育勅语》予以积极评价。

进入日本网（www.wokou.net.cn）

日本最新动态-www.wokou.net.cn

内容来自进入日本

《教育勅语》是明治政府以来日本学校的基本教育方针，与《军人勅谕》一道，构成战前日本军国主义教育的两大“神器”，核心精神是给全体国民尤其是军人洗脑，灌输誓死效忠天皇的“皇国思想”。

内容来自进入日本

copyright 进入日本

进入日本网（www.wokou.net.cn）

战败后，日本将《教育勅语》排除出教育体系。试图让军国教育从历史垃圾堆中复活，是日本政府部门出台“拼刺刀”课程的大背景，也让安倍政府上台这些年来，企图还魂军国主义的路线图愈加清晰。 copyright 进入日本

3月22日，日本海上自卫队最大航母级直升机驱逐舰“加贺号”正式服役。“加贺号”是二战期间日军主力航母，曾参与侵华战争和突袭珍珠港，后被美军击沉。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

内容来自进入日本

日本最新动态-www.wokou.net.cn

本文来自进入日本网

内容来自进入日本

无独有偶。三年多前服役的同一级别准航母“出云号”，也与日本侵华战争舰队的旗舰同名。 copyright 进入日本

本文来自进入日本网

进入日本，www.wokou.net.cn

从“加贺号”到“拼刺刀”，，从军事领域到教育领域，从破坏和平宪法到海外军事野心膨胀，安倍政府的种种举动都指向复活日本军国主义的野心。但这注定是一种阴暗的“还魂”，一种危险的“复活”。

copyright 进入日本

（记者冯武勇，新华国际客户端报道）

日本最新动态-www.wokou.net.cn

内容来自进入日本

文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。