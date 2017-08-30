当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 文部科学省-> 日文科省二次调查：“加计文件”被证存在

日文科省二次调查：“加计文件”被证存在

时间: 2017-08-30 12:44 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：新华网北京4月4日电 右翼化青少年教育，日本政府又出恶招！ 日本文部科学省3月底公布，日本中学新版“学习指导要领”在体育课程中，新加入了“枪剑道”。 听着感觉很陌生？“枪剑道”就是日本流行的“剑道”再加把枪么？图样！ 先来看看这家伙究竟长啥样吧。↓↓↓ 这副模样有没有勾起国人记忆里的血海深仇？这玩。。。

日本国内有关首相安倍晋三涉嫌为好友办学“开绿灯”一事的争论愈演愈烈。日本文部科学省１５日证实，该部门针对此事进行了重新调查，结果发现１４份与这一嫌疑相关的文件。 进入日本，www.wokou.net.cn

就在一个月前，文部科学大臣松野博一还矢口否认这些文件的存在。共同社分析，文科省重新展开调查已经说明安倍政府此前的强硬姿态发生改变，而背后原因是民意支持率的下滑。

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【文科相致歉】

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安倍如今深陷为好友办学“开绿灯”传闻。按日本媒体的说法，，由安倍好友担任理事长的加计学园计划利用“国家战略特区”新设兽医学院，而相关审批进程疑似得到首相干预。 内容来自进入日本

文科相松野博一１５日在新闻发布会上证实，这一部门展开第二次调查后发现了１４份文件，上面写有加计学园新设兽医学院是“首相意向”或“是（首相）官邸最高层说的”等内容。 copyright 进入日本

上月１７日，日媒披露了部分被怀疑是文部科学省的内部文件，内容称加速推进新设兽医学院是“来自官邸最高层的指示”。松野博一两天后称，当时的调查没有发现相关文件。谁料，此后前文部科学省事务次官前川喜平和多名文科省在职员工纷纷出面，证实这些文件内容属实。文科省本月９日宣布启动二次调查。

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对于推翻第一次调查结果的情况，松野博一１５日在新闻发布会上说，他“深感抱歉，将严肃对待该结果”。 copyright 进入日本

【被迫改姿态？】 进入日本网（www.wokou.net.cn）

据日媒报道，加计学园的理事长与安倍私交甚密。日本政府已有逾５０年未批准新设兽医学院。今年１月，加计学园获批利用“国家战略特区”制度在爱媛县今治市新设兽医学院。３月，今治市议会通过关联议案，决定为加计学园无偿提供建设用地，并将提供最高可达９６亿日元（约合５．９亿元人民币）的建设补助。 本文来自进入日本网

共同社指出，安倍政府此前对待首相“开绿灯”传闻的态度相当强硬。针对被媒体披露的文科省内部文件，内阁官房长官菅义伟一度断言那是“来历不明的可疑文件”，并称前川“泄私愤”。

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５月３０日，安倍在国会答辩时承认曾担任加计学园监察干部，并从该学府领取过几年薪水。但他始终否认利用权力对办学一事进行行政干预，而且拒绝让前川到国会作证。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

这是安倍再度因与教育机构有牵连而曝出丑闻。此前，安倍夫妇已深陷森友学园“地价门”风波。日本广播协会１２日公开一份民调结果显示，安倍政府的支持率比一个月前下降３个百分点，不支持率则上升６个百分点。 本文来自进入日本网

共同社当天分析，文科省对“加计文件”启动二次调查说明，安倍政府因担心民意支持率下降而改变了对策。 内容来自进入日本

这家通讯社报道，首相办公室先前就此事召开会议，有与会者指出“如不断回避，会给国民造成‘问心有愧而有意隐瞒’的印象”。（杜鹃）（新华社专特稿）

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