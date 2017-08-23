当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 文部科学省-> 稻田在审议会上再度否定本身知情进入日本

稻田在审议会上再度否定本身知情进入日本

时间: 2017-08-23 11:10 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：针对日本媒体披露政府或为首相安倍晋三的好友办学“开绿灯”一事，日本文部科学大臣松野博一９日表示，将在文部科学省内再度展开调查。 日本媒体认为，政府上述表态或与近来日益高涨的批评和质疑声音有关。 《朝日新闻》５月１７日公开了部分文件，这些被怀疑是文部科学省内部文件的内容，涉及由安倍好友担任理事长的加。。。

日本防卫相稻田朋美有意辞职：稻田朋美丑闻AV被刷屏(二)

2017-07-28 00:38:23 编辑：兰利 来源：本网整理 内容来自进入日本

导读：日本防卫相稻田朋美有意辞职：稻田朋美丑闻AV被刷屏(二),前文部科学省事务次官前川喜平则在审议会上再次表示，首相助理和泉洋人去年把他叫到首相官邸面谈，要求文部科学省“尽快推进批准新设兽医学院的程序”，并称自己是在为首相“代言”。前川喜平24日在会上作证。（新华社记者马平摄）和泉洋人否认这一说法。双方仍旧各

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前文部科学省事务次官前川喜平则在审议会上再次表示，首相助理和泉洋人去年把他叫到首相官邸面谈，要求文部科学省“尽快推进批准新设兽医学院的程序”，并称自己是在为首相“代言”。

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前川喜平24日在会上作证。（新华社记者马平摄）

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和泉洋人否认这一说法。双方仍旧各执一词。

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不过，在25日审议会上，安倍不堪在野党议员追问，承认此前所言并不准确，自己早就对加计学园申请办学一事知情。

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【拒绝免职稻田】

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防卫大臣稻田朋美所牵涉的日本自卫队瞒报记录一事是国会审查的另一重点。 内容来自进入日本

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稻田朋美（新华/法新）

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稻田近日被曝曾同意隐瞒自卫队南苏丹维和活动相关资料，并于今年3月在国会上谎称自己并不知情。

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在野党要求安倍立即将稻田免职，称安倍一直包庇她，负有连带责任。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

稻田在审议会上再度否认自己知情。

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安倍对稻田“百般回护”，继续拒绝在野党罢免稻田的要求，只说让稻田“防止问题再犯”。

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