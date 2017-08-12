当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 文部科学省-> 透视：日本的科技评价制度

透视：日本的科技评价制度

时间: 2017-08-12 13:00 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：据日媒报道，围绕利用日本政府“国家战略特区制度”的学校法人“加计学园”新设兽医系的计划，关于写入“首相的意向”、“是(首相)官邸最高层说的”等内容的文件，日本文部科学省汇总的重新调查结果显示省内存在14份文件。 据报道，日本文科相松野博一15日下午召开记者会公布结果，致歉称“深感抱歉，将严肃对待该。。。

透视：日本的科技评价制度

2017-06-16 17:16 来源:科技ShowUp 生命科学 内容来自进入日本

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原标题：透视：日本的科技评价制度

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《“十三五”国家科技创新规划》提出，要改革科技评价制度，完善创新导向的评价制度。日本是世界上科技评价制度建立最完善的国家，其制度化、系统化、层级化的科技评价体系具有重要借鉴价值。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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本期，ShowUp君将给大家介绍日本的科技评价制度，一起学习一下吧！ 内容来自进入日本

2012 年 12 月，日本第 4 次修订《国家研究开发评价指南》，该评价指南是围绕“科学技术基本计划”配套的国家科技评价方法，随着计划内容的变化进行不断改进。 copyright 进入日本

日本《国家研究开发评价指南》确定科技评价体系包括：

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一、日本科技评价体系 本文来自进入日本网

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（一）研发制度评价

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评价实施期： copyright 进入日本

事前评价、5 年中间评价、完成评价、跟踪评价 copyright 进入日本

评价准则与方法： 本文来自进入日本网

评价需要反映国家上层科技政策的要求，并结合“研发计划”、“研发项目”等下层评价的结果 进入日本网（www.wokou.net.cn）

评价结果的应用： 进入日本，www.wokou.net.cn

评价结果用于制定评价的计划与项目 内容来自进入日本

（二）研发计划评价

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事前评价、5 年中间评价、完成评价、跟踪评价 copyright 进入日本

评价准则与方法：

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评价指标与计划内容结合，并利用下层项目评价数据进行综合评价；注重国际比较评价 进入日本，www.wokou.net.cn

评价结果的应用：

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评价结果用于其上层相关对策的设立及有效推进中；利用评价结果改善“计划”的方案及是否中止、反馈确定其下层研发项目是否要中止或新设

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（三）研发项目评价 copyright 进入日本

评价实施期：

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事前评价、3 年中间评价、完成评价、跟踪评价 本文来自进入日本网

评价准则与方法：

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从必要性、有效性等角度出发实施评价；重视对项目研发成果的国际对标

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评价结果的应用： 进入日本网（www.wokou.net.cn）

向研发单位提出研究及资源配置建议，用于其上层计划、对策的设立及有效推进中

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（四）研究人员业绩评价 内容来自进入日本

评价准则与方法：

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既评价研发成果，也对其研发规划、开展研发管理、参与国际标准化等方面的能力和业绩进行评价

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评价结果的应用：

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将评价结果与研究人员的奖励及研发经费的分配关联 本文来自进入日本网

（五）研发机构评价

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评价实施期：

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实施定期评价 进入日本，www.wokou.net.cn

评价准则与方法： 进入日本网（www.wokou.net.cn）

针对研发成果、机构运营成效进行评价；可参照“计划”和“项目”评价方法，制定评价规则 copyright 进入日本

评价结果的应用： 进入日本网（www.wokou.net.cn）

将评价结果反馈到预算、人才配置等机构运营中；评价结果将被用于对机构负责人的评价 copyright 进入日本

二、日本文部科学省“新发/再发传染病研究基地培育”项目评价主要流程

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为深入了解日本科技评价流程，ShowUp君选择日本文部科学省“新发/再发传染病研究基地培育”项目，剖析日本科技评价过程及结果。该项目评价按照 PDCA（计划-执行-检查-处理）管理流程，注重项目的“检查”，并将评价结果及时反馈用于“处理”。根据该项目评价的基本方案，在该项目的立项前期、执行中期、结束时期分别设置事前评价、中间评价、事后评价。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

（一）事前评价 进入日本网（www.wokou.net.cn）

2004 年8 月，文部科学省生命科学委员会对次年度（2005 年）新上项目进行事前评价。 内容来自进入日本

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评价准则： copyright 进入日本

■ 评价项目的妥当性，主要考虑项目目标、方法、项目必要性（是否符合国家战略方针）、预期成果等

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■ 评价实施方案的合理性，主要考虑研究体制及运作方法的妥当性，以及国内研发对策的关联性等

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评价结果：

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■ 必须尽快启动该项目，并长期实施

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■ 国内研究基地招募单位的要求：与其他研究单位共享研究设备；妥善保管病原体；有效管理海外实验室

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■ 项目实施过程需要符合厚生劳动省、农林水产省的体制要求

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■ 推动与国际机构、海外合作研究机构进行有效的交流 内容来自进入日本

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评价反馈利用的成果： 进入日本网（www.wokou.net.cn）

■选择研究基地的考量因素确定为实施方案的内容以及研究团队能力和实绩的衡量标准 进入日本，www.wokou.net.cn

■项目立项时，选择了能够活用日本国际协力机构援助装备项目的研究提案 进入日本网（www.wokou.net.cn）

■在8 个国家建立了12 个海外研究基地

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■组织研究论坛，与世界卫生组织及法国巴斯德研究所等的传染病领域机构进行了交流

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（二）中间评价 copyright 进入日本

项目实施3 年后，根据生命科学委员会提出事前评价的指导意见，由传染病研究推进委员会对项目的实施状况进行了调查研讨，并在此基础上完成对该项目的中间评价。

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评价准则： 进入日本网（www.wokou.net.cn）

■国家利益的落实情况 日本最新动态-www.wokou.net.cn

■研发项目执行情况，主要检查国内及海外研究基地的建设情况、基地开展传染病研究的情况、传染病人才的培育及配备保障情况

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评价结果：

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■从国家利益的角度，新发、再发传染病对社会的危害仍然较大，国家有必要继续加强这方面的研究

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■从项目执行情况看，国内及海外研究基地的建设顺利进行

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■学术研讨按要求进行

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■需要进一步推动基地间的合作以及人才培养 内容来自进入日本

■有计划地推动研究基地的利用率，提高合作研究

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评价反馈利用的成果： 本文来自进入日本网

■研究计划执行的实质性推进

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■有效发挥传染病网络研究支援中心的作用

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■研究基地之间的合作得到加强

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（三）事后评价

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项目事后评价正常应该在项目实施5 年时进行，但为了与第II期项目的立项衔接，将第 I 期项目的事后评价提前半年进行。2009年 7 月，由生命科学委员会完成对该项目的事后评价。 本文来自进入日本网

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评价准则：

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■项目目标的完成状况 本文来自进入日本网

■项目成果

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■研究人才培育情况

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■研究推进体制

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■发展建议 内容来自进入日本

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评价结果： 进入日本，www.wokou.net.cn

■项目目标基本达成，经费使用合理有效，推动了国内外传染病的研究 copyright 进入日本

■成果突出，建立了研究基地体系，在亚洲、非洲的 8 个国家建立了海外研究基地 进入日本，www.wokou.net.cn

■人才培养取得成效，，在海外研究基地培养的博士后已在当地基地或日本国内就业

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■推进了体制建设，逐步解决了生物资源的来源渠道问题 内容来自进入日本

■延续发展在国内外已建立的信誉、人员关系、信息交流机制

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■推进研究基地之间合作开展不同类型疾患的研究 进入日本，www.wokou.net.cn

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评价反馈利用的成果：

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■成果被用于“传染病国际网络化研究推进计划”的事前评价

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■加强了与厚生劳动省的国立传染病研究所、法国巴斯德研究所等国内外

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研究基地之间的合作 本文来自进入日本网

■开展了研究基地之间的联盟合作研究

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日本《国家研究开发评价指南》确定科技评价体系比较仔细，ShowUp君觉得挺有参考价值的。下期，ShowUp君再和大家分享其他国家的一些科技管理经验吧～ 进入日本，www.wokou.net.cn

广东省创新监测与国际对标研究智库供稿返回搜狐，查看更多 进入日本，www.wokou.net.cn

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