当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 文部科学省-> 日本文部科学省称将再次调查为首相好友办学“开绿灯”一事

日本文部科学省称将再次调查为首相好友办学“开绿灯”一事

时间: 2017-08-12 13:03 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：透视：日本的科技评价制度 2017-06-16 17:16 来源:科技ShowUp 生命科学 原标题：透视：日本的科技评价制度 请输入标题 bcdef 《“十三五”国家科技创新规划》提出，要改革科技评价制度，完善创新导向的评价制度。日本是世界上科技评价制度建立最完善的国家，其制度化、系统化、层级化。。。

针对日本媒体披露政府或为首相安倍晋三的好友办学“开绿灯”一事，日本文部科学大臣松野博一９日表示，将在文部科学省内再度展开调查。 进入日本，www.wokou.net.cn

日本媒体认为，政府上述表态或与近来日益高涨的批评和质疑声音有关。 内容来自进入日本

《朝日新闻》５月１７日公开了部分文件，这些被怀疑是文部科学省内部文件的内容，，涉及由安倍好友担任理事长的加计学园计划利用“国家战略特区”政策设立兽医学院。文件中说，加速推进设立兽医学院“来自官邸最高层的指示”。

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松野博一曾在５月１９日称经调查没有发现相关文件。但在５月２６日，文部科学省前政务次官前川喜平召开记者会说文件内容属实。此后，又有多名现任文部科学省职员向媒体证实这批文件确实存在。但政府仍以“文件出处不可信”及“没有必要”为由多次拒绝再度进行调查。

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日本新闻网电视台本月３日至４日进行的民调显示，７２％的民众不认同政府对这一事件的表态。共同社报道说，文部科学省内部也出现不满和质疑的声音。

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日本内阁官房副长官萩生田光一９日对文部科学省再度进行调查表示欢迎。最大在野党民进党代表莲舫则批评政府应对迟缓。

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据日本媒体报道，日本政府已有５０多年没有批准新设立兽医学院。２０１７年１月，加计学园获批准利用“国家战略特区”政策在爱媛县今治市新设兽医学院。３月，今治市议会通过相关议案，决定为加计学园无偿提供建设用地，并将提供最高达９６亿日元（约合５．９亿元人民币）的建设补助。

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加计学园的理事长与安倍私交甚密。５月３０日，安倍在国会答辩时承认曾担任加计学园监察干部，每年从该学园获得１４万日元（约合８７００元人民币）报酬。但他始终否认利用权力对办学一事进行行政干预。（记者 王可佳）

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