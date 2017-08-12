当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 文部科学省-> 安倍办学丑闻调查确认14份相关文件日文科相致歉

安倍办学丑闻调查确认14份相关文件日文科相致歉

时间: 2017-08-12 12:37 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：丑闻缠身的日本首相安倍晋三最近支持率暴跌。丑闻还在持续发酵，隐隐对安倍的执政基础带来冲击。而这种危机感促使安倍内阁加快脚步，推动修宪进程。对于安倍而言，修宪是其政治理想；对于周边国家乃至世界而言，修宪却令人不得不心生警惕。 或将影响执政基础 “此次加计学园事件，如果有证据说明安倍亲自授意，那真的可。。。

据日媒报道，围绕利用日本政府“国家战略特区制度”的学校法人“加计学园”新设兽医系的计划，关于写入“首相的意向”、“是(首相)官邸最高层说的”等内容的文件，日本文部科学省汇总的重新调查结果显示省内存在14份文件。 copyright 进入日本

据报道，日本文科相松野博一15日下午召开记者会公布结果，致歉称“深感抱歉，将严肃对待该结果”。有鉴于此，日本地方创生担当相山本幸三向媒体表示，负责特区事务的内阁府也在考虑重新实施调查。 内容来自进入日本

日媒指出，根据存在疏漏的最初调查而坚称未能确认文件存在的日本文科省的态度或再次受到质疑。另一方面，预计文科省将坚持计划程序本身没有问题的姿态。

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对此，日本首相安倍晋三在官邸会晤松野，下达指示称“要认真说明，让国民充分理解”。 copyright 进入日本

据悉，在重新调查中，共有26名职员接受了询问，个人笔记也是调查对象。民进党等出示的19份文件中，内容相同的确认了14份。调查证实存在写有“是(首相)官邸最高层说的”的文件。 本文来自进入日本网

此外，也有内容与“首相的意向”酷似的文件。据悉，认为是分别制作了上述文件的职员回答称“觉得有过该主旨的发言，但不清楚真实意图”。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

文件被认为是对日本文科省与负责特区事务的内阁府之间沟通往来的记录。文科省5月19日在对高等教育局局长等的询问后，公布结果称“未能确认文件的存在”，，但文科省前事务次官前川喜平及多名在职职员接受采访时表示“文件曾存在”。松野本月9日宣布将重新调查。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

除上次调查过的7名职员外，重新调查还对疑似共享了文件的邮件中出现名字的职员进行了询问。除负责的专门教育课外，对与批准设置、特区窗口等相关的大学设置室、私学行政课、行政改革推进室的部门共享文件夹也实施了调查。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

(责编：袁蒙、陈建军) 进入日本，www.wokou.net.cn

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