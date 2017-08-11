当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 文部科学省-> 支持率跌至低点 危机感促安倍内阁加紧推动修宪

支持率跌至低点 危机感促安倍内阁加紧推动修宪

时间: 2017-08-11 16:44 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：揭开日本留学全英授课项目——G30项目的神秘面纱 2017-08-09 10:34 来源:天道留学 原标题：揭开日本留学全英授课项目——G30项目的神秘面纱 G30项目是留学生计划中的一部分，为使留学计划能够顺利的进行，并且促进国际交流，日本文部科学省选择了包括东京大学、早稻田大学、明治大学、筑波。。。

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丑闻缠身的日本首相安倍晋三最近支持率暴跌。丑闻还在持续发酵，隐隐对安倍的执政基础带来冲击。而这种危机感促使安倍内阁加快脚步，推动修宪进程。对于安倍而言，修宪是其政治理想；对于周边国家乃至世界而言，修宪却令人不得不心生警惕。

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或将影响执政基础

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“此次加计学园事件，如果有证据说明安倍亲自授意，那真的可能影响到安倍的执政根基。”中国社科院日本研究所外交研究室主任吕耀东接受本报采访时说。 copyright 进入日本

最近，日本首相安倍晋三有点烦。据日本共同社最近进行的日本全国电话舆论调查，安倍内阁的支持率跌至44.9%，比上月大跌10.5个百分点，这是自2016年4月安倍内阁支持率首次跌至50%以下。同时，安倍内阁的不支持率为43.1%，不支持的受访者中有41.9%认为“首相无法信任”。另在日本《每日新闻》的民调中，安倍的支持率也下跌了10个点，到36%，创下自2012年12月安倍任首相以来的最大跌幅。 内容来自进入日本

安倍支持率下跌的主要原因之一就是加计学园丑闻。今年1月，日本学校法人加计学园获批利用“国家战略特区”制度在爱媛县今治市新设兽医系，3月今治市议会通过相关议案，决定为该学园无偿提供建设用地，还将提供高达96亿日元（约合5.9亿元人民币）的建设补助。因为此前日本政府已经有50多年没有批准新设兽医系了，因此该计划遭到了日本媒体质疑。

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后据日本共同社披露，加计学园理事长加计孝太郎是安倍在美国留学时代的好友，两人一直保持亲密关系。安倍内阁中也有数位官员和该学园有着千丝万缕的联系。事实上，安倍承认在1993年当选议员后曾在加计学园“担任了几年监事之类的职务”，并每年获得14万日元的酬劳，但他多次否认自己利用职权给加计学园“开后门”。

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但是，日本文部科学省在15日公布的调查报告中指出，加计学园的相关文件中出现了“首相的意见”、“来自官邸最高级别的声音”等内容。

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6月16日，安倍内阁否认了文部科学省的调查报告，安倍本人则在接受国会质询时辩称自己并没有在这一事件中以首相的身份施加影响。 内容来自进入日本

丑闻持续发酵。压力之下，安倍晋三终于向日本国民表示道歉：“我不知不觉中以强硬口吻反驳的姿态最终掀起了政策争论以外的话题，正在深刻反省。” 内容来自进入日本

“从森友学园到加计学园，安倍受到了比较大的影响，民意支持率暴跌，因为这涉及到强势政府拿权力为一些目的服务的问题。森友学园没有波及安倍本人，已经逐渐平息。但此次加计学园的事件不同。文部科学省的调查让民众相信，安倍本人有嫌疑。而且安倍咄咄逼人的架势也让民众不满。目前，安倍就自己的态度对国民道歉，但是并没有承认自己牵涉事件其中，而且拒绝接受调查。可以预见，在野党和媒体都不会轻易放弃这件事情。”吕耀东说。

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或将加快修宪进程

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“安倍体会到了危机感，反而可能加快步伐推动修宪进程。”吕耀东分析，“自民党会尽快在年内完成修宪草案，从而明年向国会提交草案并进行全面讨论。明年支持与反对修宪的势力将在国会进行对决。鉴于目前修宪势力超过国会2/3议席，所以最终的草案应该会通过。总之，2018年本届国会到期之前，安倍内阁应该会努力通过修宪草案。之后，，2019年进入国民讨论阶段。” 内容来自进入日本

修宪无疑是安倍的政治梦想，安倍内阁也一直坚定地朝着这个方向前进。日本共同社21日曝光了日本自民党修宪推进总部基于首相安倍晋三提案拟定的条款案，作为今后讨论的蓝本。其中显示，将新设“第九条之二”，就日本自卫队规定为“旨在防卫我国的必要最小限度的实力组织”。此外还写入了日本首相拥有自卫队的指挥监督权。据报道，推进总部21日召开以全部所属国会议员为对象的全体会议，启动了围绕把自卫队的存在明文写入第九条方案的全面讨论。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

“为了实现修宪，安倍做了很多铺垫。目前，修宪草案焦点之一在于把自卫队的合法性写入宪法第九条。虽然表面看来不再提战争权，但实际上，安倍内阁解禁集体自卫权，修改《自卫队法》，已经明确规定，在本国以及盟国安全受到威胁时可以发动战争。”吕耀东说，“作为老牌政治家，安倍玩这些伎俩，目的就是迷惑日本国民。” 进入日本网（www.wokou.net.cn）

有分析指出，2017年，安倍内阁修宪日程进入“冲刺前的预备期”。从安倍、自民党角度看，完成修宪的最佳时间点应在2019年7月参议院选举之前。当然，前提是安倍能顺利实现执政到2021年。从这个角度看，下一届众议院大选不仅对安倍个人的政治生命，而且对日本政治战略走向，特别是《日本国宪法》的命运将具有特殊的重要性。甚至有分析指出，安倍若不能继续领导自民党实现国政选举第五次“连胜”，其一直强力推动的修宪进程很可能就此戛然而止。

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如今，寻求长期执政的安倍政权迎来重大考验。日媒指出，在即将到来的东京都议会选举中，自民党将和颇受民众欢迎的东京都知事小池百合子领导的“都民优先会”党展开“白刃战”。日本国会方面之所以重视东京都议会选举，是因为存在东京都议会选举败北导致众议院选举大败等先例。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

“如果此次加计学园事件证明安倍本人牵扯其中，真的可能影响其执政基础，也必将影响修宪进程。至少，别人在推动修宪时不会像安倍这么急迫。”吕耀东说。

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影响地区和平稳定 日本最新动态-www.wokou.net.cn

据日媒报道，日本首相安倍晋三将把今后的工作重点放在维持政权稳定以实现作为政治目标的修宪。 进入日本，www.wokou.net.cn

据路透社报道，面对暴跌的支持率，安倍或将重组内阁，以期提升支持率。日本经济新闻也援引政府和执政党消息人士报道，安倍将在8月或9月重组内阁。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

安倍内阁一如既往地积极推动修宪，但是并非稳握胜券。

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日本共同社22日发表文章称，力争修改《宪法》在第九条中写入自卫队存在的自民党修宪推进总部讨论蓝本日前曝光。围绕宪法第九条的该党讨论21日刚刚启动，就能看出日本自民党遵循日本首相安倍晋三的意愿和积极向前推进的姿态。安倍希望年内制定修宪草案。文章指出，自民党应当牢记，如果不尽到说明责任，即使推进讨论，也无法获得国民的理解。

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美国外交学会国际问题研究员J·伯克希尔·米勒也认为，安倍计划到2020年完成修宪是一场豪赌，虽有一定优势，但绝非万无一失，并将给其剩余首相任期带来高风险。他在美国世界政治评论网站发表文章称，安倍目前在立法机构的支持度建立在自民党与公明党的长期联盟之上。但这绝不意味着稳操胜券，因为修宪要经历激烈的辩论。不仅如此，安倍还将被迫在立法上对联盟伙伴公明党作出妥协。公明党对于军队的作用持鸽派态度，传统上支持日本的和平主义立场。而且，安倍必须在全民公投中获得多数日本民众的支持。许多日本人严重质疑修宪的必要性。据《朝日新闻》近期调查，52%的受访者不支持将2020年设定为修宪期限。另有民调显示，日本民众对修宪的态度基本上一分为二，正反相当。

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安倍内阁推进修宪进程早已引发周边国家乃至世界的高度关注。

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“日本的和平宪法是世界反法西斯战争胜利以后，美国代表盟国主导形成并经过日本认可的。日本军国主义曾对亚洲各国野蛮侵略，如今，日本修宪客观上自然对周边国家的安全和平环境会带来负面影响。”吕耀东说，“我们当然希望日本走和平主义道路，这一点对整个地区的和平稳定都非常重要。” 本文来自进入日本网

来源丨人民日报海外版

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编辑丨钟静文 copyright 进入日本

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