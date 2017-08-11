当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 文部科学省-> 日本东京大学认定5篇论文存在学术不端

日本东京大学认定5篇论文存在学术不端

时间: 2017-08-11 07:57 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：韩学者在130年前日教科书中发现独岛属韩新证据 2017-08-07 14:12:00环球网 分享 【环球网综合报道】据韩联社8月7日报道，3日，韩国东国大学历史系教授韩哲浩在在韩国东北亚历史财团独岛研究所主办的每月例行报告会上，公开了130年前的日本地理教科书《新撰地志》中有关独岛(日称：竹岛)。。。

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东京大学 图片来源：mizoula/iStockphoto

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在经过近一年的调查后，，日本东京大学近日宣布，该校一个研究室发表的5篇论文存在捏造数据和篡改图像等学术不端问题，但澄清同样遭受指控的其他5个研究室的论文没有问题。 本文来自进入日本网

这5篇论文的作者、该校分子细胞生物学研究所教授Yoshinori Watanabe表示，专家组的审查“十分苛刻”。他之前曾承认为了更好展示结果曾处理过图片，但他认为这并不影响论文的结论。

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而东京大学副校长、物理学家Hiroaki Aihara领衔的调查委员会则认为Watanabe存在学术不端问题，并将继续对其发表的另外26篇论文开展调查，根据情况做出处理。 本文来自进入日本网

去年8月，一个名为“普通研究者”的个人或团体举报该校6个研究室的22篇论文涉嫌造假，并在一个100多页的文件里详述了数据和图表存在的问题。基于该匿名告发，该校从去年下半年起调查Watanabe等涉事者的论文。这些论文主要涉及医学和生命科学领域，发表于《自然》《细胞》《新英格兰医学杂志》等期刊。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

在近日发布的一个长达49页的报告中，该校包含外部专家的调查委员会表示，Watanabe和当时的一名助教发表在《自然》和《科学》等刊物上的5篇论文存在多处捏造图表内容和杜撰数据等学术不端问题，这些论文发表于2008年至2015年间，内容与染色体有关。但其他5个研究团队的论文的图片存在“次要错误”，“不构成伪造”。

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据悉，5篇问题论文的相关研究共接受了日本文部科学省等投入的约15亿日元（约合9100万元人民币）研究经费，东京大学将和文部科学省协商返还相关研究经费。 copyright 进入日本

Watanabe还曾因在细胞减数分裂方面的研究成果获得2015年的朝日奖。今年6月，Watanabe在线发布了针对问题图表的详细更正。他将错误归结为细胞系混乱、合并多个数据集到单一图表引发错误和不正确的蛋白质印记实验操作等。（唐一尘）

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《中国科学报》 (2017-08-03 第3版 国际)

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