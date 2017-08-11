当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 文部科学省-> 恐发生大地震 日本计划完善南海海槽海底观测网

恐发生大地震 日本计划完善南海海槽海底观测网

时间: 2017-08-11 09:05 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：日本东京大学认定5篇论文存在学术不端 东京大学 图片来源：mizoula/iStockphoto 在经过近一年的调查后，日本东京大学近日宣布，该校一个研究室发表的5篇论文存在捏造数据和篡改图像等学术不端问题，但澄清同样遭受指控的其他5个研究室的论文没有问题。 这5篇论文的作者、该校分子细胞生物学研。。。

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恐发生大地震 日本计划完善南海海槽海底观测网

2017-06-27 15:23:00来源：中国新闻网

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据日媒报道，日本文部科学省日前初步决定，在可能发生巨大地震的南海海槽附近的日本高知县近海至宫崎县近海一带完善地震观测体系。 进入日本，www.wokou.net.cn

据悉，该片海域的海底目前尚未建立起由地震仪等组成的观测网，日本文科省认为填补这一观测空白有助于做出更为准确的紧急地震速报和海啸预测。

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据报道，预计日本文科省将在2018年度预算申请中列入相关调查费和研究费。第一步将研究观测网的具体设置海域及规模，在此基础上挑选海底地震仪、水压计等仪器种类，分阶段完成建设。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

在南海海槽附近可能的震源区域中，日本静冈县近海已有该国气象厅的观测系统，纪伊半岛周辺建有防灾科学技术研究所的观测网“DONET”。而震源区域西侧的高知县近海至宫崎县近海尚未建立起可第一时间探测到地震发生的海底观测网。 本文来自进入日本网

据了解，南海海槽附近海域，因日本静冈县骏河湾至九州近海日向滩的海洋板块沉入陆地板块下方，形变日益积蓄，可能导致里氏9级的地震， 进入日本，www.wokou.net.cn

据日本政府估算，海啸等灾害或将导致最多30万人死亡，经济损失可达220万亿日元(约合人民币13.5万亿元)。

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编辑： 巩盼东 copyright 进入日本

关键词： 观测网;海槽;日本文部科学省;日本静冈县

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