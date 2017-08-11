当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 文部科学省-> 揭开日本留学全英授课项目

揭开日本留学全英授课项目

时间: 2017-08-11 09:56 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：新闻中心央广网国际即时要闻 恐发生大地震 日本计划完善南海海槽海底观测网 2017-06-27 15:23:00 来源：中国新闻网 据日媒报道，日本文部科学省日前初步决定，在可能发生巨大地震的南海海槽附近的日本高知县近海至宫崎县近海一带完善地震观测体系。 据悉，该片海域的海底目前尚未建立起由地震仪。。。

揭开日本留学全英授课项目——G30项目的神秘面纱

2017-08-09 10:34 来源:天道留学 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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原标题：揭开日本留学全英授课项目——G30项目的神秘面纱 内容来自进入日本

G30项目是留学生计划中的一部分，为使留学计划能够顺利的进行，并且促进国际交流，日本文部科学省选择了包括东京大学、早稻田大学、明治大学、筑波大学、大阪大学等13所日本国内顶尖的大学，使用全英语授课，面向全世界招收留学生的项目，称为Global 30 Plan，简称G30，所涉及学科包含文理科等300多个专业。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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这项留学计划的特点：

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全英语授课、名校云集

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学费低、有多项留学生后援计划

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创建此项目的初衷： 内容来自进入日本

2008年，日本时任首相福田康夫启动了2020年引进30万留学生的计划，目的在于推进日本各大学国际化，一方面在全球化竞争中抢夺人才，另一方面缓解国内的“老龄化”以及“少子化”等问题。

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随后日本文部科学省(教育部)于2009年提出名为Global30项目(现称：Super Global University)，配备了大量外籍教授，以及拥有海外留学经历的教授，不仅师资力量强大，奖学金的名额也优于传统留学项目。一经推出，就备受全球瞩目。 copyright 进入日本

首批有A类：13所顶尖型日本核心院校参与

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东京大学、早稻田大学、明治大学、筑波大学、大阪大学等“老牌帝国大学”

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现在，日本官方更进一步扩大了全英文申请项目参与院校的名单，将G30升级为Super Global University(简称SGU)。不论是招生名额还是政府预算，都比之前“G30项目”阶段时更多! 本文来自进入日本网

目前由“A类：顶尖型13所院校”+ “B类：国际牵引型24所院校”共计37所院校，1000余个专业可以申请! 进入日本网（www.wokou.net.cn）

日本学术振兴会官网完整院校名单地址：スーパーグローバル大学創成支援|日本学術振興会 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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众所周知，传统的赴日留学途径一般都是先就读语言学校，期间一边学习日语，一边准备升学考试。经过1~2年的学习后参加EJU等各类统一考试，最终申请考入理想的大学。 内容来自进入日本

而此项目则可以省去这2年时间，直接申请就读上述院校!

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学费问题不再困扰 copyright 进入日本

下图我们以日本和美国为例(单位：RMB)： copyright 进入日本

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图中我们可以看出SGU项目中各大学学费价格相较欧美不算高昂，每年学费仅为同档次院校的1/5，，同时还能够申请学费减免。 copyright 进入日本

一般情况下90%赴日留学生都能成功申请到学费半额减免，成绩优异者能有全额减免，因此日本也越来越成为工薪家庭留学首选国家。返回搜狐，查看更多

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