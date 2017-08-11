当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 文部科学省-> 揭开日本留学全英授课项目

2017-08-09 10:34 来源:天道留学 日本最新动态-www.wokou.net.cncopyright 进入日本
原标题：揭开日本留学全英授课项目——G30项目的神秘面纱 内容来自进入日本
G30项目是留学生计划中的一部分，为使留学计划能够顺利的进行，并且促进国际交流，日本文部科学省选择了包括东京大学、早稻田大学、明治大学、筑波大学、大阪大学等13所日本国内顶尖的大学，使用全英语授课，面向全世界招收留学生的项目，称为Global 30 Plan，简称G30，所涉及学科包含文理科等300多个专业。 日本最新动态-www.wokou.net.cn
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这项留学计划的特点：
全英语授课、名校云集
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学费低、有多项留学生后援计划
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创建此项目的初衷： 内容来自进入日本
2008年，日本时任首相福田康夫启动了2020年引进30万留学生的计划，目的在于推进日本各大学国际化，一方面在全球化竞争中抢夺人才，另一方面缓解国内的“老龄化”以及“少子化”等问题。
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随后日本文部科学省(教育部)于2009年提出名为Global30项目(现称：Super Global University)，配备了大量外籍教授，以及拥有海外留学经历的教授，不仅师资力量强大，奖学金的名额也优于传统留学项目。一经推出，就备受全球瞩目。 copyright 进入日本
首批有A类：13所顶尖型日本核心院校参与
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东京大学、早稻田大学、明治大学、筑波大学、大阪大学等“老牌帝国大学”
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现在，日本官方更进一步扩大了全英文申请项目参与院校的名单，将G30升级为Super Global University(简称SGU)。不论是招生名额还是政府预算，都比之前“G30项目”阶段时更多! 本文来自进入日本网
目前由“A类：顶尖型13所院校”+ “B类：国际牵引型24所院校”共计37所院校，1000余个专业可以申请! 进入日本网（www.wokou.net.cn）
日本学术振兴会官网完整院校名单地址：スーパーグローバル大学創成支援|日本学術振興会 进入日本网（www.wokou.net.cn）
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众所周知，传统的赴日留学途径一般都是先就读语言学校，期间一边学习日语，一边准备升学考试。经过1~2年的学习后参加EJU等各类统一考试，最终申请考入理想的大学。 内容来自进入日本
而此项目则可以省去这2年时间，直接申请就读上述院校!
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学费问题不再困扰 copyright 进入日本
下图我们以日本和美国为例(单位：RMB)： copyright 进入日本
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图中我们可以看出SGU项目中各大学学费价格相较欧美不算高昂，每年学费仅为同档次院校的1/5，，同时还能够申请学费减免。 copyright 进入日本
一般情况下90%赴日留学生都能成功申请到学费半额减免，成绩优异者能有全额减免，因此日本也越来越成为工薪家庭留学首选国家。返回搜狐，查看更多
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