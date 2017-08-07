当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 文部科学省-> 支持率跌入“危险水域”后继续下滑 安倍晋三国会“过堂”

支持率跌入“危险水域”后继续下滑 安倍晋三国会“过堂”

时间: 2017-08-07 18:27 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：日本证实福岛核事故后东京等地检出放射性物质 2012-07-26 14:40 中国新闻网 本文导读：综合报道，日本文部科学省24日发布消息称，福岛第一核电站发生核泄漏事故后，福岛和宫城两县以外的10个地区的大气中检测出了放射性物质锶90，其中包括东京、茨城等地。1986年，由于切尔诺贝利核电站事故。。。

2017年7月25日讯，日本首相安倍晋三24日在国会接受质询，再次否认向政府相关部门“打招呼”以帮助一名好友办学。安倍涉嫌以权谋私等事件重创他内阁的支持率。最新民意调查结果显示，安倍内阁支持率跌入“危险水域”后继续下滑，他的连任和修宪打算不得民心。

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国会众议院预算委员会24日就“加计学园”和防卫大臣稻田朋美涉嫌参与隐瞒自卫队文件事件举行听证会。

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日本媒体5月曝光文部科学省内部记录文件，显示安倍涉嫌派助手向文科省施压，为好友、加计学园理事长加计孝太郎开设兽医系开绿灯。

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安倍本人及当事下属和官员先前都矢口否认有“打招呼”的行为。不过，一些文科省职员和一名前高级官员证实，媒体曝光文件属实，以及他们受到来自安倍助手的压力。

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先前的民调结果显示，多数日本民众不相信安倍的说法、不满意他的应对态度。 进入日本，www.wokou.net.cn

在24日的听证会上，安倍、首相助理和泉洋人等人坚持否认曾给文科省施压。安倍承认他与加计孝太郎的好友关系，但是坚称对方没有请求他插手开设兽医系一事，自己也没有主动帮忙。和泉洋人和官房副长官萩生田光一也坚称，没有替安倍向文科省下达指令。

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另一方面，文科省事务次官前川喜平坚持自己的一贯说法，说文科省“收到来自内阁府各种形式的指示”并且有记录文件为证，和泉洋人下达指令时也说“不便由首相亲口说”。和泉随即予以否认。 本文来自进入日本网

防卫大臣稻田朋美在听证会上否认自己参与隐瞒自卫队在南苏丹活动记录的文件。安倍也拒绝立即解除丑闻缠身的稻田的职务，称相信稻田将彻底调查隐瞒事件。不过，日本媒体报道，稻田很可能在8月初内阁改组中下台。相同主题听证会定于次日在参议院举行。 内容来自进入日本

日本《每日新闻》23日公布的最新民意调查结果显示，安倍内阁支持率继续下跌至26％，跌幅为10个百分点，自本月初支持率跌破30％以来在各媒体民调结果中最低；不支持率上升12个百分点至56％。在日本政坛，内阁支持率低于30％，被视为进入“危险水域”，如果进一步跌破20％，就陷入“下台水域”。据新华社 本文来自进入日本网

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来源：北京晚报

2017年7月25日讯，日本首相安倍晋三24日在国会接受质询，再次否认向政府相关部门“打招呼”以帮助一名好友办学。安倍涉嫌以权谋私等事件重创他内阁的支持率。最新民意调查结果显示，安倍内阁支持率跌入“危险水域”后继续下滑，他的连任和修宪打算不得民心。

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国会众议院预算委员会24日就“加计学园”和防卫大臣稻田朋美涉嫌参与隐瞒自卫队文件事件举行听证会。

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日本媒体5月曝光文部科学省内部记录文件，显示安倍涉嫌派助手向文科省施压，为好友、加计学园理事长加计孝太郎开设兽医系开绿灯。 copyright 进入日本

安倍本人及当事下属和官员先前都矢口否认有“打招呼”的行为。不过，一些文科省职员和一名前高级官员证实，媒体曝光文件属实，以及他们受到来自安倍助手的压力。 进入日本，www.wokou.net.cn

先前的民调结果显示，多数日本民众不相信安倍的说法、不满意他的应对态度。

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在24日的听证会上，安倍、首相助理和泉洋人等人坚持否认曾给文科省施压。安倍承认他与加计孝太郎的好友关系，但是坚称对方没有请求他插手开设兽医系一事，自己也没有主动帮忙。和泉洋人和官房副长官萩生田光一也坚称，没有替安倍向文科省下达指令。 进入日本，www.wokou.net.cn

另一方面，文科省事务次官前川喜平坚持自己的一贯说法，说文科省“收到来自内阁府各种形式的指示”并且有记录文件为证，和泉洋人下达指令时也说“不便由首相亲口说”。和泉随即予以否认。

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防卫大臣稻田朋美在听证会上否认自己参与隐瞒自卫队在南苏丹活动记录的文件。安倍也拒绝立即解除丑闻缠身的稻田的职务，称相信稻田将彻底调查隐瞒事件。不过，日本媒体报道，稻田很可能在8月初内阁改组中下台。相同主题听证会定于次日在参议院举行。

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日本《每日新闻》23日公布的最新民意调查结果显示，安倍内阁支持率继续下跌至26％，跌幅为10个百分点，自本月初支持率跌破30％以来在各媒体民调结果中最低；不支持率上升12个百分点至56％。在日本政坛，内阁支持率低于30％，被视为进入“危险水域”，如果进一步跌破20％，就陷入“下台水域”。据新华社 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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