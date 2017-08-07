当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 文部科学省-> 日本首相安倍今天将就加计学园丑闻接受质询 前文部科学省事务次

日本首相安倍今天将就加计学园丑闻接受质询 前文部科学省事务次

时间: 2017-08-07 21:46 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：【环球网报道记者王欢】据《日本经济新闻》8月4日报道，3日，日本文部科学省发布的学校基本调查(快报值)显示，2017年3月大学(本科)毕业生的就业率比上年提高1.4个百分点，达到76.1%，连续7年上升，恢复至24年来最高水平。文科省分析称，由于经济复苏，出现劳动力短缺现象。四年制大学的升学率达到。。。

日本首相安倍今天将就加计学园丑闻接受质询 前文部科学省事务次

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来源：新浪新闻

编辑：王琦

2017-07-24 10:35:07

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导读：原标题：日本首相安倍今天将就加计学园丑闻接受质询 前文部科学省事务次，近来，日本首相安倍晋三被曝牵涉加计学园丑闻。民调显示，安倍内阁支持率持续下跌，甚至已经滑落至30%以下。按照安倍此前的表态，24日和25日在日本国会审议会上，安倍就加计学园丑闻等问题接受质询。...

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【原标题】日本首相安倍今天将就加计学园丑闻接受质询 前文部科学省事务次—来源:新浪新闻—编辑:王琦

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日本首相安倍今天将就加计学园丑闻接受质询 前文部科学省事务次官为其作证

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近来，日本首相安倍晋三被曝牵涉加计学园丑闻。民调显示，安倍内阁支持率持续下跌，甚至已经滑落至30%以下。按照安倍此前的表态，24日和25日在日本国会审议会上，安倍就加计学园丑闻等问题接受质询。此外，前文部科学省事务次官和安倍的助理等也将到场作证。 内容来自进入日本

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