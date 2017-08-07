当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 文部科学省-> 日本国会审查安倍办学丑闻 文科省前官员出面指证

日本国会审查安倍办学丑闻 文科省前官员出面指证

时间: 2017-08-07 18:31 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：2017年7月25日讯，日本首相安倍晋三24日在国会接受质询，再次否认向政府相关部门“打招呼”以帮助一名好友办学。安倍涉嫌以权谋私等事件重创他内阁的支持率。最新民意调查结果显示，安倍内阁支持率跌入“危险水域”后继续下滑，他的连任和修宪打算不得民心。 国会众议院预算委员会24日就“加计学园”和防卫大。。。

中新网7月10日电 据日媒报道，围绕学校法人“加计学园”利用日本政府“国家战略特区”制度新设兽医系计划，日本众院文部科学委员会和内阁委员会联合展开的国会闭会期间审查于本月10日启动。

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据报道，作为日本在野党方面知情人出席的文部科学省前事务次官前川喜平称“负责特区事务的是内阁府，但背后有首相官邸的动向。首相助理和泉洋人进行过各种活动”，强调了日本首相官邸牵涉其中。

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对于新设兽医系，前川也主张道“我认为(甄选的)过程不透明且不公正，从最初开始就已经定下了加计学园”。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

前川透露日本文科省调查中未得到确认的文件“10/7萩生田副长官发言概要”的确存在，称“肯定是在听取负责课情况说明时拿到的文件”。据称文件中写道“四国地区并无兽医系”等内容，也存在类似以加计学园兽医系选定地爱媛县今治市为前提的表述。 copyright 进入日本

日本内阁官房副长官萩生田光一承认去年10月7日曾与文科省官员会面，但回答称“不记得有过(上述)发言”。有关新设兽医系计划，他表示“在这件事上，并未主动参与”。 内容来自进入日本

前川还对提出新设兽医系4项条件的2015年《日本再兴战略》和加计学园计划的整合性提出了批评。他表示，“对于是否符合(条件)并未进行充分讨论。这不公平，在国民看不到的情况下被决定下来。”另一方面，日本地方创生担当相山本幸三强调称“最终由我确认(满足条件)”。

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作为日本执政党方面的知情人被传唤的国家战略特区工作组委员原英史表示，对于利用特区制度新设兽医系被批评为“以批准加计学园为前提”，，他称“完全是胡说”。

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据了解，日本国会闭会期间展开审查是在国会会期结束后可召开委员会会议的机制。首相安倍晋三因正在欧洲访问而不会出席。前川在此前的记者会等场合作证称存在来自内阁府传达“首相的意向”等文件，并表示“行政状态被扭曲”。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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