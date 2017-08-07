当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 文部科学省-> 韩学者在130年前日教科书中发现独岛属韩新证据

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韩学者在130年前日教科书中发现独岛属韩新证据

时间:2017-08-07 22:15来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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学者在130年前日教科书中发现独岛属韩新证据

2017-08-07 14:12:00 环球网 分享 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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　　【环球网综合报道】据韩联社8月7日报道，3日，韩国东国大学历史系教授韩哲浩在在韩国东北亚历史财团独岛研究所主办的每月例行报告会上，公开了130年前的日本地理教科书《新撰地志》中有关独岛(日称：竹岛)主权属于韩国的证据。 copyright 进入日本

　　据报道，韩哲浩在《新撰地志》中发现最早划定韩日两国边界线的地图，第3卷亚洲地图上面明确标示独岛属于朝鲜半岛。日本国界线用红线在地图上进行了标记，其中郁陵岛和独岛均被划到日本领土以外。日本地质学家山上万次郎在其1902-1903年编撰的教科书上也没有将郁陵岛和独岛划到日本领土内。 进入日本，www.wokou.net.cn

　　报道称，早在2012年，韩国学术界就曾公开过冈村增太郞《新撰地志》一书中的日本总图，上面明确指出独岛属于朝鲜半岛海域。韩哲浩表示，在日本总图上半岛东海岸有两处岛屿没有标示名字，但从斜线划分来看可以知道这两个岛属于朝鲜半岛，日本总图间接证明了独岛属于朝鲜半岛。 进入日本，www.wokou.net.cn

　　韩哲浩还表示，《新撰地志》的亚洲地图中虽然标明了隐岐群岛，但是并没有标示独岛。另外，冈村增太郞1892年编撰的《明治地志》中的府县明细图上，也未标示独岛，《明治地志》中的亚洲地图上也没有标明独岛是日本领土。

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　　据报道，《新撰地志》由冈村增太郞1886年编撰。韩哲浩表示，虽然《新撰地志》第1卷是核准制教科书，，但第2-4卷是由日本文部科学省审核通过的教科书。由此可以说明《新撰地志》一书中的内容并不是作者个人见解，而是代表日本政府的立场。(实习编译：陈焕奂 审稿：李婷婷) 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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