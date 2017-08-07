当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 文部科学省-> 防过度娱乐 日本儿童专用手机都有什么功能

防过度娱乐 日本儿童专用手机都有什么功能

时间: 2017-08-07 21:12 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：中新网7月10日电 据日媒报道，围绕学校法人“加计学园”利用日本政府“国家战略特区”制度新设兽医系计划，日本众院文部科学委员会和内阁委员会联合展开的国会闭会期间审查于本月10日启动。 据报道，作为日本在野党方面知情人出席的文部科学省前事务次官前川喜平称“负责特区事务的是内阁府，但背后有首相官邸的动。。。

超过半数日本中小学生拥有手机，，由于安全事件频发，在越来越多的日本父母的要求下厂商开始推出儿童专用手机。 据日本警察厅数据，过去一年里日本分别发生183起未成年人诱拐、 2888起未成年人猥亵事件。企业 Project May 就发明了能够跟踪定位所处位置、并对周围环境进行自动摄影的儿童专用手机，售价7.15万日元(约4290 元)。 内容来自进入日本

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这部手机不需要小朋友进行任何操作，只要把手机别在书包带上或者身上就行，一旦小朋友开始走路手机就会自动记录路线，它还能区分步行、骑车、开车、坐地铁速度进行记录，一旦小朋友不再发生活动，自动记录将在 5-10 分钟内停止。家长还能设定小朋友经常去的区域(比如学校到家的一定范围)，如果超出常规出行范围，手机就会向父母发出孩子可能遭遇危险的提示。

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它还支持自动录音与最多间隔 2 秒的自动摄影功能，家长则可以通过手机、电脑来实时确认孩子周围环境是否安全。由于一旦发生诱拐事件，不法分子可能会把手机扔在一边或者删除相关照片、录音，所以自动记录的录音与拍照能够在服务器内保存 30 天。 copyright 进入日本

现在，日本小学生、初中生持有手机的比例分别达到了 50.4%、 62.5%，父母的顾虑渐渐又多了一个：夜里不睡也要玩手机。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

在这样的背景下， 7 月 25 日，手机制造商 TONE MOBILE 与 30 多岁日本妈妈们中人气颇高的时尚杂志《 VERY 》进行了合作，并向读者开展了相关问卷调查，最终结合父母们的意见推出了一款帮助小朋友控住玩手机时间的手机，售价 3.48 万日元(约 2088 元)

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如果手机使用者是 12 岁以下儿童，夜晚 10 点至第二天早上 6 点期间不能玩手机。而日本文部科学省(类似于教育部)曾在 2009 年专门下达文件指出，手机不是中小学阶段正常教学活动必须的物品，原则上禁止学生将手机带去学校。 copyright 进入日本

由于未成年人手机普及率越来越高，不少日本学校对于学生私自把手机带去上学这件事睁一只眼闭一只眼。但做父母还是希望孩子可以在学校里认真听课而不是抓着手机分心，所以父母还能设定不允许玩手机的地点(比如学校与补课班)，只要 GPS 感应手机到达指定位置，那么小朋友同样不能玩手机了。

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如果说上面防走失的手机可以被不法分子丢掉，这个防止过度娱乐的手机就不太可能被小朋友丢掉了。不过话说回来，很多儿童电子玩具上如今都增加了控制娱乐时间的设置，他们往往与父母手机上的 app 关联，而小朋友除了大声抗议，并无别的办法。 进入日本，www.wokou.net.cn

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