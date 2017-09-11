当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 外务省-> 【日说新语】B站饶有闲情洗地核事故？日本外务省新预算计划告诉你其中原委

【日说新语】B站饶有闲情洗地核事故？日本外务省新预算计划告诉你其中原委

时间: 2017-09-11 17:24 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：日本外务省2018年度预算草案曝光 外援连年增加 中新网8月25日电 据日媒报道，日本外务省本月24日向执政的自民党出示了2018年度预算申请草案。其中，政府开发援助(ODA)比2017年度原始预算增加13%，达到4897亿日元(约合人民币298亿元)。 报道称，虽然日本外相河野太郎就任前曾主张作。。。

【日说新语】B站饶有闲情洗地核事故？日本外务省新预算计划告诉你其中原委

2017-06-11 16:20 来源:东瀛阖观录 贷款 /推广 copyright 进入日本

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原标题：【日说新语】B站饶有闲情洗地核事故？日本外务省新预算计划告诉你其中原委

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在中日关系不堪了了的时候，日本驻华大使馆冒着中国网民的猛烈炮火，在微博上愈挫愈勇，终于凭借在卢沟桥事变纪念日装彪卖傻的本事赚足眼球。而后，又进一步扩大战果，转战B站，继续自己意淫中的中日亲善大业，终于在最近，凭借着一个给福岛核事故洗地的动画，成功招来了中国网友的密集炮火。

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日本真是个非常励志的国家，只要你有勇气不要脸，没有你办不到的事情。 内容来自进入日本

不过我想在某些事情上，网友们对日本驻华大使馆可能有所误解，并不是他们存心出来恶心人，经费花不完回国没法交差，而日本政府和企业评定工作业绩，是非常看重数据的，反正上司根本不懂天朝国情，也看不懂汉语，留言弹幕刷得越多，负责网络媒体工作的员工得到的表彰越多。

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如此说来，那日本外务省不是成天吃饱了撑的没事干，不务正业专司蝇营狗苟吗？其实不然，他们很忙，楼主在这儿给你们码一下外务省新年度的项目预算，他们在忙什么就一目了然了。

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B站微博，冰山一角

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政府部门进入社交媒体，搞一搞宣传交流，政策公示，在很多国人眼里，可能这就是个形式主义，诚然不少地方政府机构都开启了微信公号时代和大数据舆情监控，但是对于天朝人民而言，这顶多就是搂草打兔子，公司社区还得有个公关，不过是个费时费力又没油水的形式。

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然而，如果你在日本外务省司职这个工作，而且还是驻外，那么恭喜你，也许你一个没背景没资历没世家站台的驻外公务员拿不到一分钱的政治献金，但是起码每日应酬活动无数，好吃好喝自然少不了，唯一的障碍就是得学着脸皮厚。为何这么说呢？因为你看到的B站和微博只是冰山一角，其背后外务省开展的战略性对外宣传工作是个非常大的摊子，外务省花在这个工作上的预算更是天文数字，2016年，外务省投入的宣传经费就高达546亿日元，2017年预算中还要再增加13亿，达到559亿日元。按现行汇率折算人民币，超过34亿元。而中国外交部一年的花销，，以2015年预算为例，各种项目包括国际组织会费，维和费用，部内人员教育社保等各类之处，总共才81亿6千多万，如果只看对外合作与交流，只有1亿5千9百多万。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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看来我们果然是发展中国家，一个负债率超过200%的政府随便动动手，就划出去559亿日元搞海外宣传，如此皿煮我朝自愧体制不如人。 内容来自进入日本

那么日本政府花这么多钱，都干什么用呢？ copyright 进入日本

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外务省的预算项目简介中给出了明确的解释。

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首先，战略性对外宣传输出的核心目的，在于推动外国对日本所谓的“正确理解”，是“正确姿态”的输出，向世界宣传日本的“多样魅力”，培养增加日本的“后援团”，也就是所谓的亲日派和知日派。在对外宣传的内容上，国土安全，历史认识和安全保障等课题的组织运作高居榜首。司马昭之心路人皆知，楼主给你翻译一下，就是培养海外日杂，培养中国汉奸，在中国舆论中鼓吹对日理解论，淡化日本侵略罪行，模糊中国国家利益立场，误导国民认知，最能为自己窃取中国领土，损害中国安全利益提供来自中国境内的舆论支持。日本靡费巨资，就是为了干这个。 内容来自进入日本

围绕这项工作，简介又列出了三项基本业务内容。 进入日本，www.wokou.net.cn

第一是传播日本的正确姿态。其中就包括在海外媒体当中进行宣传，你看到的微薄和B站，那不是日本大使馆吃饱了撑的，那是有组织有计划的宣传渗透工作。

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第二是宣传日本的多样魅力，包括在海外搞日本之家，举办日本节庆的宣传活动。日本大使馆顶风作案敢七七卢沟桥事变当天宣传日本七夕就是这个方针使然。只不过是中国网民反日情绪高昂，如果日杂遍地，日本大使馆不管敢在微博上装彪卖傻，更可能与中国政府对台唱戏，这边防空警报国家纪念，那边欢天喜地庆祝节日。

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第三则是培养海外亲日派和知日派，包括推广日本语教育，开展当地交流活动，加强与当地日侨的联系。换言之，既要培养大批第五纵队，又要加强日杂队伍建设，最后还要储配翻译人才。

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而日本大使馆在B站上鼓吹的核灾安全论究竟又是怎样呢？ 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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截止到2016年3月，福岛县各地身患或疑似甲状腺的儿童人数已达172人，福岛第一核电站附近的发病率已达千分之一。

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而负责东北地区振兴的振兴厅预算虽然超过1兆8千万日元，但是比照2016年其实是大幅度削减，而真正直接用到灾民身上的部分并不多。

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对于日本政府这种宁与友邦，不与家奴的国际主义精神，楼主真是十分感动，如果能送个三百万五百万，四舍五入一个亿（人民币）给楼主，让楼主能在群里分享一下，楼主保证再也不黑日本了。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

重点项目 进入日本，www.wokou.net.cn

除了对外宣传，还有几项工作也是外务省工作重点。

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包括安全对策，国际局势应对和经济外交三个板块。比较有意思的是，在国际局势应对中，特别提到世界主要国家政府换届问题，还特地列举出英美大选，法国大选，俄联邦议会选举，中国共产党代表大会。这是什么意思呢？不要多想，舆情，谍报，黑钱，利益代言人这种脏活，正经的外事部门是不会干的。

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除了这些，另一个比较重要的项目是安全问题，北朝鲜，东海和南海赫然在列。 本文来自进入日本网

另外外务省还要搞一些场面工作和经济工作，比如G7会议，联合国安理会非常任理事国，力争2020年访日游客达到4000万人，对外基础设施建设等。

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不过目前工作效果拔群的，应该还是b站吧。

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不过在国际局势应对问题上，日本的梦想倒是十分远大，从科学技术外交到推动联合国安理会改革，无所不包。甚至还提到了网络安全，宇宙安全，北极水道和海洋安全。正如局座所言，眼大肚子小，这几个领域日本最大的本事基本就是给中国添麻烦。日本外务省还是关心一下福岛核事故对世界核安全造成的隐患比较实际。

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ODA：明修栈道，暗度陈仓 copyright 进入日本

在日本对外工作中，还有一项必须要提的内容，就是ODA贷款，也就是旨在援助发展中国家建设的开发贷款。日本在90年代提供的国际ODA贷款一度位列全球第一，这可能是因为中国。 copyright 进入日本

在中国改革开放的几十年中，天朝可是坑了不少日本贷款，以至于现在还有人借此表达对日本的“感谢”，然而这个所谓的ODA条件是非常高的，不仅中国要向日本开放市场，在贷款的具体使用上也只能选择日本企业，正因如此，日本企业在中国市场上攫取的利润远高于提供给中国的贷款数。比如浦东机场40%的工程，不是中国修不了，是不然日本修就拿不着贷款。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

这一段辛酸的发展历程现在倒成了日杂鼓吹日本制造的“证据”。不过呢，这种无聊的情怀没有迷惑中国消费者，倒是让日企深陷其中不可自拔，从当年随手捞金优越感爆表，到如今狼狈撤资，面临中国产业的碾压和围堵，无数日本企业言传身教给中国企业上了一堂“落后就挨打”，“不思进取就要被市场淘汰”的公开课。这个警种敲得非常好，以后还要经常敲一敲，中国的企业应该以当年的日企为榜样，但不要以今天的日企为目标。 本文来自进入日本网

不过呢，从政策层面看，日本政府依然重视ODA的运用，只是在内容上发生了很多变化。似乎经济投资已经不是首要任务了，大量地软性投资被纳入到ODA当中。

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比如反恐与安全对策方面，这里明确指出为发展中国家提供反恐政策和治安能力构筑方面的支援，包括提供器材，代行培养人才等。换言之，就是准军事器材出口，武器转让和新时代“皇协军”的训练工作。 进入日本，www.wokou.net.cn

在涉及到经济开发合作的工作中，日本明确强调高质量基建，日本发明的技术普及应用等明显针对一带一路的对抗措施。甚至连人权问题，海外舆论宣传都纳入到了ODA。 本文来自进入日本网

可以说，如果当年的ODA还算客观上促进了发展中国家的经济发展，如今的ODA基本已经成了日本延伸国际影响力，攫取当地利益的重要手段。 copyright 进入日本

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