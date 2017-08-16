当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 外务省-> 日本外务省签收韩方寄还的野田佳彦亲笔信

日本外务省签收韩方寄还的野田佳彦亲笔信

时间: 2017-08-16 18:03 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：首页 >> 缤纷动漫 >> 正文 森薰为日本外务省绘制中亚女性印象图 来源：腾讯 作者： 日期：2014-07-15 点击： 了解更多 日本外务省发表了中亚+日本对话10周年纪念可爱角色印象图。这些以中亚国家的国旗为主题设计而成的可爱女性形象得到了网友好评，这套图的作者就是漫画《英国恋物语艾玛》和。。。

日本外务省签收韩方寄还的野田佳彦亲笔信

2012-08-24 12:13:47 作者： 来源： 中国新闻网 日本最新动态-www.wokou.net.cn

关键词： 外务省;野田佳彦;签收

[提要] 据日本共同社报道，日本外务省官员24日透露，外务省已经签收了韩国方面用挂号信寄还的野田佳彦首相致李明博总统的亲笔信。日本首相野田佳彦写给韩国总统李明博的亲笔信日前被韩方以挂号信的形式退还给日本政府。 copyright 进入日本

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中新网8月24日电 据日本共同社报道，，日本外务省官员24日透露，外务省已经签收了韩国方面用挂号信寄还的野田佳彦首相致李明博总统的亲笔信。 本文来自进入日本网

日本首相野田佳彦写给韩国总统李明博的亲笔信日前被韩方以挂号信的形式退还给日本政府。日本外相玄叶光一郎24日在记者会上就此表示：“这是无礼的。这种行为通常不可能发生，我们不考虑再次送交。” 本文来自进入日本网

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