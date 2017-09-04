当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 农林水产省-> 日本都市农业功能“多”在哪里

日本都市农业功能“多”在哪里

时间: 2017-09-04 02:15 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：■太田诚一 基地组织领导人本·拉登被美军击毙专题 新华网:切莫让网络谣言毒害我们善良的心 毒大米放倒日本农业大臣 受污染大米已流入日本24个都府县，危害波及全国, 太田诚一承认没有履行好职责——— 自从日本毒大米事件9月5日被曝光以来，事件愈演愈烈，当地时间19日，日本农林水产省大臣太田诚一就未能。。。

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稻田艺术为都市居民提供新体验 内容来自进入日本

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近年来，都市农业已成为我国现代农业重要的组成部分，且发展势头迅猛。在世界范围内，日本较早开始发展都市农业，也是目前都市农业发展最为成熟的国家之一，为我国的都市农业发展提供了很多经验和借鉴。

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近日，于北京召开的第七届现代都市农业高层论坛上，日本驻华使馆经济部参赞伊藤优志介绍了日本都市农业的现状以及日本为发展都市农业采取的举措。 内容来自进入日本

制定法律 就地消费 进入日本网（www.wokou.net.cn）

为确保都市农业稳定可持续，同时充分合理发挥都市农业所具备的多种功能以形成良好的都市环境，日本于2015年4月制定并实施了《都市农业振兴法》。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

在伊藤优志看来，法律制定的基本理念有三方面，一是充分合理地发挥都市农业所具有的功能，同时对都市农地进行有效利用及合理保留；二是与“农”共存，形成良好市区；三是促进国民对都市农业的功能等的理解。

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在都市农业发展过程中，国家及地方政府有制定实施对策的义务，应致力于实现都市农业经营者及农业团体的基本理念，并和他们相互合作，在法制、财政、税收、金融层面采取相应的必要措施以促进都市农业发展。

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相比于全国的平均水平，都市农业的经营规模比较小。根据日本农林水产省2011年都市农业实际情况调查来看，从事都市农业生产的农户户均经营耕地面积为全国平均水平的60%，农户数量占全国农户数量的9%。但是由于很好地利用了在消费地进行生产的特点，都市农业在蔬菜、稻米、水果、花卉等生产上作出了很大贡献，发挥了很重要的作用。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

国家及地方政府也致力于促进就地消费。根据日本农林水产省2014年的一份对日本三大都市圈特定市2000名居民的调查结果，76%的居民表示希望购买当地的蔬菜。 内容来自进入日本

而从销售渠道来看，也印证了自产自销比例扩大的趋势。一份2011年对日本东京蔬菜生产者发货及销售实际情况的调查显示，2001年通过宅配、生产地直销、消费者合作社、学校供餐等形式的销售为53%，2011年这一比例增长至75%。

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提供体验 功能多样

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除了生产提供新鲜的农产品，日本都市农业的重要功能还在于体验。日本政府打造市民农场，为都市居民提供就近享受务农乐趣的场所，其数量在十年间增长超过1000家。 内容来自进入日本

同时，学校教育也加入了务农体验等学习机会。一方面是活用校内设施学习都市农业，比如日本姬路市的一所小学改装废弃的校园游泳池，开展当地特产莲藕的栽培体验，让农业走进课堂；另一方面是进行岗位体验，让学生们有机会到农场中体验农活。

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此外，政府还通过设立项目、发行刊物、举办讲座、展开培训等方式增进大众对都市农业的理解与关注。

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随着日本都市农业多种多样功能的发挥，日本居民对都市农业评价很高，2012年的一份调查显示，79%的受访者认为应当保留都市农业及农地。在2011年日本大地震之后，基于防灾考虑而保留都市农业的观念广泛传播。

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伊藤优志介绍，在建筑物林立的都市中，农地属于宝贵的空地，提供了防灾的空间，可以在火灾发生时防止火势蔓延，可以在地震等自然灾害发生时作为避难场地、提供临时的住宅建设用地等。此外，都市农业在景观打造、环境保护方面也发挥着异常重要的作用。

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也正因为此，日本政府及地方政府致力于构建能持续被用于都市农业的土地和其余土地共存的良好市区。在都市计划法、生产绿地法、农地法等中对都市农地的制度和管制均作出了规定。 本文来自进入日本网

伊藤优志表示，根据日本土地利用的区域划分和管制，在应当抑制市区化的区域，对农地转为他用及农地开发要进行许可；在已经形成市区及未来十年内应当按照计划优先市区化的区域，对于都市计划中被确定为生产绿地地区的农地，要按照建筑管制等进行合理保留。（胡璇子根据伊藤优志的发言整理） copyright 进入日本

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