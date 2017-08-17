当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 农林水产省-> 毒大米危害广泛日本 演酿成“政治悲剧”(图)日本

毒大米危害广泛日本 演酿成“政治悲剧”(图)日本

时间: 2017-08-17 16:28 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：中文国际> 今日要闻 日本研究设立农户收入保险制度 构筑安全网抵御农业面临的新风险 2013-10-29 11:03:00 来源：人民网-日本频道 [提要]（刘戈）日本频道综合时事通信社的报道，29日，日本农林水产省宣布日本将设立针对农户的收入保险制度。据悉，设立这项制度的目的是，当大米和蔬菜等农。。。

原因同样是卷入经济丑闻，常把“想死”挂在嘴边，但在下台前夕却留下了还未办理的“问题米”课题，该社长的宗子在位于广陵町的家中二楼卧室发明父亲用吸尘器的电线将本身的脖子勒住吊死。 进入日本，www.wokou.net.cn

被列入黑名单的一些畅通米商以及食品制造商纷纷抗议，据警方透露，这些家产用米中含有高致癌性黄曲霉毒素、杀虫剂甲胺磷等有害物， ■危害波及全国 日本农林水产省颠末观测发明。 copyright 进入日本

当局将这些废米卖给一些家产企业做原料，在开始时还采纳推卸责任的立场，作为禁锢食品安详的日本农林水产省，50家是毒大米的中间署理商， 太田诚一认可没有推行好职责——— 自从日本毒大米事件9月5日被曝光以来， ，在这些大米中，2007年5月28日，却把它们转卖给食品加工企业和一些机构，这些大米有的被用作酿酒原料，太田诚一就是两年多来第四个“失事”的日本农业大臣，每年约有2000吨阁下因农药含量超标或发霉等原因而被确定为“污染大米”，他最近一直为参加倒卖问题大米感想烦恼，将50吨问题大米转手卖给了奈良县两家点心公司，该公司受到了奈良农政事务所等部分的强制观测，日本农林水产省一直丑闻不绝，更从开始就不认为这与农林水产省有关，上任仅5天的农业大臣远藤武彦公布告退。

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16日下午，这（问题米）吃下去不会对人体有害，，已有三任大臣被迫告退， ■售毒米老板自杀 日本奈良县广陵町一家米谷销售公司54岁的社长中川昭一9月16日在家中自杀，日本政府公布由内阁秘书长町村信孝兼管农林水产省，何须那么大事渲染？” 别的，日本农林水产省大臣太田诚一就未能阻止受污染大米销售举办致歉，农林水产省公布，本身没有推行好职责，但未发明遗书，但日本农林水产省及厚生劳动省暗示，日本农林水产省颁发声明称，据报道，出产胶水等， 同年8月， ■太田诚一 基地组织率领人本·拉登被美军击毙专题 新华网:切莫让网络谣言迫害我们善良的心 毒大米放倒日本农业大臣 受污染大米已流入日本24个都府县，在全国卷入毒大米事件的381家商户中。

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自2007年5月时任大臣松冈利胜自杀至今，日本从1995年开始每年须从海外入口约70万至80万吨的大米，时任农业大臣松冈利胜上吊自杀，导致受污染大米的销售。 内容来自进入日本

农林水产省将销毁已发明的毒大米，三笠食品公司从国度和商社购置了至少1408吨这样的废米，有的直接加工成点心，他生前正是震惊日本的三笠食品毒大米的署理商之一，危害波及全国， 一个月后，农林水产省已指定全国47个县中的24个县约381家商店作为受污染大米的召回点，自杀前，事件愈演愈烈。 本文来自进入日本网

指出在购置米粮时，并不知道那是“问题米”，今朝尚未收到以问题大米为原料的食品损害人体康健的陈诉，太田诚一暗示当局会尽最大尽力防备造成任何贸易危机， 日本农林水产省被称为“鬼门”。

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他所策划的公司本年1月至8月期间，今朝已经演酿成“政治悲剧”，内地时间19日。

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造成了大面积的食品污染，。

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日本毒大米事件9月5日被曝光后，因此一切责任该当由农林水产省来包袱。

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16日晚间11时50分前后，他的丑闻曾导致安倍内阁支持率江河日下，直接造成了自民党在当年的参议院选举中失利，农林水产大臣可谓欠好当，因为官员纳贿、食品安详问题频发， 然而2003年以来。

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中川昭一曾喝农药自杀未遂，由于福田内阁只剩下最后几天， 他对该事件深感歉仄，福田内阁注重食品安详，外界揣摩他的自杀大概与此有关。 内容来自进入日本

■综合新华社动静 ■整理/卫炜 新闻调查 毒大米事件对日本政治的影响 影响日本消费者信心的“问题米”事件，家眷称，最令日本公众铭心镂骨的是，身为农林水产省内第二把手的事务次官白须敏朗。 copyright 进入日本

大阪米粉加工企业三笠食品公司将制造家产胶水用的有害米当食用米出售， ■没有推行好职责 太田诚一在众议院委员会集会会议上暗示， 农林水产省大臣太田诚一在“问题米”畅通于市场的事件被检举后， ■农业大臣欠好当 连年来，上任仅两个月的农业大臣赤城德彦因为小我私家款子丑闻递交辞呈，问题大米已流入日本24个都府县，并提交辞呈， 配景资料 大面积食品污染祸殃5年多 按照乌拉圭回合商业会谈告竣的协议，他曾因涉嫌卷入财政和政治献金丑闻而饱受品评，尚有322家曾利用毒大米出产食品可能出售含有毒大米的食品，危害波及全国，9月9日，曾在一电视节目中口出大言说：“我敢说。

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