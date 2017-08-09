当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 经济产业省-> 福岛反应堆报废年费用达数千亿日元 完成需30年

福岛反应堆报废年费用达数千亿日元 完成需30年

时间: 2017-08-09 19:09 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：福岛核事故处理费翻番 日政府拟投国家经费负担 2016年12月01日 09:39 来源：中国新闻网 中新网12月1日电 据日媒报道，日本经济产业省考虑新投入国家经费以负担东京电力福岛第一核电站事故的去污费用。 据报道，除费用翻番至5万亿日元(约合人民币3045亿元)左右外，加上东电股价低迷，日本经。。。

福岛反应堆报废年费用达数千亿日元 完成需30年

2016年10月25日 14:18 来源：中国新闻网

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资料图：此前，日本，向福岛第一核电站1号机组的反应堆安全壳内投入的棒状机器人因不明原因停止了移动。图为机器人拍摄的反应堆图片。

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中新网10月25日电 本月25日，日本经济产业省发布的估算数据显示，预计东京电力公司福岛第一核电站反应堆报废所需费用将从目前估算的每年800亿日元(约合人民币52亿元)增至每年数千亿日元。

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报道称，完成报废还可能需要30年以上，所需费用必将大幅超出东电估算的总额2万亿日元。经产省还提出了拆分东电核电业务的方案，有意通过与其他大型电力公司重组来筹措报废费用等。报废费用增加可能造成新的国民负担。

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相关估算数据是在25日召开的讨论东电控股公司经营改革与福岛第一核电站(1F)报废费用支援的“东电改革与1F问题委员会”会议上出示的。

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对此，，日本内阁官房长官菅义伟在记者会上表示：“为避免增加国民负担，将研究东电确保资金的制度。目前仍在讨论阶段。” 内容来自进入日本

报废费用预计将随着福岛第一核电站1至3号机组熔落核燃料聚合物的取出作业而增加。除报废费用外，预计赔偿与去污费用也将增加。菅义伟透露，更具体的费用估算将在年底至明年初出炉。

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东电目前已拆分出3家子公司，分别是发电、零售与输配电。日本经产省提议再成立核电业务公司，可能将向其他电力公司寻求出资。关于东电今后的应对，日本经产省提出4个设想选项，分别是维持现状、长期政府管理、依法清算和东电改革。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

委员会列举了东电与中部电力公司共同出资的“JERA”作为业务整合的成功案例，在25日的会上听取了JERA董事长亨德里克·戈登克的意见。

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JERA继承两家公司火力发电站新项目与燃料业务，确认了作为今后业务重组示范项目的意义。 内容来自进入日本

【编辑:吴倩】

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