当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 警察厅-> 外国留学生在日本非法买卖银行账户现象横行

外国留学生在日本非法买卖银行账户现象横行

时间: 2017-08-31 11:27 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：据日媒报道，日本警察厅本月1日公布了由远程操控控制系统的无人驾驶汽车在公路上进行行驶测试所需的道路使用许可标准。这将是首次实现汽车在驾驶座无人状态下进行公路测试。日本警察厅4月公布标准草案，之后向公众征求意见。 据报道，今后日本警察厅将根据新标准修改各都道府县的公安委员会规则，最快将从今夏起受理企。。。

­ 据《日本经济新闻》6月8日报道，外国留学生和技能实习生非法买卖银行账户的现象正在日本横行。据称目的大多是赚取生活费和回国前的零用钱，主要通过社交网站(SNS)和口头方式传播。卖出的账户被滥用于网上银行的非法汇款和诈骗，日本警视厅等呼吁接收技能实习生的企业和金融机构加以注意。

进入日本，www.wokou.net.cn

­ “我就想赚点生活费，不知道买卖账户违法”，一名越南籍女留学生于2016年2月被日本警视厅以违反《犯罪收益转移防止法》的嫌疑逮捕。据悉，这名女留学生以15万日元(约合人民币9105元)的价格将存折和储蓄卡卖给了一名中国籍男子(以相同嫌疑被捕)。

本文来自进入日本网

­ 素不相识的两个人通过社交网络取得了联系。男子在网上用中文发布信息称想买账户，女留学生的中国和越南朋友看到了信息，为她介绍了这笔生意。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

­ 警方从男子家中搜出7张他人名下的存折和银行卡，已查明其中3张被用作网银非法汇款的收款账户。日本警视厅认为，该男子从外国留学生等手中收购账户，然后转卖给犯罪集团等，从中牟利。 内容来自进入日本

­ 日本警察厅的数据显示，，在2015年查出的网银非法汇款事件中，2367名收款账户所有人中大约75%为外国国籍。这一比例在2016年上半年上升到了约90%。其中中国人最多，但越南人也在快速增长。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

­ 《日本经济新闻》称，其背景在于来自亚洲的留学生和技能实习生不断增加。日本学生支援机构的数据显示，截至2016年5月1日，日本的留学生人数为23.93万人，同比增长14.8%。其中，中国留学生和越南留学生合计15.23万人，占整体的6成以上。据日本法务省的数据，技能实习生也在逐年增加，2016年年底达到22.86万人。

本文来自进入日本网

­ 一名在西日本等地区为外国技能实习生提供生活支援的女性表示，“工资账户等回国后就没用了，所以有的人会卖了赚点零用钱。随着社交网络的普及，账户买卖变得容易，而且很多实习生并不知道这是违法行为”。她表示，汇款额度较高的账户有时一个能卖到10万日元(约合人民币6070元)以上。 内容来自进入日本

­ 目前，日本警方正在加强警戒。警视厅网络犯罪对策课从2016年开始，要求实施外国人技能实习生研修的机构等呼吁实习生不要买卖账户。此外，还要求金融机构对回国前想提高汇款额度的外国留学生等多加注意。

内容来自进入日本

­ 2016年2月，日本爱知县警方用中文和越南语制作了宣传账户买卖违法的资料和宣传画，并前往接收实习生的企业，向实习生呼吁要拒绝向他人出卖账户信息。爱知县警方官员表示，“为了避免外国人名下的账户成为非法汇款等的收款账号，正计划加强应对措施”。【环球网报道 记者 王欢】 进入日本，www.wokou.net.cn

日本最新动态-www.wokou.net.cn

文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。