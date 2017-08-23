当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 警察厅-> 日本将首次实现无人汽车公路测试

日本将首次实现无人汽车公路测试

时间: 2017-08-23 16:00 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：首页 中时电子报 国际 日本电车 站这里会被当色狼 2017年06月12日 22:53中时电子报 丁世杰 根据日本警方统计，10～29岁女性容易在电车上被性骚扰，而色狼多站在电车门口，容易趁混乱逃走。图为日本20岁女生参加成年礼后搭电车返家。（图／美联社） 尖峰时间搭捷运，车内常挤得不要不要的，而。。。

据日媒报道，日本警察厅本月1日公布了由远程操控控制系统的无人驾驶汽车在公路上进行行驶测试所需的道路使用许可标准。这将是首次实现汽车在驾驶座无人状态下进行公路测试。日本警察厅4月公布标准草案，之后向公众征求意见。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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据报道，今后日本警察厅将根据新标准修改各都道府县的公安委员会规则，最快将从今夏起受理企业及研究机构等许可申请。

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无人驾驶汽车有望取得减少事故、确保老年人出行方式等效果，日本警察厅负责人表示“希望灵活运用这一机制，推动无人驾驶技术进一步发展。”

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据悉，该标准规定，首先试验实施主体将在测试路线中事先考虑到行人突然冲出等情况反复测试，确认系统的安全性。

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接下来在计划实施测试的公路上安排警察共同乘坐进行测试，就限速、应对标识等接受是否存在法律问题的审查。最后，由管辖公路的警署署长判断是否批准使用道路。 内容来自进入日本

关于车辆的行进方向与周围状况，必须完善通过监控屏等根据图像与声音可掌握与正常驾驶相同程度信息的环境。今后还有望实现1名负责人统一监控多辆汽车同时开展测试。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

测试地点必须确保无线通讯系统不会中断，且不会对普通的道路使用者造成明显影响。此外，还需紧急时相关人员能即刻前往现场，并要求制定针对干扰远程操控、劫车等网络攻击与黑客行为的妥善安全应对措施。

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