当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 警察厅-> 日本东京首都圈内佯装百货店员进行借记卡诈骗激增

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日本东京首都圈内佯装百货店员进行借记卡诈骗激增

时间:2017-08-16 17:16来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文拨打电话者可以得到5%的提成日本资讯介绍：诈骗在他们眼中，成了一种职业，仅仅是谋生的手段，所以出现一家人甚至一个村都在诈骗。 山东学生徐玉玉被骗猝死案发生后，福建省很多“诈骗村”浮出水面，例如安溪村、中溪村、龙岩市新罗区适中镇等等。 电信诈骗上世纪九十年代起源于台湾，因此又被称为“台湾式诈骗”。在台湾警方打击下，本世纪初开始向大陆转移，福。。。

　　

　　【环球网综合报道】据日本《朝日新闻》6月19日报道，百货店员日本全国银行职员等透露，通过借记卡取出现金进行诈骗的事件激增。1-4月日本全国被骗金额超过11亿日元，4月份被骗金额约为1月的3倍。比起亲手交付现金心理抵抗要小，周围注意到的的机会也很有限，日本警方注意到了诈骗团伙的新手段。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

　　“我真是蠢!”日本琦玉市见沼区一名女性垂头丧气地对琦玉警方侦查员这么说道。“看到电视报道的时候，，不知道为什么落入陷阱，非常后悔”。

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　　据琦玉市警方描述，4月24日，该女子在家里接到了一位自称是伊势丹新宿店一名男性店员的电话，称“您名下的信用卡买了大概6万日元的衣服，请问是您买的吗？”

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　　女子否认后被告知来电的是日本全国银行协会。这位打着协会职员名号的男子说“有消息告诉您，借记卡作为新方式也很不错”。听他讲完必要的手续，该女子就把密码告诉了他。几个小时后，又有一名自称是这位男子同事的男子来到女子家里拜访，该女子把6张存有现金的借记卡都交付给了他。

　　第二天，账户里的现金被全部取出后，该女子才意识到自己上当受骗。

　　除此之外，还有日本百货协会、警察等等这样称呼的头衔。据三越伊势丹百货店方面透露，伊势丹新宿店在4月末每天大概接到10通关于查询某个名字的店员是否存在的电话。警方认为这些电话很可能是类似案件中的受害者们进行确认的电话。

　　据日本警察厅统计，日本全国警方所了解的同类型被骗案件2017年1-4月共有800件，总额涉及约11.8亿日元。2016年一年共发生951件，涉案金额近20亿日元。东京、神奈川、千叶、琦玉4地的受害案件共529起，涉案金额约7.45亿日元、占全国总额的三分之二。而6月的事件数量还在增加，仅琦玉市4月发生的受害案件已占据2017年的一半。

　　据琦玉县警方透露，受害者多为老年人。特别是独居生活的老人，他们在从接到电话直至将借记卡交给犯罪分子期间，与他们沟通的机会很少，因此很容易被不法分子盯上。(实习编译：马梦圆  审稿：王欢)

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