当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 警察厅-> 中国一对90后姐妹在日遇害 我驻日使馆高度关注

中国一对90后姐妹在日遇害 我驻日使馆高度关注

时间: 2017-08-12 08:21 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：觉察异常的友人于是要求查看进入陈某兰家，用钥匙打开了房门并多次进出陈某兰家。从录像上看出，该男子在第一次出来时，藏在怀里的绳子在掉出来后被男子迅速捡起藏好，随后下楼买水，并再次回到陈某兰家，并在约4个小时后再一次走出过房门。 7月14日凌晨日本媒体报道，日本警方13日深夜在神奈川县秦野市寺山的山林。。。

[摘要]我馆获知消息后，立即启动应急机制，紧急约见日本外务省、警察厅、神奈川县警察总部有关部门负责人，向其表达我馆对两姐妹生命安全的高度关注，希望日方全力侦查，尽快破案并及时将案件进展通报使馆及家属。

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遇害者疑似陈某兰、陈某珍（失联两姐妹）

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7月11日晚，我公民向我馆求助，其两个女儿在日本横滨失联。我馆获知消息后，立即启动应急机制，紧急约见日本外务省、警察厅、神奈川县警察总部有关部门负责人，向其表达我馆对两姐妹生命安全的高度关注，希望日方全力侦查，尽快破案并及时将案件进展通报使馆及家属。

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7月14日凌晨日本媒体报道，日本警方13日深夜在神奈川县秦野市寺山的山林一只被遗弃的行李箱中发现两具遗体，警方认为这有可能就是此前失踪的中国姐妹，正在紧急核对身份。我馆获知媒体报道后立即联系相关警署和日本警察厅，敦促其全力破案、缉拿凶手，要求其尽快确认遗体身份并及时通报我馆。我馆正与我国内相关部门联系，协助家属办理紧急来日手续。我馆将密切关注案件进展，并继续做好相关工作。 本文来自进入日本网

此前媒体报道：

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中国姐妹在日遇害：遗体已腐烂 嫌犯或与姐姐交往

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据日本朝日新闻电视台7月14日报道，7月上旬在日本神奈川县住宅中失踪的一对中国姐妹，其遗体于13日夜在神奈川县秦野市的山林中被发现，遗体被装在旅行箱中，已经部分腐烂。 进入日本，www.wokou.net.cn

据共同社报道，警方以遗弃尸体案为由展开调查，将通过司法解剖推进确认死者身份。

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警方正追查一日本男子，与姐姐或有交往

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日本新闻网14日报道，神奈川县警方透露的消息说，这对中国姐妹是于7月6日失去联系的。监控录像显示，一名男子多次进入这对姐妹居住的公寓楼，并从公寓楼里搬运出多个大箱子。据日本新闻网获得的信息，，姐姐叫陈宝兰（25岁，1991年8月15日生），妹妹叫陈宝玲（21岁，1994年10月17日生）。其中，妹妹目前是一名留学生，姐妹俩均来自中国福建。未经证实的消息称，警方正在追查一名与姐姐陈宝兰有交往的30多岁日本男子。 本文来自进入日本网

澎湃新闻也从一名在日本横滨的知情人士处获悉，姐妹其中一人或与一名日本男子存在感情纠葛。

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共同社则援引来自办案人员的消息称，该男子是姐姐工作的餐饮店的客人。 内容来自进入日本

监控记录下可疑男子一系列活动

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微信号“东京华人总会”7月13日援引这对姐妹友人对日本警方的口述称，最早发现陈某兰失联的时候是在7月6日，陈某兰当时没有回复友人的信息；随后，该友人当天23点左右从两姐妹朋友口中得知，妹妹陈某珍无故旷工，因感觉反常遂前往陈某兰家了解情况，途中遇见陈某兰的房东，约定帮助查看监控录像。7月7日，友人接到房东电话，于早上在房屋管理人员和警察的陪同下进入了遇难者房间，已经处于无人状态，房间未发现打斗痕迹。

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觉察异常的友人于是要求查看监控录像，发现了监控录像记录了一位可疑男子的一系列活动。7月6日凌晨1点左右，一个戴帽子及口罩的可疑男子进入陈某兰家，用钥匙打开了房门并多次进出陈某兰家。从录像上看出，该男子在第一次出来时，藏在怀里的绳子在掉出来后被男子迅速捡起藏好，随后下楼买水，并再次回到陈某兰家，并在约4个小时后再一次走出过房门。 内容来自进入日本

7月6日早上5点左右，妹妹陈某珍回到家中，从录像上看，有一次门开了一点又很快关上了，接着陈某珍就再也没有出来过。后见可疑男子大汗淋漓地再次走出房门并环顾四周。7月6日早上10点左右，可疑男子红肿着眼睛离开了陈某兰的家，没带帽子和口罩，但是身背大包离开了。在查看了部分监控录像后，警察叮嘱姐妹的友人不要破坏现场，随后集合各科室人员，开始展开调查。

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这名友人向澎湃新闻介绍，目前这对姐妹的父母已委托日本福建经济文化促进会来处理此事。

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