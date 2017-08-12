当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 警察厅-> 日媒：35名日本人因电信诈骗在华被刑拘 系近年被抓人数最多一次

日媒：35名日本人因电信诈骗在华被刑拘 系近年被抓人数最多一次

时间: 2017-08-12 08:36 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：揭日本电信诈骗 有组织犯罪最高可判15年有期徒刑 2017-07-17 20:27 新华社 字号：| 揭日本电信诈骗，以“汇款诈骗”为主的电信诈骗在日本已成顽疾，不法分子为逃避本国的严厉打击，不惜跑到中国等国家疯狂作案，这也就有了近日35名日本公民在中国涉嫌电信诈骗大案的破获报道。 日本电信诈骗由。。。

参考消息网7月12日报道 日媒称，中国有关部门7月3日通报日本政府，以诈骗嫌疑在福建省对35名日本人实施刑事拘留。据有关人士透露，这35人涉嫌实施了从中国向日本打电话骗取巨额现金的“电信诈骗”，日本警察厅向中方发出了合作调查请求。这被认为是日本人在中国被抓获人数最多的一次。还可能有助于查明以中国为据点的诈骗团伙的犯罪真相等。

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据《日本经济新闻》网站7月12日报道，这35人被认为与发生在日本千叶县的电信诈骗受害案有关，主要是实施拨打电话的“打电话人”。中国也是电信诈骗的多发地，中国有关部门正在确认该团伙是否在中国实施过犯罪。

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报道称，由于中日两国尚未签署关于引渡犯罪嫌疑人的条约，因此对这35人的处置将由中国司法部门做出判断。 进入日本，www.wokou.net.cn

日本政府7月11日的内阁会议决定签署可顺利引渡外逃罪犯的《联合国打击跨国有组织犯罪公约》（TOC公约）。公约预计将在8月10日生效，但日本外务省表示，“并非与所有成员国都能相互引渡，与中国将是逐案办理”。 内容来自进入日本

报道称，在电信诈骗案中，相对于收取现金的“收货人”，负责打电话的“打电话人”更难掌握。近年来为逃避调查，从中国向日本打电话的“打电话人”团伙不断增加。通过两国合作来破获以中国为据点的犯罪团伙，，有望达到以对其他诈骗团伙的威慑效果。 进入日本，www.wokou.net.cn

报道称，中日两国警方正在定期开展事务级磋商，就诈骗案件、网络犯罪、恐怖活动等交换意见。6月下旬东京警视厅在中国飞往日本的航班上以违反日本《兴奋剂管制法》的嫌疑逮捕了一名日本男性。该嫌犯长年逃亡中国，应日方要求，中国政府将其拘留并强制遣返。

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