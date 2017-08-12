当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 警察厅-> 日媒：35名日本人因电信诈骗在华被刑拘 系近年被抓人数最多一次

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日媒：35名日本人因电信诈骗在华被刑拘 系近年被抓人数最多一次

时间:2017-08-12 08:36来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文揭日本电信诈骗 有组织犯罪最高可判15年有期徒刑介绍：揭日本电信诈骗 有组织犯罪最高可判15年有期徒刑 2017-07-17 20:27 新华社 字号：| 揭日本电信诈骗，以“汇款诈骗”为主的电信诈骗在日本已成顽疾，不法分子为逃避本国的严厉打击，不惜跑到中国等国家疯狂作案，这也就有了近日35名日本公民在中国涉嫌电信诈骗大案的破获报道。 日本电信诈骗由。。。

　　

参考消息网7月12日报道 日媒称，中国有关部门7月3日通报日本政府，以诈骗嫌疑在福建省对35名日本人实施刑事拘留。据有关人士透露，这35人涉嫌实施了从中国向日本打电话骗取巨额现金的“电信诈骗”，日本警察厅向中方发出了合作调查请求。这被认为是日本人在中国被抓获人数最多一次。还可能有助于查明以中国为据点的诈骗团伙的犯罪真相等。

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据《日本经济新闻》网站7月12日报道，这35人被认为与发生在日本千叶县的电信诈骗受害案有关，主要是实施拨打电话的“打电话人”。中国也是电信诈骗的多发地，中国有关部门正在确认该团伙是否在中国实施过犯罪。

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报道称，由于中日两国尚未签署关于引渡犯罪嫌疑人的条约，因此对这35人的处置将由中国司法部门做出判断。 进入日本，www.wokou.net.cn

日本政府7月11日的内阁会议决定签署可顺利引渡外逃罪犯的《联合国打击跨国有组织犯罪公约》（TOC公约）。公约预计将在8月10日生效，但日本外务省表示，“并非与所有成员国都能相互引渡，与中国将是逐案办理”。 内容来自进入日本

报道称，在电信诈骗案中，相对于收取现金的“收货人”，负责打电话的“打电话人”更难掌握。近年来为逃避调查，从中国向日本打电话的“打电话人”团伙不断增加。通过两国合作来破获以中国为据点的犯罪团伙，，有望达到以对其他诈骗团伙的威慑效果。 进入日本，www.wokou.net.cn

报道称，中日两国警方正在定期开展事务级磋商，就诈骗案件、网络犯罪、恐怖活动等交换意见。6月下旬东京警视厅在中国飞往日本的航班上以违反日本《兴奋剂管制法》的嫌疑逮捕了一名日本男性。该嫌犯长年逃亡中国，应日方要求，中国政府将其拘留并强制遣返。

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后文35名在华日本人涉嫌电信诈骗被刑拘 日本网民表态：请中方处罚导读：官方严惩涉医犯罪：行为异常患者由保卫人员陪诊 11日，国家卫计委网站公布的一份文件要求，严密防控、依法惩处涉医违法犯罪。《意见》指出，卫生计生行政部门应当会同公安机关指导医疗机构制订涉医案件舆情应对及信息发布预案。[详细] 07-12 15-07 中国新闻网 四川:14到15日有中到大雨 高温天气。。。
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