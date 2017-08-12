当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 警察厅-> 日本电信诈骗由来已久 最大骗30亿日元

日本电信诈骗由来已久 最大骗30亿日元

时间: 2017-08-12 08:16 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：中央部门“三公”账本更细致 100元变化也要解释 21日，百余家中央部门密集公开了2016年部门决算。和以往相比，中央部门此次晒出的“账本”更为细致，有部门甚至为100元的费用变化做出解释。[详细] 07-22 07-07 中新网 央行媒体刊文：货币政策已不宜进一步收紧，需更加关注稳增长 今年一季。。。

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外交部发言人耿爽12日在例行记者会上证实，，35名日本公民因涉嫌诈骗被中国地方公安机关刑事拘留，中方已按照《中日领事协定》进行了领事通报。

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日本媒体称，这是日本籍犯罪嫌疑人在中国被抓获人数最多的一次。这些日本人为何跑到中国实施电信诈骗？日本社会的电信诈骗情况如何？新华社记者为你揭秘。 进入日本，www.wokou.net.cn

新华社记者 华义

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据新华社电 在电信诈骗案中，相对于收取现金的“收货人”，负责打电话的“打电话人”更难掌握。近年来为逃避调查，从中国向日本打电话的日本诈骗团伙不断增加。

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2015年曾有报道称，一个日本诈骗团伙在广东省珠海市发生内讧，其中一人被同伙捆绑并殴打致死。该案发生于2013年，最终，日籍主犯被判处无期徒刑。 内容来自进入日本

人们普遍认为，日本社会治安较好，社会诚信度较高。但在日本，电信诈骗多发且历史悠久也是不争的事实。

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早在上世纪80年代后期，日本就出现骗子冒充老师给学生的爷爷奶奶打电话并上门骗取现金的案例。进入21世纪后，日本电信诈骗案例明显增多且花样翻新。

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诈骗瞄准老年人

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通常，骗子会从电话簿上有选择地给看似老年人的对象打诈骗电话，冒充受害人的儿子或孙子，以经济困难、突遇变故等借口骗取钱财。除此之外，日本常见的诈骗手段还包括“虚构账单诈骗”“融资保证金诈骗”“返还金诈骗”“点击网站诈骗”等。

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所谓“虚构账单诈骗”，即骗子以广撒网的方式邮寄付费账单，总会有人不记得自己有过什么消费而上当受骗；“融资保证金诈骗”和“返还金诈骗”是骗子冒充银行职员或公务员，以贷款保证金或返还税金等名义实施诈骗；“点击网站诈骗”就是点击一些网站链接后会自动提示业务办理成功，并要求缴纳高额会费的诈骗行为，实际上也是“虚构账单诈骗”的一种。 本文来自进入日本网

2004年，日本警察厅将这些要求受害者汇款的诈骗手段统称为“汇款诈骗”。

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“你有费用未向中国媒体缴纳”

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据日本《每日新闻》5月29日报道，青森县一警察局接到报案，一名40多岁的女性分8次被骗取了816万日元（约合49万元人民币）。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

这起诈骗案是一起“点击网站诈骗”。骗子称，受害者有一笔未向中国媒体缴纳的费用，“如果不支付收费网站的登录费用，将把她带到中国去”。这名受害者信以为真，在共支付816万日元后，不得已才向朋友求助，并最终报警。 内容来自进入日本

记者就此向该警察局核实，警察局的鱼田警官证实了案件的真实性，并表示案子至今还在调查中，尚未抓到诈骗犯，受害人损失也没有追回。 内容来自进入日本

近年来，日本电信诈骗金额逐渐增加。2016年，大阪一名80多岁女性被骗取5.7亿日元（约3432万元），创日本单个受害者电信诈骗受骗金额之最。同年9月，两名骗子被捕。日本历史上最大规模的电信诈骗案是一个诈骗团伙从约370名受害者手中骗取30多亿日元（逾1.8亿元）。这一诈骗团伙于2012年被打掉，28名成员被捕。

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责任编辑：赵英哲(EN041)

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