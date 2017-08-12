当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 警察厅-> 揭日本电信诈骗 有组织犯罪最高可判15年有期徒刑

揭日本电信诈骗 有组织犯罪最高可判15年有期徒刑

时间: 2017-08-12 08:30 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：日前，一则35名日本公民在中国涉嫌电信诈骗被刑事拘留的新闻引起关注。这些日本人为何跑到中国实施电信诈骗？日本社会的电信诈骗情况如何？ 花样新 日本电信诈骗由来已久 外交部发言人耿爽12日在例行记者会上证实，35名日本公民因涉嫌诈骗被中国地方公安机关刑事拘留。日本媒体称，这是日本籍犯罪嫌疑人在中国被。。。

揭日本电信诈骗 有组织犯罪最高可判15年有期徒刑

2017-07-17 20:27 新华社 字号：|

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揭日本电信诈骗，以“汇款诈骗”为主的电信诈骗在日本已成顽疾，不法分子为逃避本国的严厉打击，不惜跑到中国等国家疯狂作案，这也就有了近日35名日本公民在中国涉嫌电信诈骗大案的破获报道。 进入日本，www.wokou.net.cn

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日本电信诈骗由来已久 日本最新动态-www.wokou.net.cn

外交部发言人耿爽12日在例行记者会上证实，35名日本公民因涉嫌诈骗被中国地方公安机关刑事拘留，中方已按照《中日领事协定》进行了领事通报。日本媒体称，这是日本籍犯罪嫌疑人在中国被抓获人数最多的一次。 进入日本，www.wokou.net.cn

在电信诈骗案中，，相对于收取现金的“收货人”，负责打电话的“打电话人”更难掌握。近年来为逃避调查，从中国向日本打电话的日本诈骗团伙不断增加。 进入日本，www.wokou.net.cn

人们普遍认为，日本社会治安较好，社会诚信度较高。但在日本，电信诈骗多发、且历史悠久也是不争的事实。

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早在上世纪80年代后期，日本就出现骗子冒充老师给学生的爷爷奶奶打电话并上门骗取现金的案例。进入21世纪后，日本电信诈骗案例明显增多且花样翻新。 内容来自进入日本

通常，骗子会从电话簿上有选择地给看似老年人的对象打诈骗电话，冒充受害人的儿子或孙子，以经济困难、突遇变故等借口骗取钱财。除此之外，日本常见的诈骗手段还包括“虚构账单诈骗”“融资保证金诈骗”“返还金诈骗”“点击网站诈骗”等。

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2004年，日本警察厅将这些要求受害者汇款的诈骗手段统称为“汇款诈骗”。

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