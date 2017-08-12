当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 警察厅-> 35名在华日本人涉嫌电信诈骗被刑拘 日本网民表态：请中方处罚

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35名在华日本人涉嫌电信诈骗被刑拘 日本网民表态：请中方处罚

时间:2017-08-12 09:00来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文日媒：35名日本人因电信诈骗在华被刑拘 系近年被抓人数最多一次介绍：参考消息网7月12日报道 日媒称，中国有关部门7月3日通报日本政府，以诈骗嫌疑在福建省对35名日本人实施刑事拘留。据有关人士透露，这35人涉嫌实施了从中国向日本打电话骗取巨额现金的电信诈骗，日本警察厅向中方发出了合作调查请求。这被认为是日本人在中国被抓获人数最多的一次。还可能有助于查明以中国为据点。。。

　　

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    后文35名日本人涉嫌诈骗巨额现金 在福建被捕导读：【观察者网 肖晟仕/编译】据日本经济新闻7月12日报道，日前获悉，中国有关部门7月3日通报日本政府，以诈骗嫌疑在福建省对35名日本人实施刑事拘留。据有关人士透露，这35人涉嫌实施了从中国向日本打电话骗取巨额现金的“电信诈骗”，日本警察厅向中方发出了合作调查请求。这被认为是日本人在中国被抓获人数最多。。。
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