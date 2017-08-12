当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 警察厅-> 35名日本人涉嫌诈骗巨额现金 在福建被捕

【观察者网 肖晟仕/编译】据日本经济新闻7月12日报道，，日前获悉，中国有关部门7月3日通报日本政府，以诈骗嫌疑在福建省对35名日本人实施刑事拘留。据有关人士透露，这35人涉嫌实施了从中国向日本打电话骗取巨额现金的“电信诈骗”，日本警察厅向中方发出了合作调查请求。这被认为是日本人在中国被抓获人数最多的一次。还可能有助于查明以中国为据点的诈骗团伙的犯罪真相等。
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另据澎湃新闻报道，据相关人士介绍，35名日本人涉嫌从中国给日本千叶县打电话进行大数额的电信诈骗，日本警方请求中方予以合作。
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由于中日之间没有签订犯罪嫌疑人的引渡条约，因此这35人将由中国司法部门处置。中方如果对其不进行引渡或驱逐出境，日方有可能请求中方按照中国国内法律代理追究其刑事责任。
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报道称，被拘留的35名日本人涉嫌实施了从中国向日本打电话骗取巨额现金的“电信诈骗”，被认为与发生在日本千叶县的电信诈骗受害案有关，主要是实施拨打电话的“打电话人”，是日本人在中国被抓获人数最多的一次。
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目前，中国有关部门正在确认该团伙是否在中国实施过犯罪；同时，日本警察厅已经向中方发出了合作调查请求。报道称，这或有助于查明以中国为据点的诈骗团伙的犯罪真相。 内容来自进入日本
该新闻一经报道，旋即在日本社交网站2ch上引发了热烈讨论。不少日本网友表示，请求中方对这些实施跨国犯罪的日本人进行处罚，甚至有人称应该在中国对这些人判处死刑。
近年来，电信诈骗案在中日两国都频繁发生。为了避免犯罪被抓获，从中国向日本打电话的“打电话人”诈骗团伙也不断增加。《日本经济新闻》称，在电信诈骗案中，相对于收取现金的“收货人”，负责打电话的“打电话人”更难掌握。通过两国合作来破获以中国为据点的犯罪团伙，有望达到对其他诈骗团伙的威慑效果。
据共同社7月11日报道，日本政府已向提交促进各国侦查合作的《联合国打击跨国有组织犯罪公约》（TOC公约）的批准书，正式完成了公约缔结程序，成为了该公约的第188个缔约国，公约预计将在8月10日生效。
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该公约将有组织犯罪的合谋、加入犯罪组织、洗钱等定为犯罪，并要求各国进行如侦察协作、犯人引渡等广泛的相互合作。日本常驻联合国代表处认为，缔结该公约能够促进与他国共享侦查信息，实现迅速顺利的侦察合作。
尽管日本加入了《联合国打击跨国有组织犯罪公约》，但中日两国尚未签署关于引渡犯罪嫌疑人的条约，日本外务省也表示“并非与所有成员国都能相互引渡，与中国将是逐案办理”。
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《日本经济新闻》报道称，目前中日两国的警察部门正在定期开展事务级磋商，就诈骗案件、网络犯罪、恐怖活动等交换意见。在TOC公约尚未生效、中日两国尚未签署关于引渡犯罪嫌疑人的条约的情况下，对这35人的处置将交由中国司法当局做出判断。如果中国不给予引渡或强制遣返，日方可能会要求代理处罚，按照中国法律追究刑事责任。
这条新闻今天早上一出现，就在2ch上炸开了锅。
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日本网民纷纷表示，请判他们死刑！
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随便你们怎么处理他们。 内容来自进入日本
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在中国把他们判刑就好。
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网络右翼自然是逃不过嘲讽的…… 内容来自进入日本日本最新动态-www.wokou.net.cn
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希望中国大人可以处刑他们。 copyright 进入日本
甚至有人觉得都不用进行审判……
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还是根据中国法律进行审判吧。
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感谢中国，中国的警察很优秀，真是父亲一样可靠的国家。
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