当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 警察厅-> 35名日本人涉嫌诈骗巨额现金 在福建被捕

35名日本人涉嫌诈骗巨额现金 在福建被捕

时间: 2017-08-12 09:02 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：官方严惩涉医犯罪：行为异常患者由保卫人员陪诊 11日，国家卫计委网站公布的一份文件要求，严密防控、依法惩处涉医违法犯罪。《意见》指出，卫生计生行政部门应当会同公安机关指导医疗机构制订涉医案件舆情应对及信息发布预案。[详细] 07-12 15-07 中国新闻网 四川:14到15日有中到大雨 高温天气。。。

【观察者网 肖晟仕/编译】据日本经济新闻7月12日报道，，日前获悉，中国有关部门7月3日通报日本政府，以诈骗嫌疑在福建省对35名日本人实施刑事拘留。据有关人士透露，这35人涉嫌实施了从中国向日本打电话骗取巨额现金的“电信诈骗”，日本警察厅向中方发出了合作调查请求。这被认为是日本人在中国被抓获人数最多的一次。还可能有助于查明以中国为据点的诈骗团伙的犯罪真相等。

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另据澎湃新闻报道，据相关人士介绍，35名日本人涉嫌从中国给日本千叶县打电话进行大数额的电信诈骗，日本警方请求中方予以合作。

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由于中日之间没有签订犯罪嫌疑人的引渡条约，因此这35人将由中国司法部门处置。中方如果对其不进行引渡或驱逐出境，日方有可能请求中方按照中国国内法律代理追究其刑事责任。

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报道称，被拘留的35名日本人涉嫌实施了从中国向日本打电话骗取巨额现金的“电信诈骗”，被认为与发生在日本千叶县的电信诈骗受害案有关，主要是实施拨打电话的“打电话人”，是日本人在中国被抓获人数最多的一次。

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目前，中国有关部门正在确认该团伙是否在中国实施过犯罪；同时，日本警察厅已经向中方发出了合作调查请求。报道称，这或有助于查明以中国为据点的诈骗团伙的犯罪真相。 内容来自进入日本

该新闻一经报道，旋即在日本社交网站2ch上引发了热烈讨论。不少日本网友表示，请求中方对这些实施跨国犯罪的日本人进行处罚，甚至有人称应该在中国对这些人判处死刑。

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近年来，电信诈骗案在中日两国都频繁发生。为了避免犯罪被抓获，从中国向日本打电话的“打电话人”诈骗团伙也不断增加。《日本经济新闻》称，在电信诈骗案中，相对于收取现金的“收货人”，负责打电话的“打电话人”更难掌握。通过两国合作来破获以中国为据点的犯罪团伙，有望达到对其他诈骗团伙的威慑效果。

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据共同社7月11日报道，日本政府已向提交促进各国侦查合作的《联合国打击跨国有组织犯罪公约》（TOC公约）的批准书，正式完成了公约缔结程序，成为了该公约的第188个缔约国，公约预计将在8月10日生效。

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该公约将有组织犯罪的合谋、加入犯罪组织、洗钱等定为犯罪，并要求各国进行如侦察协作、犯人引渡等广泛的相互合作。日本常驻联合国代表处认为，缔结该公约能够促进与他国共享侦查信息，实现迅速顺利的侦察合作。

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尽管日本加入了《联合国打击跨国有组织犯罪公约》，但中日两国尚未签署关于引渡犯罪嫌疑人的条约，日本外务省也表示“并非与所有成员国都能相互引渡，与中国将是逐案办理”。

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《日本经济新闻》报道称，目前中日两国的警察部门正在定期开展事务级磋商，就诈骗案件、网络犯罪、恐怖活动等交换意见。在TOC公约尚未生效、中日两国尚未签署关于引渡犯罪嫌疑人的条约的情况下，对这35人的处置将交由中国司法当局做出判断。如果中国不给予引渡或强制遣返，日方可能会要求代理处罚，按照中国法律追究刑事责任。

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这条新闻今天早上一出现，就在2ch上炸开了锅。

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日本网民纷纷表示，请判他们死刑！

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随便你们怎么处理他们。 内容来自进入日本

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在中国把他们判刑就好。

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网络右翼自然是逃不过嘲讽的…… 内容来自进入日本

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希望中国大人可以处刑他们。 copyright 进入日本

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甚至有人觉得都不用进行审判……

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还是根据中国法律进行审判吧。

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感谢中国，中国的警察很优秀，真是父亲一样可靠的国家。

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