进入日本

搜索

热门标签

返回首页

当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 环境省-> 日本计划在福岛核污染土地上建公园绿地 引发民众质疑

日本计划在福岛核污染土地上建公园绿地 引发民众质疑

时间:2017-09-02 21:32来源:进入日本网整理 作者:进入日本

相关TAG：

前文日媒：调查显示日本国内鳗苗半数涉嫌违法捕捞介绍：中国网新闻6月14日讯 据日本共同社消息，统计结果显示，去年11月至今年4月，在日本国内捕获的日本鳗鳗苗中有45.45%涉嫌偷捕等违法交易。日本鳗是日本环境省指定的濒危物种，专家呼吁加强资源管理。 由于日本鳗的捕获量骤减，日本从2014年起与中国、台湾及韩国达成协议，将投放养殖池的鳗苗数量限制在每。。。

　　

中国之声 > 央广新闻

进入日本网（www.wokou.net.cn）

进入日本，www.wokou.net.cn

日本计划福岛污染地上公园绿地 引发民众质疑

2017-03-29 09:50:00来源：央广网

进入日本，www.wokou.net.cn

本文来自进入日本网

　　央广网北京3月29日消息（记者韩萌）据中国之声《央广新闻》报道，日本环境省3月27日提议将福岛受核辐射污染的土壤用作建设公园等绿地。对此，日本媒体指出此举会引发民众疑虑。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

　　3月27日的顾问委员会会议上，日本环境省提出了一套循环利用核辐射污染土壤的方案：这些土将用于填埋塌陷地面，在上面覆盖植被，建成公共绿地。

内容来自进入日本

　　日本《每日新闻》报道，环境省方案避用“公园”一词，是为了避免触动公众神经，但针对《每日新闻》追问后，环境省声明“绿地也包括公园”。针对可能引发的公众疑虑，环境省同时建议设立专门机构，就核污染土循环利用方案如何取得公众理解和信任制订方案，并澄清核污染土将不会用于任何住宅区。

本文来自进入日本网

　　日本共同社报道，2011年福岛核事故后，日本有关部门为了清除放射性物质而搜集了大量核辐射地表污染土，导致福岛县如今面临“缺土”困境。

内容来自进入日本

　　去年6月，环境省已决定将每千克放射性铯活度在5000至8000贝克勒尔之间的核污染土用于修建道路、堤岸等公共工程。按规定，污染土上方将覆盖清洁沙土和混凝土等以阻隔放射线。共同社表示，由于可能会遭到当地居民反对，核污染土循环利用计划能否顺利推行仍不得而知。

内容来自进入日本

进入日本网（www.wokou.net.cn）

进入日本网（www.wokou.net.cn）

编辑： 杨璇铄 进入日本，www.wokou.net.cn

关键词： 日本;环境省;福岛;核辐射;公园;绿地

copyright 进入日本

日本最新动态-www.wokou.net.cn

内容来自进入日本

本文来自进入日本网

日本最新动态-www.wokou.net.cn

相关阅读 进入日本网（www.wokou.net.cn）

  • 安倍曾放言与森友事件有关就辞职 专家：不排除这种可能

    据日媒报道，围绕森友学园的“捐款门”“地价门”事件，日本首相安倍晋三于今天上午赴国会参议院预算委员会接受质询。

    进入日本网（www.wokou.net.cn）

    2017-03-24 18:45:00

    日本最新动态-www.wokou.net.cn

  • 外交部回应“加贺号”服役：日方应汲取被击沉历史教训

    据报道，日本海上自卫队最大航母级直升机护卫舰“加贺号”昨天正式服役。日本防卫政务官在交接仪式上称，“加贺号”增强了日本的海外投射能力，，以应对中国在亚洲地区日益增强的影响力。

    本文来自进入日本网

    2017-03-23 19:35:00 内容来自进入日本

  • 日本第一萌美少女大赛：画面残忍 不敢直视

    2017-03-21 14:11:00

    进入日本网（www.wokou.net.cn）

    • 进入日本，www.wokou.net.cn

    进入日本网（www.wokou.net.cn）

    文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

    PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。

    ------分隔线----------------------------
    后文安倍在日本当局举行的“３·１１”大地动６周年眷念典礼上致辞日本资讯导读：图集 新华社东京３月１３日电（记者沈红辉）日本福岛县知事内堀雅雄１３日批评说，首相安倍晋三在“３．１１”大地震６周年纪念活动致辞中只字不提核事故，对此福岛县人感到不舒服。 内堀雅雄当天在福岛县政府举行的例行记者会上表示，在日本政府历年举办的大地震纪念活动上，首相致辞时都提到核事故。 他说，在那场残。。。
    相关文章
    推荐内容
    • 可是为了慎重起见进入日本

      日媒称在中国货船发现剧毒物种火蚁 为防止其扩散已消灭 来源：中国青年网 2017-06-14 16:08:00 海外网6月14日电日本环境省13日发表消息称，日...

    • 日本研究者：日本民众对中国空气过分

      首页国际频道国际滚动 正文 日本研究者：日本民众对中国空气过分担忧 2013-02-28 11:20 来源：人民网 人民网东京2月28日电（记者赵松）日本环境省...

    • 按打算到2016年度竣事去污事情日

      日本福岛核事故去污费已达2.6万亿日元 或还将膨胀 中新网3月6日电 据日媒报道，日本环境省日前宣布，预计福岛核事故的去污费到2016年度累计约达2.6万亿日元...

    • “雅虎日本”被指无视动物保护团体反

      “雅虎日本”被指无视动物保护团体反对纵容象牙交易 2017-01-19 16:07:00环球网 周思敏 分享 【环球网综合报道】据香港《文汇报》1月19日报道，...

    • 日本挖掘福岛事故扑杀家畜：准备返乡

      日本挖掘福岛事故扑杀家畜：准备返乡 2017-02-06 23:54 来源：驱动之家 编辑：Loading【】 人评论 A- A+ 虽然日本福岛核泄漏依然未得到...

    • 日本国会批准《巴黎协定》 “减排2

      北极星太阳能光伏网讯:日本众议院正式会议于11月8日通过了批准2020年以后的气候变暖对策国际框架，即《巴黎协定》的议案。该议案已在参议院一致通过，至此，国会的...

    ﻿

    网站简介 - 广告服务 - 网站地图 - 帮助信息 - 联系我们

    Copyright © 2002-2008 Wokou.Net.cn. 进入日本网 版权所有