当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 环境省-> 日本计划在福岛核污染土地上建公园绿地 引发民众质疑

日本计划在福岛核污染土地上建公园绿地 引发民众质疑

时间: 2017-09-02 21:32 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：中国网新闻6月14日讯 据日本共同社消息，统计结果显示，去年11月至今年4月，在日本国内捕获的日本鳗鳗苗中有45.45%涉嫌偷捕等违法交易。日本鳗是日本环境省指定的濒危物种，专家呼吁加强资源管理。 由于日本鳗的捕获量骤减，日本从2014年起与中国、台湾及韩国达成协议，将投放养殖池的鳗苗数量限制在每。。。

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日本计划在福岛核污染土地上建公园绿地 引发民众质疑

2017-03-29 09:50:00来源：央广网

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央广网北京3月29日消息（记者韩萌）据中国之声《央广新闻》报道，日本环境省3月27日提议将福岛受核辐射污染的土壤用作建设公园等绿地。对此，日本媒体指出此举会引发民众疑虑。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

3月27日的顾问委员会会议上，日本环境省提出了一套循环利用核辐射污染土壤的方案：这些土将用于填埋塌陷地面，在上面覆盖植被，建成公共绿地。

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日本《每日新闻》报道，环境省方案避用“公园”一词，是为了避免触动公众神经，但针对《每日新闻》追问后，环境省声明“绿地也包括公园”。针对可能引发的公众疑虑，环境省同时建议设立专门机构，就核污染土循环利用方案如何取得公众理解和信任制订方案，并澄清核污染土将不会用于任何住宅区。

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日本共同社报道，2011年福岛核事故后，日本有关部门为了清除放射性物质而搜集了大量核辐射地表污染土，导致福岛县如今面临“缺土”困境。

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去年6月，环境省已决定将每千克放射性铯活度在5000至8000贝克勒尔之间的核污染土用于修建道路、堤岸等公共工程。按规定，污染土上方将覆盖清洁沙土和混凝土等以阻隔放射线。共同社表示，由于可能会遭到当地居民反对，核污染土循环利用计划能否顺利推行仍不得而知。

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编辑： 杨璇铄 进入日本，www.wokou.net.cn

关键词： 日本;环境省;福岛;核辐射;公园;绿地

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