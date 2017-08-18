当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 环境省-> 日本鱼类放射性铯严重超标

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日本鱼类放射性铯严重超标

时间:2017-08-18 09:02来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文陪伴着福岛外部辐射值的下降日本介绍：新闻频道>滚动快讯 日本东电公司尚未支付105亿日元核辐射去污费 时间：2013-03-22 14:04:00 移动用户发送SX到10658368，订阅陕西手机报。早报+晚报，每月3元钱。 3月初，中新社记者探访旧警戒区――日本福岛县南相马市小高区，该地距离核电站15公里。记者目击该区域人烟稀少，。。。

　　

日本鱼类放射性严重超标

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日本环境省在南相马市的真野川采样的鱼类中检测出了每千克2600贝克勒尔的放射性铯。该数据大大超过了鱼类等一般食品的放射性铯新标准上限。

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 BWCHINESE中文网讯，福岛核泄露事故给日本渔业带来了沉重打击，事故发生后日本政府下令，禁止福岛渔民售卖除章鱼和蛾螺以外的36种鱼类。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

据国外媒体报道，日本环境省2日公布了福岛核事故后对福岛县周边河流、湖海中鱼类和昆虫体内放射性铯强度的检测结果。在该县南相马市的真野川采样的鱼类中检测出了每千克2600贝克勒尔的放射性铯。

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该数据大大超过了鱼类等一般食品的放射性铯新标准上限（每千克100贝克勒尔）。

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据悉，此次从淡水鱼中检测出的放射性铯含量高于海水鱼，环境省指出，这一差异可能是因为海水鱼和淡水鱼体内的蓄铯途经不同。本次调查旨在研究昆虫和海藻等与鱼类污染的关系。

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另据外媒报道称，日本福岛县141名儿童的尿液样本中检测出少量放射性铯。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

总部位于日本横滨（Yokohama）的同位素研究所对2022名儿童的尿液进行的检测结果表明，3份尿液样本的放射性铯含量超过每公斤10贝克勒尔，138份样本中的放射性铯含量小于或等于10贝克勒尔。

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