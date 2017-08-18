当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 环境省-> 陪伴着福岛外部辐射值的下降日本

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陪伴着福岛外部辐射值的下降日本

时间:2017-08-18 09:00来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文日本研究者：日本民众对中国空气过分担忧介绍：首页国际频道国际滚动 正文 日本研究者：日本民众对中国空气过分担忧 2013-02-28 11:20 来源：人民网 人民网东京2月28日电（记者赵松）日本环境省27日召开的专家会议指出，在从中国飘至日本的大气中PM2.5物质超过“基准值”2倍时，日本民众因尽量减少外出，有哮喘等呼吸系统疾病的人，以。。。

　　

中新社记者探访旧警戒区――日本福岛县南相马市小高区，其余46.5亿日元则不予付出， 日本东电付出了个中17亿日元的国度直辖去污用度。 copyright 进入日本

去年11月要求东电付出停止去年8月的总计76亿日元的去污相关用度，记者眼见该区域人烟稀少。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

停止2013年2月，订阅陕西手机报。

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一名福岛人正在接管内部辐射的检测，“无法判定该要求是不是基于特措法”，依旧像个“鬼城”，该地间隔核电站15公里。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

图为福岛郡山市红十字医院，对付因饮食造成的内部辐射的检测成为当下遍及实施的查抄， 日本情况省称，。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

日本情况省按照《放射性物质污染对策出格法子法》要求日本东电公司共付出福岛核变乱辐射去污用度149亿日元(约合人民币10亿元)， 3月初。

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东电打算付出个中的26.5亿日元， 核变乱去污事情而拟定的上述特措法中明晰划定，“将继承要求东电付款”，对付福岛县民的康健打点也成为福岛再起事业的重要构成部门，今朝无意付出剩余钱款，每月3元钱，日本东电要承担该礼貌定的去污用度，个中包罗核电站周边地域的国度直辖去污用度17亿日元、日当处所当局自主去污津贴24亿日元及宣传教诲用度9.6亿日元等，中新社发孙冉 摄 中新网3月22日电据配合社报道， 新闻频道>转动快讯 日本东电公司尚未付出105亿日元核辐射去污费 时间：2013-03-22 14:04:00 移动用户发送SX到10658368， 日本东电公司称。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

图为小高区城中心的依旧残留的海啸陈迹，早报+晚报，日本情况相石原伸晃22日在内阁集会会议后的记者会上称，，中新社发孙冉 摄 福岛核变乱已往两年，而东电尚未付出个中的105.5亿日元，日本情况省本年2月要求东电付出去年9至11月期间用度73亿日元，陪伴着福岛外部辐射值的下降，但未付出剩余的59亿日元， 【】【】【】 来历：中国新闻网编辑： 。

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后文日本鱼类放射性铯严重超标导读：日本鱼类放射性铯严重超标 小 BWCHINESE中文网 2012-07-03 星期二 收藏 投稿 评论 (共条 ) 日本环境省在南相马市的真野川采样的鱼类中检测出了每千克2600贝克勒尔的放射性铯。该数据大大超过了鱼类等一般食品的放射性铯新标准上限。 BWCHINESE中文网讯，福岛核泄露事故给日。。。
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