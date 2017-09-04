当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 国土交通省-> 不寻常！日本同船3名实习生相继自杀、自杀未遂、失踪

不寻常！日本同船3名实习生相继自杀、自杀未遂、失踪

时间: 2017-09-04 08:34 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：央广网旅游滚动新闻 日本探讨街道无电线杆化 世界遗产风景名胜区或将优先执行 2017-08-22 10:48:00 来源：人民网-日本频道 人民网东京8月22日电 据日本《Travel Voice》报道，近日，基于召开过7次的“推进无电线杆化研讨会”的审议结果，日本国土交通省整理出了今后推进无电线。。。

二线城市人才争夺战：本科毕业生最高可拿4万元补贴 进入日本网（www.wokou.net.cn） 核心事实二线城市对高校毕业生的补贴政策发现包括多种门类，如见习补贴、技能等级补贴、培训补贴等。厦门：对新引进落户的全日制硕士研究生以上学历的人员，以及获得教育部认可的硕士以上学位归国留学人员发放生活补贴，硕士每人3万元（不超过35岁），博士每人5万元...[详细] 进入日本网（www.wokou.net.cn） 08-31 08-08澎湃新闻网 进入日本网（www.wokou.net.cn）

塞罕坝：生态文明建设的生动范例 塞罕坝：生态文明建设的生动范例[详细] copyright 进入日本 08-31 08-08中国文明网 copyright 进入日本

古稀“老顽童”的骑行梦，一次不设目的地的远行 进入日本，www.wokou.net.cn 金庸笔下的“老顽童”周伯通虽鬓眉如银，但仍不失顽皮秉性。迄今，老顽童的足迹遍布湖南、湖北、陕西、河南、山西、河北各省，沿途经过数十个城市。[详细] 进入日本，www.wokou.net.cn 08-30 15-08中国新闻网 copyright 进入日本

为什么能用核磁共振检查身体 用核磁共振观察大脑活动实验核磁共振是基于量子物理和微波技术的一种检测方法，可以精确地测出物体内的原子核的位置和种类，从而实时地绘制出物体内部图像，在医学和工业上获得了广泛的应用，具有极高的科学和应用价值。核磁共振成像的“核”指的是氢原子核。[详细] 本文来自进入日本网 08-31 09-08科普中国网 内容来自进入日本

戴安娜逝世20周年：年轻人老一辈对其态度不同 综合报道，英国威尔士王妃黛安娜1997年的8月31日在巴黎车祸丧生，今年戴安娜去世20周年，英国民间依然非常重视，不少电视台相继推出纪录片，威廉及哈里王子亦公开忆述丧母之痛。不过分析指出，对较年轻的千禧世代而言，戴安娜逝世时他们才刚刚甚至未出生，对比老一...[详细] 本文来自进入日本网 08-31 09-08中国新闻网 日本最新动态-www.wokou.net.cn

NASA公布离地5万英尺日食照片 助解开日冕谜题(图) 日冕清晰可见，有助于科学家对神秘的日冕进行研究。日冕是太阳大气的最外层。[详细] 内容来自进入日本 08-31 09-08中国新闻网 内容来自进入日本

进入日本网（www.wokou.net.cn）

文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。