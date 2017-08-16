当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 国土交通省-> 小型飞机在日本山区坠毁致2人死亡

发现自己的家人或者亲友误入传销组织该怎么办，太原市工商局经检处负责人和反传销志愿者刘李冰、梁星给出了建议。除了传销，大学生上当受骗的事情时有发生，记者梳理了本报报道过的大学生容易上当的骗局，提醒广大在校生或者毕业生一定要警惕。[详细]
08-14 09-08山西晚报
“我们脱贫了”。五年来，江西所有有扶贫任务的104个县市区全面推行“扶贫和移民产业信贷通”风险补偿机制。[详细] 本文来自进入日本网
08-14 18-08人民网-江西频道
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8月11日，一张九寨沟地震救援现场照片刷爆朋友圈：乱石飞泻处，众人逃离时，一位武警战士却逆行冲向塌方地段。经过多方寻找，这位在滚石危险中的逆行英雄，其身份也终于揭开，他就是武警四川总队阿坝支队十三中队士官张国全。[详细]
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08-12 09-08华西都市报 日本最新动态-www.wokou.net.cn
今年6月，成都双流率先启动“空港旅游共享之旅”，以“高校+双创+旅游”的模式“联姻”，整合和利用区域各类闲置资源。13日，，杨玲另外两个小伙伴也要从宁夏赶过来，她说：“在我的力荐之下，我们会一起住在共享宿舍里。[详细]
08-14 08-08华西都市报 copyright 进入日本
最近大家所关注的电影《战狼2》十分的火爆，自上映以来，每日票房都是一路猛涨，截止8月13号上午，这部由吴京自导自演的《战狼2》，票房已经突破44亿大关，再创国产电影史票房新高，这样的成绩也是令许多人都想不到的。然而面对《战狼2》如此强劲的票房表现，美国的...[详细]
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08-14 19-08中国网
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