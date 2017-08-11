当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 国土交通省-> 日本羽田机场误导客机错降跑道 险酿重大事故

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日本羽田机场误导客机错降跑道 险酿重大事故

时间:2017-08-11 10:34来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文力求通过自由竞争低夕阳本海内物流运输本钱日本资讯介绍：日本实施国内航运市场准入自由化 字号：T|T 2002年05月14日09:48中国物流联盟网 改审批制为登记制，日本近日出台综合性放宽管制政策，实施国内航运市场准入自由化，促进企业间的竞争为促进国内沿海运输业的自由化，日本国土交通省近日出台了综合性放宽管制政策——“新一代内航海运设想” 改审批制为。。。

　　

　　中新网5月1日电日本东京的羽田机场周五晚发生严重人为失误，当时所有18名当值的航空控制员都忘记一条跑道因修理而关闭，其中一人更错误指示一架飞机降落在关闭跑道。数分钟后，他又指示另一架飞机降落在那里，但随后发现出错，改命其掉头降落另一条跑道，幸好两架飞机均安全降落，没有人受伤。 内容来自进入日本

　　据香港媒体综合外电报道，日本国土交通省发言人称，于当地时间周五晚上9时40分，

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载有51名乘客和机组人员的日本航空公司客机“空客300”根据控制员指示降落在羽田机场已关闭的跑道A，这架1158号班机从日本北海道带广起飞。
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　　数分钟后，该名控制员又指示另一架从北部札幌起飞的日航飞机波音777降落在跑道A，，但发现出错后撤回之前的指令，在飞机准备降落时命令它掉头降落在另一条开放的跑道。据共同社报道，第一架飞机的机师曾质疑降落指示是否正确，但空中控制员回答“没有错误”。

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　　两架飞机均安全降落，据报没有人受伤。羽田机场以内陆航班为主，有三条跑道。跑道A由周五晚上9时30分至周六早上7时关闭，以便维修沿跑道的电灯。 本文来自进入日本网

　　关闭通知一月前发出 日本最新动态-www.wokou.net.cn

　　日本国土交通省羽田办公室主管周六称，事发约1个半小时后，该条关闭的跑道便要开始进行跑道电灯的维修工程，但当时那里没有车辆、机器或其它障碍物。他说：“这可导致严重意外，我们希望阻止这种错误重演。”他说，一个月前当局已通知跑道会关闭，但事发当日没有重新发布消息。由4月至10月，这条跑道每周关闭三晚进行建筑工程，虽然在机场工作的所有控制员都预早接获通知，但事发时当值的18名控制员全部都忘了跑道关闭。

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　　日本国土交通省派出三名调查员到机场调查事件。日国土交通省发言人称：“自4月起跑道关闭以来，该名控制员没有上班，忘了它已关闭。当时当值的全部18名控制员都忘记了。”

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　　日本国土交通省公开道歉 日本最新动态-www.wokou.net.cn

　　18人全部会送往再培训至少一周，以防事件重演，而日本的内陆机场将获通知重新检讨安全措施。 copyright 进入日本

　　日本国土交通省为事件作出道歉，该省航空交通控制部主管在记者会上说：“由于事件引起公众忧虑，我衷心地作出道歉。”

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　　仅数天前，日本尼崎发生该国42年以来最严重的火车意外，造成107人死亡逾450人受伤，令人质疑日本一向引以为傲的交通系统安全问题。

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后文36栋建筑偷工减料 日本豆腐渣大楼震惊全国导读：29日，日本Huser地产公司主席小岛进在众议院国土交通委员会的问讯会上回答提问 “豆腐渣”设计师姐齿秀次参加日本国土交通省就伪造建筑结构设计书一事的首次非公开听证 29日，日本国土交通省官员在千叶县一处存在造假问题的建筑工地进行视察 东京等地已有36栋高层建筑物被查出建筑过程中偷工减料，抗震性能。。。
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