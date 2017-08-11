当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 国土交通省-> 日本羽田机场误导客机错降跑道 险酿重大事故

日本羽田机场误导客机错降跑道 险酿重大事故

时间: 2017-08-11 10:34 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：日本实施国内航运市场准入自由化 字号：T|T 2002年05月14日09:48中国物流联盟网 改审批制为登记制，日本近日出台综合性放宽管制政策，实施国内航运市场准入自由化，促进企业间的竞争为促进国内沿海运输业的自由化，日本国土交通省近日出台了综合性放宽管制政策——“新一代内航海运设想” 改审批制为。。。

中新网5月1日电日本东京的羽田机场周五晚发生严重人为失误，当时所有18名当值的航空控制员都忘记一条跑道因修理而关闭，其中一人更错误指示一架飞机降落在关闭跑道。数分钟后，他又指示另一架飞机降落在那里，但随后发现出错，改命其掉头降落另一条跑道，幸好两架飞机均安全降落，没有人受伤。 内容来自进入日本

据香港媒体综合外电报道，日本国土交通省发言人称，于当地时间周五晚上9时40分，

进入日本网（www.wokou.net.cn）

进入日本，www.wokou.net.cn

内容来自进入日本

进入日本，www.wokou.net.cn

数分钟后，该名控制员又指示另一架从北部札幌起飞的日航飞机波音777降落在跑道A，，但发现出错后撤回之前的指令，在飞机准备降落时命令它掉头降落在另一条开放的跑道。据共同社报道，第一架飞机的机师曾质疑降落指示是否正确，但空中控制员回答“没有错误”。

进入日本，www.wokou.net.cn

两架飞机均安全降落，据报没有人受伤。羽田机场以内陆航班为主，有三条跑道。跑道A由周五晚上9时30分至周六早上7时关闭，以便维修沿跑道的电灯。 本文来自进入日本网

关闭通知一月前发出 日本最新动态-www.wokou.net.cn

日本国土交通省羽田办公室主管周六称，事发约1个半小时后，该条关闭的跑道便要开始进行跑道电灯的维修工程，但当时那里没有车辆、机器或其它障碍物。他说：“这可导致严重意外，我们希望阻止这种错误重演。”他说，一个月前当局已通知跑道会关闭，但事发当日没有重新发布消息。由4月至10月，这条跑道每周关闭三晚进行建筑工程，虽然在机场工作的所有控制员都预早接获通知，但事发时当值的18名控制员全部都忘了跑道关闭。

内容来自进入日本

日本国土交通省派出三名调查员到机场调查事件。日国土交通省发言人称：“自4月起跑道关闭以来，该名控制员没有上班，忘了它已关闭。当时当值的全部18名控制员都忘记了。”

日本最新动态-www.wokou.net.cn

日本国土交通省公开道歉 日本最新动态-www.wokou.net.cn

18人全部会送往再培训至少一周，以防事件重演，而日本的内陆机场将获通知重新检讨安全措施。 copyright 进入日本

日本国土交通省为事件作出道歉，该省航空交通控制部主管在记者会上说：“由于事件引起公众忧虑，我衷心地作出道歉。”

进入日本，www.wokou.net.cn

仅数天前，日本尼崎发生该国42年以来最严重的火车意外，造成107人死亡逾450人受伤，令人质疑日本一向引以为傲的交通系统安全问题。

进入日本网（www.wokou.net.cn）

日本最新动态-www.wokou.net.cn

文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。