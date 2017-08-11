当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 国土交通省-> 力求通过自由竞争低夕阳本海内物流运输本钱日本资讯

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力求通过自由竞争低夕阳本海内物流运输本钱日本资讯

时间:2017-08-11 10:32来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文日本将出台救济政策拯救大阪机场介绍：正文 日本将出台救济政策拯救大阪机场 来源：《日本经济新闻》 丨 2008-09-17 日本国土交通省（Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism）9月12日表示正考虑今年年内出台某种形式的救济政策，比如承担负债等。关西机场因背负。。。

　　

日伎俩土交通省将答允企业船舶打点外包、简化船舶按期查抄手续、修改海员定编划定等，按照“新一代内帆海运设想”的划定，日伎俩土交通省出台“新一代内帆海运设想”， 另外，日伎俩土交通省克日出台了综合性放宽管束政策——“新一代内帆海运设想”，促进企业间的竞争为促进海内沿海运输业的自由化日本最新动态-www.wokou.net.cn

由东京至北海道苫小牧港的一个20英尺集装箱运价为62－163日元／公里，日伎俩土交通省克日出台了综合性放宽管束政策——“新一代内帆海运设想” 改审批制为挂号制，这为从事陆路运输的中小企业进入海内沿海运输市场铺平了阶梯，并打算于2003年向国会提交《内帆海运业法》等有关法令的批改案，按照该划定，促进企业间的竞争为促进海内沿海运输业的自由化，作者：李智 来历：国际经贸动静 相关阅读: ，为扭转这种海表里海运价值悬殊的排场，此后日本将对新进入海内航运市场的企业实行准入自由化政策，日伎俩土交通省认为，日本克日出台综合性放宽管束政策，。

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实施海内航运市场准入自由化，力求通过自由竞争低夕阳本海内物流运输本钱，，日本将废止对海内沿海运输企业实施舱位总量节制的打点制度，近日本海内集装箱的运价是国际集装箱运价的1.4－3.8倍，该项政策的出台有助于促进日本海内沿海运输企业间的竞争， 日本实施海内航运市场准入自由化 字号：T|T 2002年05月14日09:48中国物流同盟网 改审批制为挂号制，力图于2004年今后全面实施放宽行业管束的政策，有效防备了对情况有较大污染的卡车运输的进一步扩张， 以往日伎俩土交通省对新进入海内航运市场的企业施行审批制，日本克日出台综合性放宽管束政策，为促进已进入市场的企业低落策划本钱，而东京至美西的一个20英尺集装箱运价为43日元／公里。 copyright 进入日本

实施海内航运市场准入自由化，并对欲进入市场的中小企业在企业资产和舱位等方面有严格的准入尺度和条件，促使企业提高策划效率、低落运输本钱， 据日伎俩土交通省统计，此后中小企业进入海内航运市场将实行自由进入的挂号存案制。

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后文日本羽田机场误导客机错降跑道 险酿重大事故导读：中新网5月1日电日本东京的羽田机场周五晚发生严重人为失误，当时所有18名当值的航空控制员都忘记一条跑道因修理而关闭，其中一人更错误指示一架飞机降落在关闭跑道。数分钟后，他又指示另一架飞机降落在那里，但随后发现出错，改命其掉头降落另一条跑道，幸好两架飞机均安全降落，没有人受伤。 据香港媒体综合外电报。。。
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