当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 国土交通省-> 力求通过自由竞争低夕阳本海内物流运输本钱日本资讯

力求通过自由竞争低夕阳本海内物流运输本钱日本资讯

时间: 2017-08-11 10:32 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

日伎俩土交通省将答允企业船舶打点外包、简化船舶按期查抄手续、修改海员定编划定等，按照“新一代内帆海运设想”的划定，日伎俩土交通省出台“新一代内帆海运设想”， 另外，日伎俩土交通省克日出台了综合性放宽管束政策——“新一代内帆海运设想”，促进企业间的竞争为促进海内沿海运输业的自由化。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

由东京至北海道苫小牧港的一个20英尺集装箱运价为62－163日元／公里，日伎俩土交通省克日出台了综合性放宽管束政策——“新一代内帆海运设想” 改审批制为挂号制，这为从事陆路运输的中小企业进入海内沿海运输市场铺平了阶梯，并打算于2003年向国会提交《内帆海运业法》等有关法令的批改案，按照该划定，促进企业间的竞争为促进海内沿海运输业的自由化，作者：李智 来历：国际经贸动静 相关阅读: ，为扭转这种海表里海运价值悬殊的排场，此后日本将对新进入海内航运市场的企业实行准入自由化政策，日伎俩土交通省认为，日本克日出台综合性放宽管束政策，。

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实施海内航运市场准入自由化，力求通过自由竞争低夕阳本海内物流运输本钱，，日本将废止对海内沿海运输企业实施舱位总量节制的打点制度，近日本海内集装箱的运价是国际集装箱运价的1.4－3.8倍，该项政策的出台有助于促进日本海内沿海运输企业间的竞争， 日本实施海内航运市场准入自由化 字号：T|T 2002年05月14日09:48中国物流同盟网 改审批制为挂号制，力图于2004年今后全面实施放宽行业管束的政策，有效防备了对情况有较大污染的卡车运输的进一步扩张， 以往日伎俩土交通省对新进入海内航运市场的企业施行审批制，日本克日出台综合性放宽管束政策，为促进已进入市场的企业低落策划本钱，而东京至美西的一个20英尺集装箱运价为43日元／公里。 copyright 进入日本

实施海内航运市场准入自由化，并对欲进入市场的中小企业在企业资产和舱位等方面有严格的准入尺度和条件，促使企业提高策划效率、低落运输本钱， 据日伎俩土交通省统计，此后中小企业进入海内航运市场将实行自由进入的挂号存案制。

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