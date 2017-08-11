当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 国土交通省-> “中日旅游发展论坛”在宁举行

“中日旅游发展论坛”在宁举行

时间: 2017-08-11 10:41 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：29日，日本Huser地产公司主席小岛进在众议院国土交通委员会的问讯会上回答提问 “豆腐渣”设计师姐齿秀次参加日本国土交通省就伪造建筑结构设计书一事的首次非公开听证 29日，日本国土交通省官员在千叶县一处存在造假问题的建筑工地进行视察 东京等地已有36栋高层建筑物被查出建筑过程中偷工减料，抗震性能。。。

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“中日旅游发展论坛”在宁举行

来源： 丨 2006-03-03

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2006年魅力江苏行”日前在南京拉开帷幕。作为本次活动的主要组成部分，由国家旅游局和江苏省人民政府主办、江苏省旅游局承办的“2006中日旅游发展论坛”在活动期间举办。来自中日两国旅游管理部门的官员、专家、学者及旅行商和记者400余人出席了论坛。国家旅游局副局长张希钦、江苏省副省长张卫国到会讲话并亲切会见了参加本次活动的日本代表团团长、日本国土交通省审议官丸山博及代表团主要成员。

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张希钦在论坛致辞中说，过去的一年，中日两国政府旅游主管部门高度重视双方的交流合作，旅游高层互访十分频繁，这些高规格的互访，对增进双方的互信和了解、促进两国民间交流的广泛开展、推动两国关系的健康发展，都具有积极意义。

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张希钦指出，旅游是一个经济产业，，但同时又是一个情感的事业，是和平的使者、友谊的桥梁，对增进两国人民相互了解、传承友谊，促进两国政治、经济、文化等领域的交流与合作，发挥着不可替代的重要作用。我们应当抓住中日之间地理相邻、文化相通、相互交往源远流长的诸多优势，发挥旅游在双边友好交流中的特殊作用。我们愿与日本同行和各界朋友一道，排除干扰，克服困难，在互信、互惠、互动的基础上，扩大合作，加强交流，增进了解，不断把两国旅游交流与合作推向新的阶段，为中日两国人民的世代友好做出贡献。

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日本旅游交流团在江苏期间，先后参观考察了南京、苏州、扬州等市的主要旅游景区（点）、线路和相关旅游项目以及旅游接待设施。江苏旅游业的发展给日本客人留下了深刻的印象，他们表示，将向江苏输送更多的日本游客。

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