当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 国土交通省-> 36栋建筑偷工减料 日本豆腐渣大楼震惊全国

36栋建筑偷工减料 日本豆腐渣大楼震惊全国

时间: 2017-08-11 10:36 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：中新网5月1日电日本东京的羽田机场周五晚发生严重人为失误，当时所有18名当值的航空控制员都忘记一条跑道因修理而关闭，其中一人更错误指示一架飞机降落在关闭跑道。数分钟后，他又指示另一架飞机降落在那里，但随后发现出错，改命其掉头降落另一条跑道，幸好两架飞机均安全降落，没有人受伤。 据香港媒体综合外电报。。。

内容来自进入日本

内容来自进入日本

内容来自进入日本

内容来自进入日本

29日，日本国土交通省官员在千叶县一处存在造假问题的建筑工地进行视察

东京等地已有36栋高层建筑物被查出建筑过程中偷工减料，抗震性能远不合要求 copyright 进入日本

日本最近相继爆出建筑设计师和开发商联手对高层建筑设计数据造假以及在施工中偷工减料等恶性舞弊事件。这些“豆腐渣工程”远远达不到日本《建筑基准法》规定的抗震强度，其性质之恶劣使地震频发的日本全国为之震惊。

本文来自进入日本网

内容来自进入日本

日本最新动态-www.wokou.net.cn

进入日本，www.wokou.net.cn

本文来自进入日本网

copyright 进入日本

本报讯 日本国土交通省官员渡边名濑(音译)29日对本报记者表示，目前已有东京、长野、静冈等地共36栋高层建筑物被查出抗震数据造假，如此大规模的建筑造假事件在日本尚属首次，这些发现问题的建筑物既有公寓(21幢)也有饭店(15幢)，它们均由千叶县姐齿建筑设计事务所的一级建筑设计师姐齿秀次所设计。

copyright 进入日本

地产巨头接受国会讯问

日本最新动态-www.wokou.net.cn

现年48岁的建筑设计师姐齿秀次承认自己曾伪造设计数据，偷工减料，以致这些建筑在中等强度的地震中便会倒塌。据悉，这些建筑远远达不到日本《建筑基准法》规定的抗震强度，绝大部分的抗震强度只有规定的50%以下，最低的只有26%。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

据日本有关方面调查发现，姐齿建筑设计事务所提交的多份“结构计算表”中都篡改、伪造了建筑物的抗震强度，此外，姐齿还人为地减少了一些必要的承重柱。建筑商根据这种“结构计算表”

日本最新动态-www.wokou.net.cn

施工建造的房子，在抗震上存在重大安全隐患。 本文来自进入日本网

29日，日本众议院国土交通委员会召集包括HUSER和木村建筑等公司在内的6名与豆腐渣工程相关的地产开发业巨头就事件经过和赔偿计划进行问讯。 进入日本，www.wokou.net.cn

但几家开发商均对此表示否认，并称自己并不知道姐齿在设计书中造假。而姐齿秀次则以“身心衰弱”为由没有出席当天的问讯。 内容来自进入日本

问题建筑业主怨声载道 copyright 进入日本

“问题建筑物”之一的日本千叶县船桥市凑町中央大楼一位业主称，在今年8月发生的一次4级地震中，房子晃得特别厉害，当时他还以为地震强度为5级或是6级。 本文来自进入日本网

造假丑闻曝光后，购买这些劣质住宅的业主十分愤怒和震惊，他们强烈要求政府严惩不法设计师和开发商，许多业主纷纷离开“问题公寓”。一名业主表示：“花了近半辈子的积蓄，又欠下十多年的债务，买下了一套等于是自己坟墓的住宅。这样的设计师和开发商太缺德了。”另一位业主则愤怒地说，“到底是拿什么标准造的公寓？如果是为了削减成本，简直就是背叛(业主)……好在还没发生大地震。”而已经入住造假公寓的业主则因搬迁费用与开发商争执不下。 copyright 进入日本

目前，部分开发商已经表示要将伪劣住宅的购置款全额退还给业主，并承担因此而产生的搬家、租房等费用。

进入日本，www.wokou.net.cn

相关人物

copyright 进入日本

“豆腐渣”设计师推卸责任 辩称当初若不造假难以维持生计 日本最新动态-www.wokou.net.cn

在此次“豆腐渣”丑闻中，千叶县姐齿建筑设计事务所的一级建筑设计师姐齿秀次无疑是一个核心人物，日本国土交通省和千叶县等有关方面表示，姐齿秀次设计的194栋高层建筑中，有20多栋建筑物的设计数据存在造假问题，严重影响居住安全。然而，姐齿秀次虽然承认了自己的造假行为，却把责任抛向了开发商。 内容来自进入日本

姐齿在接受国土交通省调查员问话时承认在过去几年涉及至少二十一座建筑物的一些建屋计划中虚报了它们的耐震度，但虚报原因是一家委托他的大公司要他减少钢筋的使用量。国交省引述姐齿的话说，该委托公司威胁他，称假如姐齿不肯照他的话做，他便转而委托其他建筑师。省方拒绝透露是哪些公司作出这要挟。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

据称，姐齿开头蒐集的耐震度数据只能勉强通过法定标准，但委托他的公司却命他把钢筋的分量再行缩减。姐齿对调查员说：“我担心如果这家委托公司弃用了我，我可能会难以过活……我当时应该拒绝从命才对。”姐齿说还有另外两家要求他减用钢筋，而他亦照做了。 本文来自进入日本网

设计所所长被疑畏罪自杀 曾为“豆腐渣”建筑最初委托人 copyright 进入日本

本报综合报道26日，日本警方在神奈川县镰仓市海岸发现一具男尸，经确认，死者为现年55岁的日本森田设计事务所所长森田信秀。森田设计事务所是神奈川县两栋问题建筑的最初委托人，后来为节约成本转而委托姐齿建筑设计事务所帮助制作结构设计书。

进入日本，www.wokou.net.cn

警方怀疑森田是从岩石上跳入海水中自杀死亡，目前正对其确切死因做进一步调查。 本文来自进入日本网

据悉，神奈川县发现问题的两处建筑均为高层公寓，开发商同为HUSER公司。经国土交通省测定，这两座建筑的抗震强度只有国家标准的28%和41%。造假丑闻败露后，森田信秀曾对《读卖新闻》表示，公司由于希望节约成本而将结构设计书委托给姐齿建筑设计事务所。 内容来自进入日本

森田表示，虽然HUSER公司是直接同姐齿方面订立合同，但由于是以森田设计事务所的名义做的建筑确认(日本《建筑基准法》规定的建筑手续之一)，因此觉得自己对此负有责任。(文/肖烁) 进入日本网（www.wokou.net.cn）

相关反应 本文来自进入日本网

日将检查所有高层建筑 执政党称国家可负担检查所需费用

copyright 进入日本

本报综合报道日本执政的自民党干事长武部勤28日在名古屋表示，政府将对日本所有的高层建筑进行抗震强度检查，以确认有无设计数据造假以及其他建筑质量问题。

内容来自进入日本

武部勤就最近爆出的高层建筑设计数据造假等问题发表讲演时说，专家将设计图纸与实际建筑物进行对照比较就能够发现设计数据的造假问题。因为高层建筑质量关系到居住者的生命财产安全，如果公寓和饭店等高层建筑的所有者或住户提出检查要求，国家可以负担检查所需费用。 内容来自进入日本

建筑设计数据造假问题曝光后，引起日本政府高度重视。执政的自民党也设置了“有关抗震强度造假问题对策本部”，研究善后处理对策。该对策本部28日决定对现有的高层建筑进行检查，以使居住者安心。

进入日本网（www.wokou.net.cn）

目前，日本共有14座存在设计数据造假问题的饭店已经停业。当地政府对有问题的高层公寓也发出了禁止居住的命令，，并为住户提供临时住所。 进入日本，www.wokou.net.cn

相关背景

copyright 进入日本

日法律严格难挡上下勾结

进入日本网（www.wokou.net.cn）

日本是一个地震多发的国家，在建筑抗震、防火等安全性方面的规定复杂而严格。

日本最新动态-www.wokou.net.cn

日本《建筑基准法》规定，日本的高层建筑必须能够抵御里氏7级以上的强烈地震。一个建筑工程为获得开工许可，除了设计、施工图纸等文件外，还必须提交建筑抗震报告书。这一报告书主要内容是，根据地震的不同强度，计算不同的建筑结构在地震中的受力大小，进而确定建筑的梁柱位置、承重以及施工中钢筋、混凝土的规格和配比。

进入日本网（www.wokou.net.cn）

法律还规定，只有一级建筑师以上的人才能有资格编制抗震报告书，而且，报告书中的相关计算必须要使用国土交通省认可的专用程序。普通的一个8、9层公寓楼，其抗震报告书动辄厚达两三百页。

内容来自进入日本

建筑抗震报告书必须经过相关部门或人员的检查，确认无误后才能开工。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

以前，这一检查确认手续要由日本各地的建筑主管部门办理，但1999年以后，日本政府放宽了限制，一些政府指定的、符合资质要求的民间机构也开始承接这一业务。

进入日本网（www.wokou.net.cn）

近年来，由于日本国内房地产业复苏，建筑业竞争日益激烈，部分民间机构为了争揽业务，在检查、确认建筑抗震报告书的过程中往往只是走个过场，敷衍了事。正因为此姐齿等不法设计师才能屡钻法律空子，在建筑抗震报告书中篡改数字，偷工减料，胆大妄为又能多次蒙混过关。(记者 肖烁) copyright 进入日本

内容来自进入日本

文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。