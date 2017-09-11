当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 国家公安委员会-> 美国国家安全委员会结构

美国国家安全委员会结构

时间: 2017-09-11 16:20 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：人民网北京11月13日电（记者 黄子娟）十八届三中全会决定设立国家安全委员会，这一消息迅速引发各界的关注。军事科学院世界军事研究部原副部长罗援少将在接受人民网记者专访时，对这一举措进行了解读。 罗援少将表示：“成立国家安全委员会在我国已经酝酿了很长时间，我和一些政协委员、人大代表也曾经提出过类似的。。。

美国国家安全委员会没有采用一种“发言人”式的会议机制，而是使用了一种永久而稳定的核心成员会议，即默认采用一分钟发言时间。同样，各个代表也会提议召开非临时性的核心成员会议。类似循环表决或者非正式的民意投票等提议也将被考虑并根据委员会主席的意见进行表决。所有的选举结果将由多数人的意见决定，并且根据程序，所有的代表都不能够投弃权票。 本文来自进入日本网

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1.总统（“骰子”小组）

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1.1副总统乔•拜登 进入日本，www.wokou.net.cn

美国副总统是美国总统任期内的第二号人物，他必须时刻准备好履行总统的职责。目前的总统乔•拜登在奥巴马政府中发挥了积极的作用，他在制定2009年的《美国经济复苏和再投资法案》（也被称为“奥巴马经济刺激法案”）。然而，人们普遍认为，他最大的作用是成为了总统在外交政策方面的丰富经验和可信赖的顾问，因为他在外交政策方面经常能够提出一种全新而与众不同的观点（无论是在阿富汗的反叛乱作战还是驻伊美军的撤军行动）。

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1.2国务卿希拉里•克林顿

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国务卿是美国总统的最高对外政策顾问，他负责协助总统指定和执行美国的对外政策。在发挥这一作用的过程中，国务卿要协调国际外交、向外国政府陈述美国的利益、提供对外援助并监督为美国海外国民提供的服务。国务卿希拉里•克林顿在坚定地重塑美国海外形象方面发挥了重要作用。由于希拉里具有美国第一夫人和参议员的经历，她能够充分利用其丰富的知识来向国际社会宣传美国的思想理念。 copyright 进入日本

1.3国防部长利昂•帕内塔 copyright 进入日本

国防部长负责执行美国的国防政策并监管那些保护美国安全利益的武装部队。在其担任国防部长之前，利昂•帕内塔是中央情报局的局长并负责监督刺杀奥萨马•本•拉登的行动。作为国防部长，帕内塔协助总统推翻了“不问，不告诉”政策并宣布在处理伊朗问题时，支持总统讨论所有的方案的决定。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

1.4参谋长联席会议主席马丁•邓普希上将 进入日本，www.wokou.net.cn

参谋长联席会议主席是美国的最高军事长官并担任总统、国防部长和国家安全委员会的军事顾问（一般来说）。从西点军校毕业开始，马丁•邓普希参与过“沙漠风暴行动”、管理过美国驻德国部队、训练沙特阿拉伯国民警卫队并指挥过伊拉克战争中的美军部队。邓普希是一个四星上将。 内容来自进入日本

1.5国家情报总监詹姆斯•克拉珀

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国家情报总监是美国情报力量的最高领导，他负责整合军队、国内和对外情报信息并向总统、国家安全委员会和本土安全委员会就与国家安全相关情报事务提出建议。自从他从美国空军退役后，詹姆斯•克拉珀担任过国防情报局的局长。目前他负责确保总统能够了解所有的情报信息。

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1.6国家安全顾问詹姆斯•琼斯

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白宫的国家安全顾问担任总统国家安全问题方面的最高顾问。由于这一职务没有得到参议院的确认，国家安全顾问具有向总统直接提出建议而不用受到国务院和国防部严重的官僚制度影响。奥巴马总统依靠詹姆斯上将为期提供信息和见解而不用受到党派的影响。 本文来自进入日本网

1.7白宫办公室主任雅各布•卢 本文来自进入日本网

白宫办公室主任是总统行政办公室内职务最高的官员，同时他也是总统的一名高级助手，，他负责控制白宫办公室内进出的人员和信息并保护总统的利益。作为前任花旗银行全球财富管理最高执行官和助理国务卿，白宫办公室主任雅各布•卢具有丰富的金融和国际经验并且他在建立美国与以色列之间的有力关系方面发挥了重要作用。

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1.8财政部长蒂莫西•盖特纳 copyright 进入日本

财政部长负责改善美国的经济环境并促进经济增长、确保国家安全和统一以及管理美国的财政资源。在入主财政部之前，蒂莫西•盖特纳是纽约联邦储备银行的行长和首席执行官。在2008年的经济刺激计划中，盖特纳负责筹集和拨付联邦资金以及重整国家的财政系统以确保国家未来的财政利益。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

1.9总检察官埃里克•霍尔德

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总检察官是美国的法律代表：在法律事务中通常由他或者她代表美国并在需要的时候向总统和政府的各个部门的首脑提供建议和观点。总检察官同事也担任美国司法部的部长。 copyright 进入日本

目前的总检察官埃里克•霍尔德之前担任过克林顿政府的司法部副部长、美国哥伦比亚州总检察官以及哥伦比亚州高级法院陪审员。在军事法庭上，霍尔德主持了针对“9.11”事件阴谋者的审判大会，这是他经手的许多案子中最突出的一个。

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1.10本土安全部部长珍妮特•纳波利塔诺

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本土安全部部长是本土安全部的首脑，本土安全部的建立源于“9.11”事件，该部负责确保美国的安全、稳固并与恐怖主义和其他威胁作斗争。还有更多具体的目标是通过本土安全任务完成的，这些任务设计多个政府部门之间的协调，包括组织恐怖主义和加强安全并确保能够迅速从灾难中恢复过来。目前的本土安全部长由珍妮特•纳波利塔诺担任，她之前担任过亚利桑那州的州长和总检察官。目前她是奥巴马政府中负责与恐怖主义进行斗争的重要人员并且到目前为止，她在许多国家安全事务中担任了发言人。

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1.11美国驻联合国大使苏珊•E•赖斯 copyright 进入日本

美国驻联合国大使是美国在执行联合国任务中的领导，他是美国在联合国安全委员会以及联合国全体代表大会中的代表。目前的美国驻联合国大使是苏珊•E•赖斯（她于2009年担任这一职务），她致力于修复已经崩溃的国际关系并结束美国在许多影响国际和平、安全和经济发展的重大问题中的孤立境地。在其他行动中，赖斯坚持对伊朗和北朝鲜采取严厉制裁的措施、要求干涉利比亚内政并领导了许多放扩散行动。

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1.12中央情报局局长大卫•H•彼得雷乌斯 日本最新动态-www.wokou.net.cn

中央情报局局长直接领导中央情报局，中央情报局负责收集能够向总统和决策者（他们负责保护和提升美国的利益）提供理解、告警和战机的信息。中央情报局局长负责管理中央情报局的行动、人员和预算。目前的局长由大卫•H•彼得雷乌斯上将担任（2011年任命）。彼得雷乌斯是一名四星上将，他之前担任过伊拉克多国部队的指挥官。同时他也担任过驻阿富汗美军的司令。由于具备了这些任职能力，彼得雷乌斯在制定和执行美国反恐政策方面非常积极。 copyright 进入日本

1.13本土安全顾问约翰•布雷南 本文来自进入日本网

本土安全顾问是美国本土安全委员会的永久成员，他直接就本土安全事务向总统提出建议。这一职务是于2001年建立的，本土安全委员会与国家安全委员会共用一套成员班子，其成员包括总统、副总统、本土安全部部长、国防部长、总检察官以及其他人员。目前的本土安全部部长约翰•布雷南长期在中央情报局任职，其最终的职务是行政副局长。从2004年到2005年，布雷南担任过国家反恐中心的主任，其职责是协调各种反恐行动。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

1.14总统顾问彼得•劳斯 进入日本网（www.wokou.net.cn）

总统顾问帮助总统和总统办公室主任管理白宫的日常行动。目前的总统顾问彼得•劳斯是在2011年任命的，他在之前担任过奥巴马总统的高级顾问和临时的总统办公室主任。在奥巴马担任总统之前，劳斯在奥巴马的参议院办公室中任职并为其总统竞选提供建议。 内容来自进入日本

1.15国家安全顾问助理丹尼斯•麦克多诺

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国家安全顾问助理负责协助国家安全顾问。同时，国家安全顾问助理同时还担任国家安全委员会次级委员会的主席。目前的国家安全顾问助理是丹尼斯•麦克多诺。麦克多诺之前担任过国家安全委员会的办公室主任及其战略传播事务的领导。人们公认麦克多诺在拉丁美洲事务方面具有非常丰富的经验，同时他在刺杀奥萨马•本•拉登的行动中也发挥了非常明显的作用。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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