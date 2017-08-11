当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 公正交易委员会-> 日本钢铁巨头新日铁住金正式合并西本新干线

日本钢铁巨头新日铁住金正式合并西本新干线

时间: 2017-08-11 15:23 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

继2004年，新日本制铁公司（以下简称“新日铁”）和住友金属工业公司（以下简称“住金”）合并组成新日铁住金不锈钢公司后，2012年伊始，日本两大钢企新日铁和住金在经过长达一年的合并谈判后，于近日正式宣布合并组建新公司——新日铁住金，合并比例为1：0.735。合并后的新公司钢铁产量为4537万吨，预计总销售额达5.5122万亿日元。合并成功后，新公司粗钢生产规模仅次于全球产量第一的、总部位于卢森堡的安赛乐·米塔尔，，届时有望成为粗钢生产能力世界第二的钢铁集团。

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为拿出看得见的成果，新日铁和住金表示，合并后的新日铁住金的目标是在三年内效益增长约1500亿日元（约合19亿美元）；新企业的全球产量目标为6000万~7000万公吨。根据双方公司提供给日本公平交易委员会的声明，由于两家公司生产的产品不同，并且合并后很多产品在国内的份额低于50%。因此，市场上普遍认为，该合并申请很可能通过。但对于市场上较为关注的两家公司是否会被要求拆分部分业务，以避免在国内形成垄断优势的问题，新公司方面称，预计将在广泛使用于建筑和工程、铁路和轨道车轮方面的钢板等产品拥有较大境内市场份额。对此，日本公平交易委员会曾表示，将在决定中考虑到新公司是否会通过增加进口与亚洲对手在未来形成竞争。市场预测消息称，2012年3月，双方公司的总决算纯损益账目中，新日铁利润为零，住友金属亏损550亿日元。

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因此，尽管日本国内钢铁企业对双方合并一事颇有异议，但为了在竞争中取得优势地位，双方力排众议，通过采取扩大规模、合并经营的方式，以求在竞争中处于有利地位。日本钢企产量利润双下滑近些年，由于原材料成本不断上涨，且中国和印度等低成本竞争者的竞争力加强，日本钢铁制造商面临着来自日本汽车制造商和其他因日元升值而受到冲击的日本制造企业不断增加的价格压力。据日本铁钢联盟统计，受“311大地震”以及日元升值影响，日本2011年粗钢产量两年以来首次出现下降。与此同时，日本大型钢企2011财年的报表多显示，2011年收益大幅减少。早在2008年，因受到世界金融危机的影响，日本粗钢生产一度萎缩。但此后逐渐回升。而在2011年，因大地震对生产的破坏，以及日元升值而影响了出口，日本2011年粗钢产量仅为1.0759亿吨，这比2010年减少1.8%。这一数字不光体现在国内，随着新兴经济体市场扩大，其对钢铁制品的需求也在激增，外需成为决定日本钢企成败的关键因素之一。而泰国方面受洪水灾害影响从而导致汽车、电器等生产的减少，也是冲击日本粗钢生产降低的重要因素。钢铁业内分析师多表示，对于日本这样一个依赖出口的外向型国家来说，虽然地震和洪水等自然灾害已经过去，但如果日元持续保持高位的话，严峻的形势估计还将会持续下去。值得一提的是，与产量下降同步进行的便是企业利润的大幅缩水。公开资料显示：日本大型钢铁公司2011财年收益进一步恶化，新日铁预计本财年（截至2012年3月）的经常利润和上一财年相比将减少40%，为1300亿日元，JFE和住友金属工业的经常利润在本财年也将分别下降数百亿日元。新日铁和JFE在2011财年粗钢生产计划分别减少100万吨，新日铁在本财年预计粗钢生产将比上一财年减少8%，预计为3000万吨。而此前，JFE曾预计其2011财年经常利润为1000亿日元，目前看来下降的可能性非常大。 （夏冰）

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