当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 宫内厅-> 免受众院选举日程影响 日本天皇退位日期或将提前宣布

免受众院选举日程影响 日本天皇退位日期或将提前宣布

时间: 2017-08-23 12:08 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：日媒：日本天皇退位日期或将提前至2017年内宣布 国际新闻 进入论坛 分享到 中新网8月17日电 据日本共同社报道，围绕天皇退位问题，日本政府何时决定具体日程成为关注焦点。 日本天皇夫妇 报道称，关于2018年12月和2019年3月这两个皇位继承时期的主要方案，原先预计将在约半年前。。。

【环球网报道 记者 王欢】围绕日本明仁天皇退位问题，日本政府何时决定具体日程成为关注焦点。关于2018年12月和2019年3月这两个皇位继承时期的主要方案，日本政府原先预计将在约半年前决定并公布，但为加速实现顺利退位的准备工作，出现了将决定的时间提前至2017年年内的方案。由于传出涉及2018年12月前解散众院举行大选的时机的揣测，日本宫内厅方面担心退位日程可能会受到政局左右。

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据日本共同社8月17日报道，2017年6月获得通过的退位特例法规定，当今天皇将在2020年6月前的法律施行日退位，皇太子立刻即位成为新天皇。考虑到明仁天皇在2016年8月的视频讲话中曾提及“平成30年(2018年)”，日本政府正与宫内厅私下协商日程。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

为减少新天皇即位而实施“改元”对国民生活造成的影响，日本政府打算在交替节点实施换代和改元。除了2018年12月退位、2019年1月改元的方案外，也有人提出2019年3月退位、4月改元的方案。

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成为退位日的特例法施行日将在听取由日本首相及皇族等组成的皇室会议的意见后决定。围绕9月举行会议展开协调的经过已被曝光，有推测意见认为将在年内决定施行日。

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事情的背后还存在着日本宫内厅的原因。如果要在2018年度预算中确保准备退位所需的各项费用，最好是在敲定预算案的年底前召开皇室会议。 进入日本，www.wokou.net.cn

有分析认为，提前决定施行日的意见中也包含了避开众院大选时期的意图。解散众院在自民党总裁选举后的明年秋季是“普遍看法”(公明党党首山口那津男语)。但由于安倍内阁支持率一度骤降，政权运营出现了不稳定的迹象。提前决定的意见是基于因解散日期难以预料、退位日期越早发表越有利的想法。

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日本宫内厅干部也指出“希望避免出现退位的准备工作被众院解散所左右的情况”，要求在尚不用担心受政局影响的时候敲定换代日程。 进入日本，www.wokou.net.cn

还有看法认为，提前决定的意见与执政党内部出现的年内解散论相互联动。自民党干部表示：“新天皇即位及改元的发表带来的喜庆氛围将为政府创造有利条件。借这股东风解散众院的做法也是可能的。” copyright 进入日本

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