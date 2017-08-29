当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 财务省-> 又来口头干预！日本首相顾问：日本财务省应干预汇市

又来口头干预！日本首相顾问：日本财务省应干预汇市

时间: 2017-08-29 02:17 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

今年迄今为止，日元/美元已上涨19%，削弱了日本央行提升通胀率和经济增长率的努力。



在日本央行9月21日表示会把货币刺激重点从扩大货币供应转向控制利率，承诺将基准10年期收益率维持在零附近后，日元进一步走强。



日本首相安倍晋三的一位经济顾问表示，日元走强正在破坏对经济的信心，若进一步上扬会削弱央行额外货币宽松政策的效果。



前耶鲁大学教授浜田宏一提出，日本财务省应酌情抗击日元上涨，而这一行动将遭到美国等贸易伙伴的反对。



他还建议日本央行将用以衡量其目标的通胀指标转换为不含能源价格的指标。



“除非财务省能够制止外汇市场上阻碍货币政策正常传导的投机势力，否则任何进一步的货币政策宽松措施都不会完全见效，”浜田宏一周二接受电话采访时说。 本文来自进入日本网



日本负责外汇事务的最高官员浅川雅嗣在日本央行宣布新政策框架的第二天表示，如果外汇市场的投机性波动持续下去，那么日本会在必要时采取行动。



“财务省应干预外汇市场，遏制日元的突发性波动，例如一天变动5%或6%，”浜田宏一表示。



浜田宏一称，强势日元打压了日本股市和国内信心，进一步走强会损害日本产品的外部需求以及入境旅游。日经225指数今年已下跌12%。



他说，如果财务省担心美国强烈抵制市场干预，那么日本应寻求其他途径，例如允许日本央行购买外国债券。



浜田表示，由于油价下跌，日本央行应当以剔除能源和生鲜食品价格的通胀指标为目标，并力争实现1.5%的通胀率。他说，这个目标会比现行目标更加合理。



“石油价格已严重下跌。因此每个国家都设定2%的通胀目标是不合理的，”他说。 进入日本网（www.wokou.net.cn）



目前，日本央行的目标是剔除生鲜食品的消费者价格上涨2%，但在今年7月，该指标同比下降0.5%，为连续第五个月下滑。日本央行的替代指数7月份上升0.5%。



浜田宏一表示，日本央行在进一步放松货币政策方面有许多选择，尤其是深度下调负利率。



“唯一的问题是这是一剂猛药。它会侵入利率结构，尤其是会影响银行的盈利能力。所以用起来必须非常小心。”



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