当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 财务省-> 财务省：日本11月铜出口同比增长53.7%

财务省：日本11月铜出口同比增长53.7%

时间: 2017-08-15 23:58 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：图集 新华社东京５月１５日电（记者王可佳）日本市民团体１５日向东京地检特搜部递交检举信，要求司法机关追究７名日本财务省、近畿财务局的曾任及现任官员在“地价门”事件中非法销毁公文的刑事责任。 据共同社报道，检举信说，牵涉其中的包括财务省理财局长佐川宣寿等７人。在野党此前曾多次在国会要求财务省公布“地。。。

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财务省：日本11月铜出口同比增长53.7%

2016/12/27 14:33:35 来源: 作者:匿名 点击数： 2259次 内容来自进入日本

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【中国铝业网】东京12月27日消息：日本财务省周二公布的数据显示，日本11月海关结清后精炼铜出口较去年同期增长53.7%，阴极铜出口增长64.5%。 copyright 进入日本

精炼铜出口为阴极铜、坯料和其他的总量。

以下为详细数据：（根据日本海关官方汇率由日圆兑换成美元）

精炼铜出口 11月 同比 11月 1-11月 同比

千克 % 美元/千克 千克 %

韩国 358,698 -61.6 5.12 16,313,422 108.1

中国 19,897,658 89.6 5.12 260,591,028 7.5

台湾 9,960,360 35.4 4.88 134,657,233 28.0

越南 713,570 71.6 4.83 12,352,160 -4.1

泰国 6,510,853 44.0 4.81 70,263,681 26.7

新加坡 0 2,200 -32.9

马来西亚 1,834,464 22.8 4.58 33,749,775 -2.9

菲律宾 221,917 5.31 2,344,465 189.0

印尼 3,092,585 145.2 4.75 34,408,692 0.7 copyright 进入日本

印度 537,053 -61.9 5.81 4,693,243 -48.4

斯里兰卡 98,687 95.5 4.66 699,717 176.8

孟加拉国 198,816 95.8 4.86 2,188,323 -42.1

法国 0 -100.0 20,708 87.9

德国 0 500,364 55.2

意大利 50,343 5.63 295,015 81.2

希腊 0 -100.0 98,280 -93.1

美国 230,264 34.6 5.45 3,021,774 7.6

巴基斯坦 0 249,843 -17.0

总计 43,705,268 53.7 4.98 576,449,923 12.7



阴极铜出口

精炼铜出口 11月 同比 11月 1-11月 同比

千克 % 美元/千克 千克 % 进入日本，www.wokou.net.cn

韩国 37,602 -77.7 4.70 9,697,158 469.7

中国 19,756,136 92.7 5.12 259,081,056 7.7

台湾 8,193,191 43.1 4.79 114,802,802 32.8

越南 713,570 71.6 4.83 12,155,745 -5.7

泰国 5,876,057 66.8 4.79 62,734,081 26.1

马来西亚 1,830,884 22.9 4.58 33,717,875 -2.9

菲律宾 221,917 5.31 2,327,691 192.1

印尼 3,089,285 145.1 4.74 34,356,472 0.6

印度 449,889 -67.8 5.76 4,295,814 -51.2

斯里兰卡 98,687 95.5 4.66 699,717 176.8

孟加拉国 198,816 95.8 4.86 2,188,323 -42.1

希腊 0 -100.0 98,280 -93.1 内容来自进入日本

巴基斯坦 0 249,843 -17.0

总计 40,466,034 64.5 4.95 536,404,857 12.8 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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