当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 财务省-> 财务省：日本11月铜出口同比增长53.7%

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财务省：日本11月铜出口同比增长53.7%

时间:2017-08-15 23:58来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文日本市民团体要求追究财务省官员在“地价门”事件中的刑事责任介绍：图集 新华社东京５月１５日电（记者王可佳）日本市民团体１５日向东京地检特搜部递交检举信，要求司法机关追究７名日本财务省、近畿财务局的曾任及现任官员在“地价门”事件中非法销毁公文的刑事责任。 据共同社报道，检举信说，牵涉其中的包括财务省理财局长佐川宣寿等７人。在野党此前曾多次在国会要求财务省公布“地。。。

　　

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财务省：日本11月出口同比增长53.7%

2016/12/27 14:33:35 来源:   作者:匿名 点击数： 2259次 内容来自进入日本

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中国铝业网】东京12月27日消息：日本财务省周二公布的数据显示，日本11月海关结清后精炼铜出口较去年同期增长53.7%，阴极铜出口增长64.5%。 copyright 进入日本

精炼铜出口为阴极铜、坯料和其他的总量。
以下为详细数据：（根据日本海关官方汇率由日圆兑换成美元）
精炼铜出口　　 11月　　　 同比　　 11月　　　　 1-11月　　　 同比　
千克　　　　 %　　美元/千克　　　 千克　　　　　%
韩国　　　　 358,698　　-61.6　　 5.12　　　16,313,422　　108.1
中国　　　19,897,658　　 89.6　　 5.12　　 260,591,028　　　7.5
台湾　　　 9,960,360　　 35.4　　 4.88　　 134,657,233　　 28.0
越南　　　　 713,570　　 71.6　　 4.83　　　12,352,160　　 -4.1
泰国　　　 6,510,853　　 44.0　　 4.81　　　70,263,681　　 26.7
新加坡　　　　　　 0　　　　　　　　　　　　　　　2,200　　-32.9
马来西亚　 1,834,464　　 22.8　　 4.58　　　33,749,775　　 -2.9
菲律宾　　　 221,917　　　　　　　5.31　　　 2,344,465　　189.0
印尼　　　 3,092,585　　145.2　　 4.75　　　34,408,692　　　0.7 copyright 进入日本
印度　　　　 537,053　　-61.9　　 5.81　　　 4,693,243　　-48.4
斯里兰卡　　　98,687　　 95.5　　 4.66　　　　 699,717　　176.8
孟加拉国　　 198,816　　 95.8　　 4.86　　　 2,188,323　　-42.1
法国　　　　　　　 0　 -100.0　　　　　　　　　　20,708　　 87.9
德国　　　　　　　 0　　　　　　　　　　　　　　500,364　　 55.2
意大利　　　　50,343　　　　　　　5.63　　　　 295,015　　 81.2
希腊　　　　　　　 0　 -100.0　　　　　　　　　　98,280　　-93.1
美国　　　　 230,264　　 34.6　　 5.45　　　 3,021,774　　　7.6
巴基斯坦　　　　　 0　　　　　　　　　　　　　　249,843　　-17.0
总计　　　43,705,268　　 53.7　　 4.98　　 576,449,923　　 12.7

阴极铜出口
精炼铜出口　　　11月　　　同比　　　11月　　　 1-11月　　　　同比　
千克　　　　%　 美元/千克　　　　千克　　　　 % 进入日本，www.wokou.net.cn
韩国　　　　　37,602　　-77.7　　 4.70　　　 9,697,158　　469.7
中国　　　19,756,136　　 92.7　　 5.12　　 259,081,056　　　7.7
台湾　　　 8,193,191　　 43.1　　 4.79　　 114,802,802　　 32.8
越南　　　　 713,570　　 71.6　　 4.83　　　12,155,745　　 -5.7
泰国　　　 5,876,057　　 66.8　　 4.79　　　62,734,081　　 26.1
马来西亚　 1,830,884　　 22.9　　 4.58　　　33,717,875　　 -2.9
菲律宾　　　 221,917　　　　　　　5.31　　　 2,327,691　　192.1
印尼　　　 3,089,285　　145.1　　 4.74　　　34,356,472　　　0.6
印度　　　　 449,889　　-67.8　　 5.76　　　 4,295,814　　-51.2
斯里兰卡　　　98,687　　 95.5　　 4.66　　　　 699,717　　176.8
孟加拉国　　 198,816　　 95.8　　 4.86　　　 2,188,323　　-42.1
希腊　　　　　　　 0　 -100.0　　　　　　　　　　98,280　　-93.1 内容来自进入日本
巴基斯坦　　　　　 0　　　　　　　　　　　　　　249,843　　-17.0
总计　　　40,466,034　　 64.5　　 4.95　　 536,404,857　　 12.8  日本最新动态-www.wokou.net.cn

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